 Госдепартмент США предупредил об угрозе терактов в Европе в ближайшие месяцы

Как передает Цензор.НЕТ , об этом передает

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"Госдепартамент предупреждает граждан США о сохраняющейся угрозе террористических атак по всей Европе. Это предупреждение истекает 1 сентября 2017 года", - говорится в тексте сообщения.



