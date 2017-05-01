 Дания вышла из Европола

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, Копенгаген заключил с ЕС особое соглашение о дальнейшем правовом сотрудничестве, в рамках которого будет идти обмен информацией и кадрами между Европолом и датской полицией.
Как пояснили в Еврокомиссии, у Дании будет специальный статус, который позволит Копенгагену тесно сотрудничать с Европолом, не являясь его членом.
На референдуме в декабре 2015 года 53% граждан страны проголосовали против усиления тесного сотрудничества с полицейскими и правовыми структурами ЕС.
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