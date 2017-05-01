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 Житель Одесской области подозревается в краже подсолнуха на 1,2 млн грн

В Одесской области задержан мужчина, подозреваемый в краже семян подсолнуха.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, в дежурную часть Савранского отделения полиции поступило сообщение от фермера о том, что неизвестные разбили стену и проникли в складское помещение, откуда похитили семена подсолнуха в количестве 496 посевных единиц и 50 литров протравителя. Общая сумма ущерба составляет более 1,2 миллиона гривен.

На 320-м километре трассы Киев - Одесса по ориентировке был остановлен грузовой автомобиль Renault Master, в грузовом отсеке которого было обнаружено 53 мешка семян подсолнуха. Никаких документов на семена у 27-летнего жителя области не было, и объяснить происхождение груза водитель не смог.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция задержала 7 человек, разворовывавших имущество обанкротившегося завода на Львовщине. ФОТОрепортаж

Начато уголовное производство по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
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я конечно знаю кого ты называешь "гига" но все-таки спрошу - ты о чем вообще? я должен за кем то следить и отчитываться лично тебе? а ты не охренел?
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За Ксюхою ти ж слєдіш....

П.С. З гигом шо??? Щоб я не переживав!
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Пусть теперь в аду это чертям рассказывает..
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"похитили семена подсолнуха в количестве 496 посевных единиц"
Вкрав 496 сємок? Суд призначить залог відро сємок, нє?
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Вот сейчас глупость сморозили, не зная матчасти.
Посевная единица подсолнечника содержит 150 000 семян. Как правило, это из расчета на 2-2,2 га. Но все зависит от нормы высева. Если норма высева 50 тыс/га, то одного мешка хватит на 3 га, это для южных регионов. То есть 150/50=3 га.Если норма высева 60 тыс/га, то тогда посевная единица на 2,5 га. 150/60=2,5 га.
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Та то так. Якщо якісь термін невідомий, то гугол допоможе.
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Все в нете есть. Инфа оттуда. Просто знаю, что посевная единица в сельском хозяйстве - это не одно зернышко (когда-то давно фермерским хоз-в финанализ делал для кредитования). Для разных культур свои значения.
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Плюс протравитель стоит сотни гривен за литр.

Так, что товарищ нехило так семок отжал 😀
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зацініть політ думки)) в количестве 496 посевных единиц
А не простіще було написати-вкрали 500 мішків насіння??????
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Посевной 1 кг стоит от 100 гр до 500 гр ( и в мешке фасовка 10 кн в среднем) , а простой 8-10 ( и в мешок наберешь 30кг).
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Дык,крадут и крадут а колы вжэ поймут шо это грих и трэба будэ и видповисты на Страшном Суде...
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От я живу дык,не краду а маю небольшую куриную хферму...яйца у мэнэ хорошие,желток оранжевой и большие ибо кормлю не химией а кукурудзой и пшеном...
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Дык,с Кубани родом..не до москалив не маю ни якого отношения...
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Ясно. У вас там кажуть ми окрема нація - казакі.
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Шо то вроди так...но нэ москали инородные..те ьарина любят а мы вольницу..
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Працював з одним чоловіком родом звідти, так він так і казав.
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Чего к человеку пристали? Пишет здесь спокойно, к кацам не принадлежит! Ехидно вы!
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Який є. Я його не ображав. Може запитав не так вам хотілось, ну то таке...
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Дык,первака гранчак лучшэ-под шмат сала с малосольным огирком.
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Да как же *не ображав*! Кацапом с порога обозвали, *дыкаешь* протроллили. А черкащанин присоединился * кадыровська жоНа*.
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Черкащанин відповів Kafas Pronto, дивіться уважніше.
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От пошлеш когось зі злості - а в душі потім переживаєш: дійшов?.. не дійшов?..
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Шо,ману могешь пустить в зенки ? У нас таких характерниками зовут...
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Значыть сумив и Ляшко на таку будку заробыть..выдать срака шо то тожэ шо стоить...
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Я против воровства. Но почему воровство в крупных размерах (грабёж народа, напр.) не наказывается по заслугам? Или в Украине нет соответствующих законов?
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Бо крадуны власть держат да законы пид сэбэ малюют...
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Проблема в том, что воры и судьи одни и те же лица.
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В оккупированный Луганск приехала депутат Европарламента от Италии Форенца, - "Новости Донбасса"01.05.17./Почему? Почему молчат итальянские мигранты из Украины? Где? Где их протестные демонстрации?
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Дык а шо ж ты голуб сизый дома шаровары на диване полируешь а не там в войске землю не свободиш шоб никуды депутатам ихать было ?
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Да, с посчаса назад прочитала. Сейчас выйду на улицу кричать протест. Завтра не пойду на работу. И меня, конечно, Брюссель послушает.
И наш кабмин без работы останется - всё я сделаю.
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Grazie! Дякую! Обожаю цветы. У нас есть дворик, там много цветов. Я к земле привязана, с детства люблю землю. Привет исторически украинской земле Кубани!
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преступление века. На него еще повесят, кражу сена, из сарая соседа, пару кило буракив, у бабы Миколаїївни и наручников, участкового Сэмэна,с которыми, он пытался подкатитить с ролевыми играми, к продавщице Светке, но та, не поняла прикола, и, как, бешеный лось, ушла огородами, передавив, все кабачки. Кароче, грустная лавстори(((
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Поговаривают янек камазами брал и ничего а тут за шелуху в тюрму
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Чужого нэ трогаю но и свого нэ дам..дык ужэ комуняки разкуркуливали-голота голозадая...и пока ихнии поганые нащадки сидят при власти то будет воровство бо гутарю токо то шо если ты хозяин в своем хуторе то понимаеш цену всему ..
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Они не крадут они берут и злодеями никто не называет гарун бежал быстрее лани
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЖитель Одесской области подозревается в краже подсолнуха на 1,2 млн грн
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