EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 За рубежом
  52  4
Все про:акция (2112) Беларусь (2564) демонстрация (111) задержание (5598) оппозиция (5906) протест (5411) Минск (1088)

 После акции протеста в Минске задержали оппозиционера Северинца

После несанкционированной акции протеста в Минске в День международной солидарности трудящихся задержан белорусский оппозиционный политик Павел Северинец.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Би-Би-Си, Северинец, член оргкомитета по созданию белорусской Христианско-демократической партии, 1 мая вместе с соратниками возглавил шествие в центре города.

После завершения акции он не вернулся домой. О его местонахождении в течение нескольких часов не знали семья и сторонники. Жена политика Ольга Северинец сообщила позже, что обнаружила мужа в Центре изоляции правонарушителей.

Соцсети и ряд белорусских негосударственных СМИ сообщают также о задержании оппозиционного активиста Максима Винярского, который зажег во время шествия файер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двух задержанных в Минске украинских студентов депортировали из Беларуси, - адвокат

Напомним, призвавший граждан к первомайской демонстрации оппозиционный политик Николай Статкевич 29 апреля был наказан пятью сутками административного ареста.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Знатно Киев декоммунизировали!Ну вот и все! Российские флаги уже на улицах Киева (ФОТО)
https://elise.com.ua/2017/05/01/nu-vot-i-vse-rossijskie-flagi-uzhe-na-ulitsah-kieva-foto/
 показать весь комментарий
Ответить
 
Друг в Бресткой области - служит в части, говорит что под учения 2017 готовят огромные казармы. Россияне будут заезжать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПосле акции протеста в Минске задержали оппозиционера Северинца
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти