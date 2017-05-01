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Все про:Госдепартамент США (610) Европа (1030) теракт (2088)

 Госдепартмент США предупредил об угрозе терактов в Европе в ближайшие месяцы

Госдепартамент США предупредил граждан о возможных терактах в Европе в ближайшие четыре месяца.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом передает Reuters.

"Госдепартамент предупреждает граждан США о сохраняющейся угрозе террористических атак по всей Европе. Это предупреждение истекает 1 сентября 2017 года", - говорится в тексте сообщения.

В ведомстве отметили, что атаки во Франции, России, Швеции и Великобритании показали, что у террористов есть возможности для планирования и организации терактов на территории Европы, а также указали на опасность нападений симпатизирующих террористам или саморадикализованных лиц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Теракт в Петербурге в 2017-м организовал сирийский полевой командир, страну которого бомбит российская авиация
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куйло будет мстить, терпили будут озабочены
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А кто в мире вообще применял ядерное оружие против мирного населения ?
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кремль застосував проти України, віддавши команду на експеримент на Чорнобильській АЕС.
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Госдепартмент США предупредил об угрозе терактов в Европе в ближайшие месяцы - Цензор.НЕТ 8618Это тебе до утра,то что на рисунке ,возможно не поможет, но намекнёт, а вообще пиши по существу ,как есть, ибо в то время был СССР и как раз кремль был не при делах , сейчас другое дело, пришёл путенбох- хулостанов и кремль враг номер ONE для всех цивилизованных
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Та конечно! Нквдешная кгбешная фсбешная системная фашистская машина как родилась, так живет и процветает доныне со всеми своими методами и подлыми делами.
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в Харьковской области в 60-х тушили газовую скважину ядерным взрывом
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В донецкой области проводили подземный атомный взрыв, для высвобождения газа в шахтных выработках.
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14 вересня 1954 року на Тоцькому полігоні Оренбурзької області провели випробування ядерної зброї на громадянах СРСР - військових і цивільних. І ті й інші стали підневільними «піддослідними кроликами». Військові не могли не послухатися наказу, а більшості цивільних просто нічого не сказали. Атомна бомба, потужність якої оцінюють від 10 до 40 кілотонн (у 2 рази більше бомби, скинутої на Хіросіму і Нагасакі), була підірвана над полігоном, де зосередилися військові підрозділи чисельністю від 45 до 60 тисяч осіб. Вони брали участь в навчаннях з прориву фронту умовного противника. Скільки цивільних осіб стало мимовільним учасником цих «навчань» невідомо досі.
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Те кто его испытывал в присутствие живой силы абсолютно рядом со взрывом ,СССР здесь как раз имеет пальму первенства,в штатах тоже имело место, но быстро образумились и дурь прекратили ,сегодня опасен безбашенный севкар с конченным презом, которого надо срочно тушить ,отправлять к проотцам вместе х-ловым
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Ну да, риск есть особенно сейчас, когда Пуйлу надо срочно помочь Ле Пенис стать президенткой Хранции...
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ну США затеяли так пусть США и расхл'біваются.А при ч'м тут Европа
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Вася иди гуляй . большая политика не твой конёк .
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Я тебе не про бальшую палітіку запитую, а цікавлюсь, чи хто бува тобі не затєял в ізващьоннай формє..?
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Вася ты сегодня поздно зашёл .тяжёлый физический труд полезен для страны , но не для здоровья .
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Я не цікавлюсь твоїм здоров'ям, просто запитую, чи затєяноє тобі не було для тебе тяжолим фізічєскім трудом..?
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Ты со своей письменостью мне азирова напоминаешь . выучи хоть один какой то язык .
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А чого то ти вже не про бальшую політику, тяжолий фізічєскій труд і затєяні піндосами проти тебе ізвращєнія?
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Ты меня читаешь как Карла Маркса про капитализм .Спасибо , мне приятно . .
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Приятная новость - в Днепре успешно прооперировали тяжело раненного бойца АТО. Об этом на своей странице в Facebook написала советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа."Операция прошла успешно. Рома сегодня переведен на самостоятельное дыхание, реагирует на вопросы", - сообщила Губа.
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Олег Петрович:США!против Японии.
Е-пересете,а 11 сентября че не предупредили?
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Дайте угадаю. Следующий теракт будет во Франции. Путлер устроит его в аккурат перед выборами, чтобы повысить шансы своей шалавы Ле Пен.
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Та да,в госдепартамене планы на месяца,если ни на тысялетия.
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Впечатляющее зрелище: появилось видео об учениях украинских разведчиков в зоне АТО

В сети появилось впечатляющее видео о том, как в зоне АТО проходят учения украинских разведчиков.
Видео опубликовало Военное телевидение Украины.
В ролике видно, как украинские воины учатся отрабатывать разные маневры. Они преодолевают препятствия, стреляют из окопов, а также из открытой местности, захватывают объекты врагов, обезвреживают растяжки, маскируются и т.д. https://www.obozrevatel.com/society/42508-vpechatlyayuschee-zrelische-poyavilos-video-ob-ucheniyah-ukrainskih-razvedchikov-v-zone-ato.htm
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