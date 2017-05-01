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 Ночью Куликово Поле в Одессе закроют, 2 мая будет пропуск через "рамки", - полиция

В ночь с 1 на 2 мая площадь Куликово Поле в Одессе будет закрыта для проверки безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, с утра 2 мая доступ на площадь будет обеспечен через два пропускных пункта, оборудованных рамками детекторов, - с улицы Канатной и со стороны Итальянского бульвара.

С 7:00 до 22:00 2 мая будет ограничено движение частного транспорта в центральных районах города - рядом с Куликовым полем, у Соборной и Греческой площадей.

"Призываем граждан соблюдать правопорядок, вести себя корректно и толерантно, не провоцировать сотрудников правоохранительных органов, а наоборот - максимально содействовать им в обеспечении общественной безопасности. Все действия полиции продиктованы необходимостью сохранения спокойствия - как одесситов, так и гостей города", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подразделения полиции начали патрулирование в Одессе. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе, на Куликовом Поле, произошли столкновения между проукраинскими и пророссийскими активистами, в результате которых десятки человек погибли, сотни были травмированы.
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Хуйло наверное вате сказало сидеть на куликовом поле.
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"Ночью Куликово Поле в Одессе закроют, 2 мая будет пропуск через "рамки", - полиция"
А КЛИЗМЫ?
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SpaceX впервые вывела на орбиту военный спутник NROL-76. До этого с разведкой США работали только Lockheed и Boeing.

https://www.youtube.com/watch?v=EzQpkQ1etdA
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я без злобы. просто это текст я выкладывал вчера вечером или сегодня рано утром. не переймайся
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как мы говорили раньше "водзяра , быбы, рок-н-рол"?
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где то так,только скромнее...день рождения наследниц
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че изменилось?
Малость. Вчера он был один. Без тебя)
А сегодня - два дебила - это СИЛА!
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Границу с педерацией закройте и менингита от казламордых станет в разы меньше!!!
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перед кем извиняться, уж не перед тобой быдло упоротое???
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Лугандонина ты хоть шашлык пробовал или вам запретили пэтушары ?
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у на в Харькове в Журавлевском гидропарке шашлычный марфон. Про запрет не слышали. уточни информацию клоун
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ты пытаешься общаться с известным стукачом зрадоботом садовским. существом ничего из себя не представляющим. оно тебе надо?
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я по твоим тропам не хожу. мне рассылка приходит. просто скрипт
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Какая же мразь мусорская , ты хоть раз отвечало за свои слова , или мамочка всегда спасала?
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Бідлятина мусорская у тебя уже поцреоті расеи в друзьях ? Я и не сомневался
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по украински слово "быдло" будет "бидло" но никак не "бідло". ты понял чмырь?
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Давай дальше лайкай поцреотов расеи чмошница мусорская
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а теперь чмырь ответь за базар - кого я лайкнул?
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Вафлерша мусорская почитай пост Ондрюшки чуркина
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ты полный долб..йоб. можешь бежать стучать что тебя обматерили
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Дом профсоюзов, я так понял, предусмотрительно закрывать не будут, не ???
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мусора опять людей расстреливать будут ?
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тех, которых ублюдки под присягой безоружных убивали
которых барыга награждает
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лучше ты поведай, как мусора под присягой людей расстреливали,
сколько им теперь платят за молчание
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про вуек наверное
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нет они до сих пор в схроне сидят, телеграмму отправь пора выползать)))
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интересно, сколько народа под этим ником постит ?
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а калорадские ленты продажные уже нагладили ?
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Да, так бежать труднее, и выглядит прикольнее...
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перепахать бы это "куликово поле"... исторический фейк епт!
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со сруцькими пашпортами, лєптами та мордами- зразу у буцєгарпю....сруцькому бидлу в ОДєссі місця зась...............
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Медом там намазано? Шли бы пляжи вычистили бы...
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В том году бомбу искали весь день....не нашли
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Отчет HRW о химатаке в Сирии: обломки боеприпаса в воронке напоминают советскую зариновую авиабомбу ХАБ-250. https://www.hrw.org/news/2017/05/01/syria-new-evidence-shows-pattern-nerve-agent-use …

Ночью Куликово Поле в Одессе закроют, 2 мая будет пропуск через "рамки", - полиция - Цензор.НЕТ 5470
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Это указывает на то, что атака была осуществлена с воздуха, что еще раз подтверждает вину режима Асада и Хуйла собсно.
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Зарин......там бы в 100 метрах ничего живого не осталось.
А видео показывали люди тусуются-голубые каски-телерепортёры....смешно
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А зачем рамки? Разве нельзя шампура с собой приносить? А ватное мясо само приползет туда.
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Переименовать его в поле Степена Андреевича и всё.
Никто туда больше ходить не будет.
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Плляттть, как это 1 мая уже дзайеббалло, а тут еще 2 мая - когда это кончится ?
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Та мы то на 9 на море поедем.....шашлык-машлык-пиво
Может сезон откроем.
А вы там всё проблемы сами себе создаёте
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ВОТ ОНА ОДЕССА КАКАЯ! СМОТРЕТЬ И СЛУШАТЬ ВСЕМ!!!! http://nv.ua/world/countries/murashki-po-kozhe-14-letnjaja-odessitka-pokorila-zhjuri-rossijskogo-talant-shou-pesnej-nich-jaka-misjachna-1076164.html
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https://www.obozrevatel.com/…/41625-bitva-natsij-ukraina-ro…
Битва націй: Україна розбила Росію у фіналі чемпіонату світу

Для довідки: історичний середньовічний бій - досить молодий сучасний вид спорту, повно контактні бої з використанням захисного і наступального озброєння, характерного для середньовіччя. ІСБ - це повноконтактний бій сталевою не нагостреною зброєю. Бійці одягнені у повний обладунок, який, як і зброя, зроблений за історичними зразками. Удари наносяться у будь-які частини тіла (з урахуванням обмежень, зафіксованих у правилах), дозволені як ударні, так і борцівські прийоми.

Ночью Куликово Поле в Одессе закроют, 2 мая будет пропуск через "рамки", - полиция - Цензор.НЕТ 1159
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Та побудуйте вже на тому "полі" яку-небудь будівлю (якщо місце дозволяє) і назвіть його як небудь, хай ця назва взагалі зникне, щоб туди більш ніхто не ходив.
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Немного информации про то, что на самом деле происходило на Куликовом поле.
Черная пятница.
Дружины витязей «Русского мира» прибывали ранней весной 2014 года в Одессу из Санкт-Петербурга, колыбели российского православного фашизма, в гражданской одежде группами по пять-десять человек на автобусах «НЕОПЛАН».
Также они поодиночке просачивались в город на местных маршрутках с запада, из фейкового пророссийского Приднестровья.
Православных ингерманландцев, (читай бандитов и убийц) из Российской Федерации легко было вычислить по разнице в акценте, идиомах и языке. В общении между собой чухонцы использовали российский говор: «чёй-то», «дык», «токмо», а бордюр называли «поребриком».
В обменных пунктах боевики Путина меняли очень большие суммы русских рублей на украинские гривны.
Питерские неонацисты и криминал из Приднестровья и Бессарабии облюбовали для жилья центральную площадь Одессы - Куликово поле, где разбили многочисленные палатки, украсив их российскими триколорами и лозунгами с оскорбительными текстами украинского Правительства.
Строители «светлого российского будущего» и адепты фашистского движения «Русская весна» загадили центральную площадь города продуктами своей жизнедеятельности и, как правило, с утра уже были в нетрезвом состоянии или под воздействием метадона.
Колорады с ленточкой предателей РОА («георгиевская лента» как символ, активно использовался в Русской Освободительной Армии, которая сотрудничала с гитлеровскими властями) демонстративно ходили по городу с битами, нунчаками, кусками арматуры и цепями, а некоторые из них были вооружены огнестрельным оружием.
Почти у всех «митингующих» на плече висели противогазы. Приезжие «пацаны» держали в напряжении всю Одессу. Пересечь Куликово поле мирным одесситам даже в дневное время было опасно для жизни.
По сценарию ФСБ РФ группа «куликовцев» провела пикет у здания Южного оперативного командования, где разложила на ступенях погребальные венки с траурными лентами. Незваные гости выкриками призывали украинских офицеров саботировать приказы, поступающие из Генерального Штаба. Боевики Глазьева не догадывались, что через две недели эти венки понадобятся им самим.
Дошло уже до того, что пришельцы захватили в Одессе трамвай 18-го маршрута. Выгнав из салона всех пассажиров, не имеющих колорадской ленточки на груди и приставив к виску ватмана пистолет Макарова, они потребовали ехать весь маршрут до Куликового поля без остановок.
Миролюбивые и толерантные одесситы старались не обращать на них внимания и не реагировать на их пророссийские митинги, пока беспокойные гости не начали 2 мая 2014 года стрелять средь бела дня в футбольных болельщиков на улице Дерибасовской и Греческой площади. И тогда терпение одесситов, как говорят, лопнуло.
В Доме Профсоюзов нашли свою преждевременную смерть колорады-сепаратисты, поклонники Путина, российские боевики из различных городов РФ (их паспорта сейчас являются вещественными доказательствами в суде), которые получили задание и деньги от ФСБ РФ захватить силовым путем ОГА и провозгласить дважды судимого православного прохиндея, цыгана Валерия Каурова - Президентом «ОНР».
Стюардессы самолетов всегда инструктируют пассажиров перед взлетом, что в случае пожара на борту необходимо лечь на пол и ползком пробираться к выходу.
Но при подготовке в окрестностях озера Селигер пророссийских православных боевиков для будущих штурмов украинских ОГА, московские военные советники забыли проинструктировать террористов, как вести себя в случае пожара в закрытом помещении.
Укрывшись от болельщиков футбола в захваченном Доме Профсоюзов, сторонники «Русского мира» на третьем этаже здания начали разливать бензин по бутылкам для коктейлей Молотова, поджигать их и мирно швырять в толпу людей, собравшихся на Куликовом поле, чтобы защитить Одессу от «Русской весны».
Но что-то пошло не так, и вспыхнул пожар. Вместо того, чтобы спуститься на нижние этажи, где не было очагов возгорания и задымления, экстремисты устремились на четвертый и пятый этажи, где вскоре задохнулись в результате отравления окисью углерода, образовавшейся в процессе пожара. Одесские патологоанатомы в медицинских заключениях записали, что «телесных повреждений и огнестрельных ранений у покойников не имеется». Никто из одесситов также не «ел трупы погибших», как заявили об этом лживые телеведущие российских СМИ.
Полковник ГРУ РФ Игаль Гиркинд, спрятавшись за «Памятник борцам революции», возле конечной остановки трамвая 18-го маршрута, наблюдал за развивающимися событиями издалека и к заходу солнца понял, что операция «ОНР» - провалилась. Вечерним экспрессом «Одесса-Симферополь» охранник «даров волхвов» в купейном вагоне покинул город.
Православный «Русский мир» в ту «черную пятницу», под прикрытием милиционера Фучаджи, убил из огнестрельного оружия шесть одесситов и ранил более сотни футбольных болельщиков, из них 27 человек - в тяжелом состоянии с «огнестрелами» были доставлены каретами «Скорой помощи» в ургентные отделения городской больницы № 11 на улице Воробьева и в Еврейскую больницу на улице Мясоедовской.
Организовал и проплатил гибель пророссийских сепаратистов в Одессе православный советник российского президента Сергей Глазьев, который весной 2014 года занимался организацией беспорядков в городах Юго-востока Украины и пытался поднять регионы на бунт против столицы.
Ниже помещен фрагмент телефонного разговора Глазьева с одесским сепаратистом, зафиксированный спецслужбами Украины:
Глазьев: «…нам очень важно, чтобы были обращения людей к Путину. Массовые обращения непосредственно к нему, с просьбой защитить, к России, значит, и так далее. Нам очень важны решения облсоветов. Поэтому важно, чтобы облсовет сейчас собрался. А для того, чтобы он собрался, нужно ему обеспечить, как сделали в Харькове. В Харькове вошли люди, выкинули всех бандеровцев, нашли там склад боеприпасов, сейчас занимаются его обезвреживанием, и соберется облсовет и будет тоже обращаться к нашему президенту. Плюс, решение облсовета о том, что он не признает легитимной киевскую власть, что эта власть преступная и так далее.
Вот это очень важный момент - взять облсовет для того, чтобы дать возможность депутатам прийти, и им надо тоже объяснить - депутатам, что они обязаны в этой ситуации прийти и проголосовать. Кто не пришел и не проголосовал, тот предатель, бандеровец, фашист и так далее со всеми последствиями. Они как народные депутаты должны взять на себя ответственность за ситуацию в Одесской области».
В свете выше сказанного недавнее заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова перед началом его встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном о том, что «Россия не вмешивается во внутренние дела других стран» звучит неубедительно.
Лживое российское Правительство на крейсерской скорости несется к международному трибуналу. Одесская трагедия станет на этом Суде одной из самых громких наряду с гибелью школьников в Беслане, которых заживо сжег российский спецназ огнеметами «Шмель» с термобарической боевой частью, отравлением газом зрителей в Норд Осте, взрывами жилых домов в Москве, Буйнакске, Волгодонске, отравлением полонием Александра Литвиненко и другими преступлениями спецслужб РФ. Неплохо будет провести этот Суд в украинском городе Севастополе.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНочью Куликово Поле в Одессе закроют, 2 мая будет пропуск через "рамки", - полиция
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