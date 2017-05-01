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Все про:Дания (147) правоохранительные органы (221) сотрудничество (599) Евросоюз (11772) Европол (10)

 Дания вышла из Европола

1 мая Дания вышла из состава Европола - полицейской организации Евросоюза.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, Копенгаген заключил с ЕС особое соглашение о дальнейшем правовом сотрудничестве, в рамках которого будет идти обмен информацией и кадрами между Европолом и датской полицией.

Как пояснили в Еврокомиссии, у Дании будет специальный статус, который позволит Копенгагену тесно сотрудничать с Европолом, не являясь его членом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Дания подписали соглашение о сотрудничестве в сфере энергоэффективности

На референдуме в декабре 2015 года 53% граждан страны проголосовали против усиления тесного сотрудничества с полицейскими и правовыми структурами ЕС.

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они их быстро в европейцев переделывают. вата там не взлетает, ей нечего им сказать. там же с работы не тащат домой все подряд.
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это недоделанные кацапы. еще не исправились. сам же и пишешь - если хоть один рузьге есть...
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не ідеалізуй західний світ, просто таких випадків там набагато меньше
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теперь порошенко может сдрыснуть в Данию ))
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пусть едет. они его сами выдадут. там под парламентом не стоят мерсы и у них уровень жизни соответствует потребностям большинства. говна им не надо.
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Порошенко може здриснути хіба в Бразилію - там зашифруватись нескладно - "Мало ли в Бразилии Донов-Пэдров".
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он по-португальски ни бельмеса)) да и английский у него комсорговский какой-то )))
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есть, но очень низкая, а самая низкая преступность в Исландии...
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и в Финляндии..была..пока русосрань не стала массово ездить
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а кому охота плавати де небудь між фьордів з бетонним блоком на ногах)))
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Я так понимаю что мы будем центром Европы вскоре ,нормально я так думаю
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мы им всегда и были. мы будем Жемчужиной Европы. через двадцать лет сюда всем будет приятно приехать и здесь жить. только надо работать над этим. вату не пускать.
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у меня более скептические прогнозы, думаю те кому от 30 и старше уже увы не увидят нормальную страну, и это в первую очередь из за нашего общества, которое не хочет прикладами никаких усилий но хочет уровень жизни и зарплату как в Европе, при этом не платить налоги, воровать у государства, давать взятки потому что так выгоднее для простого человека чем поступать по закону, нарушать всевозможные правила и законы и так далее, это все про наших граждан, не хотят они меняться и становиться частью цивилизованного общества, но хотят зарплаты как в ЕС
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ты пессимист. но имеешь право на свою точку зрения. они критическая.
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все что ты перечислил в первую очередь относится к нашим верховным правителям , чем больше своруют тем больше гарантии что не сядут , для того и закон даже приняли по которому выходят под залог если не дай бог когото арестуюют ! ну а остальное стадо идет туда куда ведет главный баран .. вопрос только в том до каких пор мы сами будем выбирать таких баранов!
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З такою владою через 20 років дивитися не буде на що, хіба тільки на вирубаний карпатський ліс, воронки від викопаного бурштину і голодних пенсіонерів, яких на той час буде 80% жителів України
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мы и так центр Европы. независимо от их отношений )))
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Якась у них погана тенденція, так дивись і Україні, якщо прийде час, нікуди буде вступать.
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Тогда все черные деньги ломанутся в Данию.
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Семеныч спасибо за приглашение на шашлык ,как все прошло ? Я за городом с друзьями оторвался по полной
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бьют, значит любят.....такая поговорка на расее
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Это ачередной маленький шажок к развалу европы
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а ты в ихний пенсионный фонд отстегиваешь ?
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Не зря Дания прогнозируется как страна которая выйдет из ЕС вслед за Британией.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДания вышла из Европола
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