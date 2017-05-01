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Все про:обстрел (6124) Нацполиция (7184) Донецкая область (4071) Марьинка (432)

 Двум гражданским, раненных минами боевиков в Марьинке оказана помощь, обстрел города продолжается, - Нацполиция

Раненые во время обстрела жилых кварталов Марьинки в понедельник находятся в больнице, обстрел города продолжается.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Нацполиции в Донецкой области.

В сообщении отмечается: " Когда начался обстрел 64-летний мужчина и его 43-летний сын находились на собственном огороде по улице Прокофьева 220. Пострадавшие получили многочисленные осколочные ранения спины, рук и ног. Сейчас они находятся в больнице г. Курахово.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг обстрелял Марьинку из минометов - ранено двое гражданских лиц, - украинская сторона СЦКК

Сегодня в 19.00 часов в дежурную часть Марьинского отделения полиции поступило сообщение от врачей о том, что доставлено двое мужчин с многочисленными осколочными ранениями спины, рук и ног.

Сейчас пострадавшим оказана необходимая помощь, их жизни ничего не угрожает.

Мощный обстрел Марьинки продолжается и сейчас. Горячее всего в районе бывшего госпиталя.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время обстрела был ранен мирный житель Марьинки, - Нацполиция
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В Украине контрабанда идёт полным ходом , на каждом углу разливайки растут как грибы , игровые автоматы даже не прячутся в Киеве .... и так далеее . Мусора как были так и остались Новая полиция это дешёвая вывеска и показуха ..
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2 мар 2017 ... Главарь террористической ДНР Александр Захарченко заявил, что через 60 дней Украина перестанет существовать как государство.
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Аваков казёл , Луценко со своей ириной на мерседесе вы куда смотрите уроды ?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвум гражданским, раненных минами боевиков в Марьинке оказана помощь, обстрел города продолжается, - Нацполиция
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