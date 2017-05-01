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 Раненный в голову боец успешно прооперирован в Днепре, - советник главы ОГА Губа

Раненому бойцу, эвакуированному в Днепр из зоны проведения Антитеррористической операции (АТО), успешно сделали операцию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила советник главы Днепропетровской обладминистрации Татьяна Губа на Facebook.

"Один защитник получил тяжелое осколочное ранение в голову. Без сознания, искусственная вентиляция легких. Доставлен в больницу Мечникова", - писала она.

"Операция прошла успешно, Рома сегодня переведен на самостоятельное дыхание, реагирует на вопросы", - позже добавила Губа.

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