 Житель Одесской области подозревается в краже подсолнуха на 1,2 млн грн

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, в дежурную часть Савранского отделения полиции поступило сообщение от фермера о том, что неизвестные разбили стену и проникли в складское помещение, откуда похитили семена подсолнуха в количестве 496 посевных единиц и 50 литров протравителя. Общая сумма ущерба составляет более 1,2 миллиона гривен.
На 320-м километре трассы Киев - Одесса по ориентировке был остановлен грузовой автомобиль Renault Master, в грузовом отсеке которого было обнаружено 53 мешка семян подсолнуха. Никаких документов на семена у 27-летнего жителя области не было, и объяснить происхождение груза водитель не смог.
Начато уголовное производство по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
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тобі все смішно!
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П.С. З гигом шо??? Щоб я не переживав!
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Вкрав 496 сємок? Суд призначить залог відро сємок, нє?
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Посевная единица подсолнечника содержит 150 000 семян. Как правило, это из расчета на 2-2,2 га. Но все зависит от нормы высева. Если норма высева 50 тыс/га, то одного мешка хватит на 3 га, это для южных регионов. То есть 150/50=3 га.Если норма высева 60 тыс/га, то тогда посевная единица на 2,5 га. 150/60=2,5 га.
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Так, что товарищ нехило так семок отжал 😀
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А не простіще було написати-вкрали 500 мішків насіння??????
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И наш кабмин без работы останется - всё я сделаю.
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