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 Происшествия, За рубежом
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 В СИЗО Ростова скончался гражданин Украины Панов, обвиняемый в терроризме, - "Фонтанка"

Гражданин Украины Артур Панов, обвиненный в подготовке теракта, скончался в следственном изоляторе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание "Фонтанка".

Издание отмечает: "Вчера (29 апреля) в ростовском следственном изоляторе из-за сердечной недостаточности скончался гражданин Украины Артур Панов, которого российские власти обвиняют в подготовке террористического акта в России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцу Артуру Панову, обвиняемому в подготовке теракта в Ростове-на-Дону, вызвали скорую в суд из-за голодовки

14 февраля в Северо-Кавказском военном окружном суде города Ростов-на-Дону начался судебный процесс по делу Артура Панова, вместе с ним на скамье подсудимых также оказался и ростовский студент, которому инкриминируют содействие в преступной деятельности украинца.

Известно, что Панов был задержан в начале декабря 2015 года в Ростовской области, после того как под видом беженца пересек украино-российскую границу с целью совершения теракта на территории России.

На момент задержания Панову не было и 18-ти лет. Известно, что находясь под стражей Панов Артур неоднократно объявлял голодовки, что могло привести к резкому ухудшению состояния здоровья.

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Артура Панова, приехавшего в Ростов-на-Дону из Луганска, задержали в декабре 2015 года. По утверждению следствия, во время обыска у молодого человека якобы нашли взрывное устройство. Следователи считают, что Панов якобы планировал теракт в театре имени Горького в Ростове-на-Дону и подтверждают это тем, что в блоге он публиковал манифесты от имени последователей леворадикальной немецкой группировки "Фракция Красной армии" (RAF).

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Панову предъявлены обвинения в в покушении на совершение теракта (часть 1 статьи 30, часть 1 статьи 205 УК), склонении к терроризму (часть 1 статьи 205.1 УК), призывах к терроризму (част 1 статьи 205.2 УК), а также в незаконном хранении и изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств (часть 1 статьи 222.1 и часть 1 статьи 223.1 УК). В феврале стало известно, что Панов якобы частично признал вину по обвинению в подготовке теракта и в призывах к терроризму, хранению и изготовлению взрывчатки. Он отказался признать вину в склонении к терроризму.

По делу также проходит житель Ростова-на-Дону Максим Смышляев, который якобы помогал Панову в подготовке теракта. В переписке Смышляев пояснял Панову, что негативно относится к насильственным способам смены власти; его обвиняют по части 3 статьи 205.1 УК (пособничество в подготовке теракта).
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Кацапские уроды убили невиновного мужика.............садисты
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почти ребёнка.
На момент задержания Панову не было и 18-ти лет. Источник: http://censor.net.ua/n438562
То есть, совершеннолетия Артур достиг у них в тюрьме.
Царство небесное мальчику!
Соболезнование родителям.
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Кассабов так назвали другие народы за необъяснимую кровожадность. С тех пор ничего не поменялось.
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Зря отпустили "луганских милиционеров". Выменяли на какое-то прокуренное говно
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А всякі Медведчуки, Мураєви, Ахметови бспокійно в Україні почуваються.... Влада нічого не робить щоб звільнити наших воїнів !
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бо партнери при владі, гидоту цю треба було нищити зразу після Майдану
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«Взрыв ростовского театра от имени RAF» - от создателей «30 русских черепов ваххабита Яценюка». Скучно, девочки? Какой ещё бред мизинцем из мозга выковыряете?
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Панов это тот которого в Крыму задержали или Другой ?
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Выхоит уже два Пановых,граждан Украины обвиняемых в терроризме,нихрена непонятно
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просто. ВСЕХ цапов в СИЗО и ИВС сгноить... всех. нахер... без гумманизма....
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Совсем молодой парнишка,Царствие Небесное,кацапофашистам гиена огненная
В СИЗО Ростова скончался гражданин Украины Панов, обвиняемый в терроризме, - "Фонтанка" - Цензор.НЕТ 903

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Ну власть же сопли жуёт подмахивает сепарам шоколядная продажная трусливая шваль. А надо бы действовать такими же методами в ответ.
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Убили тому, що на суді пред'явити було нічого, крім записів з інтернету, невідомо ким взагалі написані, міг бути гучний резонанс через юний вік обвинуваченого, а так немає тіла, немає справи.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ СИЗО Ростова скончался гражданин Украины Панов, обвиняемый в терроризме, - "Фонтанка"
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