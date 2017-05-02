 В СИЗО Ростова скончался гражданин Украины Панов, обвиняемый в терроризме, - "Фонтанка"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание "Фонтанка".
Издание отмечает: "Вчера (29 апреля) в ростовском следственном изоляторе из-за сердечной недостаточности скончался гражданин Украины Артур Панов, которого российские власти обвиняют в подготовке террористического акта в России.
14 февраля в Северо-Кавказском военном окружном суде города Ростов-на-Дону начался судебный процесс по делу Артура Панова, вместе с ним на скамье подсудимых также оказался и ростовский студент, которому инкриминируют содействие в преступной деятельности украинца.
Известно, что Панов был задержан в начале декабря 2015 года в Ростовской области, после того как под видом беженца пересек украино-российскую границу с целью совершения теракта на территории России.
На момент задержания Панову не было и 18-ти лет. Известно, что находясь под стражей Панов Артур неоднократно объявлял голодовки, что могло привести к резкому ухудшению состояния здоровья.
Артура Панова, приехавшего в Ростов-на-Дону из Луганска, задержали в декабре 2015 года. По утверждению следствия, во время обыска у молодого человека якобы нашли взрывное устройство. Следователи считают, что Панов якобы планировал теракт в театре имени Горького в Ростове-на-Дону и подтверждают это тем, что в блоге он публиковал манифесты от имени последователей леворадикальной немецкой группировки "Фракция Красной армии" (RAF).
Панову предъявлены обвинения в в покушении на совершение теракта (часть 1 статьи 30, часть 1 статьи 205 УК), склонении к терроризму (часть 1 статьи 205.1 УК), призывах к терроризму (част 1 статьи 205.2 УК), а также в незаконном хранении и изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств (часть 1 статьи 222.1 и часть 1 статьи 223.1 УК). В феврале стало известно, что Панов якобы частично признал вину по обвинению в подготовке теракта и в призывах к терроризму, хранению и изготовлению взрывчатки. Он отказался признать вину в склонении к терроризму.
По делу также проходит житель Ростова-на-Дону Максим Смышляев, который якобы помогал Панову в подготовке теракта. В переписке Смышляев пояснял Панову, что негативно относится к насильственным способам смены власти; его обвиняют по части 3 статьи 205.1 УК (пособничество в подготовке теракта).
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На момент задержания Панову не было и 18-ти лет. Источник: http://censor.net.ua/n438562
То есть, совершеннолетия Артур достиг у них в тюрьме.
Царство небесное мальчику!
Соболезнование родителям.
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Вічная пам'ять, Герою!
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