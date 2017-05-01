 После акции протеста в Минске задержали оппозиционера Северинца

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Би-Би-Си, Северинец, член оргкомитета по созданию белорусской Христианско-демократической партии, 1 мая вместе с соратниками возглавил шествие в центре города.
После завершения акции он не вернулся домой. О его местонахождении в течение нескольких часов не знали семья и сторонники. Жена политика Ольга Северинец сообщила позже, что обнаружила мужа в Центре изоляции правонарушителей.
Соцсети и ряд белорусских негосударственных СМИ сообщают также о задержании оппозиционного активиста Максима Винярского, который зажег во время шествия файер.
Напомним, призвавший граждан к первомайской демонстрации оппозиционный политик Николай Статкевич 29 апреля был наказан пятью сутками административного ареста.
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https://elise.com.ua/2017/05/01/nu-vot-i-vse-rossijskie-flagi-uzhe-na-ulitsah-kieva-foto/
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