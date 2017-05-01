 Пока предпосылок для встречи Трампа с лидером КНДР нет, - Белый дом

Как передает Цензор.НЕТ, о б этом стало известно из его брифинга, передает Reuters.
Спайсер отметил, что текущие обстоятельства отношений США и КНДР не способствуют возможности встречи лидеров этих стран.
По его словам, Северной Кореи будет необходимо изменить многие обстоятельства перед возможной встречей президента Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
"Мы должны видеть, что провокационное поведение (КНДР) снизилось", - уточнил Спайсер.
1115 48
Материалы по теме: Президент Трамп
Папа Римский готов встретиться с Трампом: Ситуация с КНДР стала слишком напряженной. Война может уничтожить большую часть человечества(103)
В свой сотый день президентства Трамп нарушил почти вековую традицию(58)
Мы можем дойти до крупного конфликта с Северной Кореей, - Трамп(291)
"Я не хочу телеграфировать о том, что я делаю или то, о чем я думаю", - Трамп о своих намерениях в отношении КНДР(37)
Ким снова угрожает ядерным пеплом(0)
Трамп: После химической атаки в Сирии мое отношение к Асаду сильно изменилось(70)
Экс-советник Трампа Флинн получал деньги от российских компаний, - The Washington Post(88)
«счастливый даунбасенок» и «Домовой ПР».
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
трамп говорит чето, потом туча народу начинает объяснять что имелось ввиду..
спайсеру молоко за вредность надо давать при такой работе.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить