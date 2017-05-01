 Двум гражданским, раненных минами боевиков в Марьинке оказана помощь, обстрел города продолжается, - Нацполиция

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Нацполиции в Донецкой области.
В сообщении отмечается: " Когда начался обстрел 64-летний мужчина и его 43-летний сын находились на собственном огороде по улице Прокофьева 220. Пострадавшие получили многочисленные осколочные ранения спины, рук и ног. Сейчас они находятся в больнице г. Курахово.
Сегодня в 19.00 часов в дежурную часть Марьинского отделения полиции поступило сообщение от врачей о том, что доставлено двое мужчин с многочисленными осколочными ранениями спины, рук и ног.
Сейчас пострадавшим оказана необходимая помощь, их жизни ничего не угрожает.
Мощный обстрел Марьинки продолжается и сейчас. Горячее всего в районе бывшего госпиталя.
По данному факту полиция открыла уголовное производство по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.
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