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Все про:КНДР (197) США (12471) Ким Чен Ын (48)

 Пока предпосылок для встречи Трампа с лидером КНДР нет, - Белый дом

В Белом доме не видят предпосылок для немедленной встречи Трампа и Ким Чен Ына Представитель Белого дома Шон Спайсер уточнил слова американского президента Дональда Трампа о его якобы готовности к встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном/

Как передает Цензор.НЕТ, о б этом стало известно из его брифинга, передает Reuters.

Спайсер отметил, что текущие обстоятельства отношений США и КНДР не способствуют возможности встречи лидеров этих стран.

По его словам, Северной Кореи будет необходимо изменить многие обстоятельства перед возможной встречей президента Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

"Мы должны видеть, что провокационное поведение (КНДР) снизилось", - уточнил Спайсер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил о готовности встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном
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сегодня минимальный спам. Иван Петрович Сидоров объясняет это отсутствием
«счастливый даунбасенок» и «Домовой ПР».
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Просто деякі персонажі тут сьогодні не світилися, тому і мінімальний. Набухались мабуть.
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В Вест Пойнт его тактику маневренной войны в Африке преподают. Ген. Шварцкопф(Буря в пустыне)- большой поклонник его тактики.
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Коли з ляксєїчем зустрінуться ?Пока предпосылок для встречи Трампа с лидером КНДР нет, - Белый дом - Цензор.НЕТ 6604
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порошенко не в тій ваговій категорії. він в категорії вилупків барижних
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белый дом быстренько поправил своего безмозглого лидера
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Привет , кент ! С праздником тебя !
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МИР ! ТРУД ! МАЙ ! или у вас уже другие лозунги ?
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Клас. Неповна сотня совкових пенсів у Миколаєві розтягнулась на квартал і ніхто їх не охороняв. Наче вони на цвинтар йдуть. Мертведчук тут не має шансів
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тушить чи не тушить ? ось в чом питання. а порохобот іде горіть

Пока предпосылок для встречи Трампа с лидером КНДР нет, - Белый дом - Цензор.НЕТ 2367
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вана люб попо люб порохобо люб.одна бригада не доразветих муділ.
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Міхо розумний, критикує владу, але не каже, що робити.
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а хто цей персонаж ? випадково не таварісч гражданіна порошенко ?

Пока предпосылок для встречи Трампа с лидером КНДР нет, - Белый дом - Цензор.НЕТ 3643
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Козюлькин вродь фамилиё... чертовски отвратительная личность... впрочем, как и вся ВР.
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На фоні ина, Трамп має блідий вигляд. ЧС по футболу не виграв, на Сонце не висаджувався. Нерівня.
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Ваащет у Трампа отличный ход... типа пагаварым?... потом, если чё... заходи не бойся... выходи не плачь. Красава.
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Цензор, в заголовке слово "лидер" пиши правильно: через букву "п".
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О а на рашці 24 повним ходом трублять,і вже день запланували.
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накатанная схема.
трамп говорит чето, потом туча народу начинает объяснять что имелось ввиду..
спайсеру молоко за вредность надо давать при такой работе.
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Не пойму я что-то: это ведь не Ким Трампа о встрече упрашивал, Трамп сам вылез. Так что заявления США, что КНДР должна какие-то "условия" там выполнить, звучат смешно.
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Йди надувай Іскандери. Потім зайдеш до Кадирова, він чекати довго не любить.
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Ты, видать, уже надул. Точнее, тебе вдули, родной "президент" с "любимым правительством". Вы, похоже, уже всем составом Кабинета и Рады у Кадырова побывали. )))
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А как насчет предпосылок для немедленной встречи Ким Чен Ына с Ким Ир Сеном?
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Може Ыну и Трампу 3,14зды дать,шоб меньше воевать хотели?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПока предпосылок для встречи Трампа с лидером КНДР нет, - Белый дом
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