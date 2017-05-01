 Госдепартмент США предупредил об угрозе терактов в Европе в ближайшие месяцы

"Госдепартамент предупреждает граждан США о сохраняющейся угрозе террористических атак по всей Европе. Это предупреждение истекает 1 сентября 2017 года", - говорится в тексте сообщения.
В ведомстве отметили, что атаки во Франции, России, Швеции и Великобритании показали, что у террористов есть возможности для планирования и организации терактов на территории Европы, а также указали на опасность нападений симпатизирующих террористам или саморадикализованных лиц.
Ответить
Ответить
Зашквар месяцаЕвровидение-2017Александр ЕфремовЕ-декларированиеВзятка месяца
На Навального напал человек, руководивший захватом Харьковской ОГА
22:00, СЕГОДНЯhttps://beztabu.net/na-navalnogo-napal-chelovek-rukovodivshij-zahvatom-harkovskoj-oga_n18483
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Е-пересете,а 11 сентября че не предупредили?
Ответить
Ответить
Ответить
В сети появилось впечатляющее видео о том, как в зоне АТО проходят учения украинских разведчиков.
Видео опубликовало Военное телевидение Украины.
В ролике видно, как украинские воины учатся отрабатывать разные маневры. Они преодолевают препятствия, стреляют из окопов, а также из открытой местности, захватывают объекты врагов, обезвреживают растяжки, маскируются и т.д. https://www.obozrevatel.com/society/42508-vpechatlyayuschee-zrelische-poyavilos-video-ob-ucheniyah-ukrainskih-razvedchikov-v-zone-ato.htm
Ответить