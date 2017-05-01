 Система ПРО США в Южной Корее готова к перехвату ракет,- Пентагон

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает NBC со ссылкой на представителей Пентагона.
"Военные представители США сказали, что система THAAD сейчас находится в эксплуатации и располагает "исходными возможностями по перехвату ракет"",- передает телеканал.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Южная Корея должна заплатить Вашингтону $1 млрд за установку на ее территории комплекса противоракетной обороны THAAD.
В Минобороны Южной Кореи заявили, что никаких изменений в условиях размещения ПРО на территории страны не планируется.
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