 Тиллерсон и Лавров договорились о встрече на Аляске

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.
На сайте ведомства отмечается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.
Отмечено, что главы внешнеполитических ведомств обсудили "некоторые вопросы двусторонней сферы отношений".
"Был обсужден график предстоящих российско-американских контактов, в том числе согласована беседа на полях министерского заседания Арктического совета в Фэрбенксе (США) 10-11 мая", - говорится в сообщении МИД.
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