 Раненный в голову боец успешно прооперирован в Днепре, - советник главы ОГА Губа

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила советник главы Днепропетровской обладминистрации Татьяна Губа на Facebook.
"Один защитник получил тяжелое осколочное ранение в голову. Без сознания, искусственная вентиляция легких. Доставлен в больницу Мечникова", - писала она.
"Операция прошла успешно, Рома сегодня переведен на самостоятельное дыхание, реагирует на вопросы", - позже добавила Губа.
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