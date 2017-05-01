EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Происшествия
  354  9
Материалы по теме:
Все про:обстрел (6121) СЦКК (221) Марьинка (431)

 Враг обстрелял Марьинку из минометов - ранено двое гражданских лиц, - украинская сторона СЦКК

Вечером 1 мая боевики обстреляли окраины населенного пункта Марьинка из минометов, 82-го калибра.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Украинской стороны по контролю и координации прекращения огня.

В сообщении отмечается: "Сегодня вечером, 1 мая, во время обстрела позиций сил АТО в районе населенного пункта Марьинка под огонь противника попала окраина населенного пункта.

По предварительной информации, ранены двое гражданских лиц, которых с диагнозом осколочные ранения, были срочно доставлены в Кураховскую городскую больницу.

На данном направлении, подразделения НВФ ОРДО применили 6 мин калибра 82-мм. Информация о пострадавших и разрушенных зданиях населенного пункта уточняется.

Украинская сторона осуждает действия НВФ ОРДО по применению запрещенного вооружения по населенным пунктам, что ставит под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг продолжает обстрелы наших позиций. Под Павлополем, Красногоровкой и Марьинкой применены минометы. Ранено пятеро воинов, - штаб АТО
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну раз наши воины считают что это нормально ,мне остаеться только поддержать их
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вовк Вадим
5 ч ·

Денис Майборода, позивний "Красавчик". Загинув сьогодні у бою. З самого початку на війні...Враг обстрелял Марьинку из минометов - ранено двое гражданских лиц, - украинская сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 1104
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
По позициям оккупантов на Светлодарской дуге нанесен артиллерийский удар.
Уничтожены гаубицы, минометы и техника, сведения об убитых не поступали. Кто стрелял - непонятно.
В ночь на 1 мая позиции российских оккупантов и их пособников из числа местных коллаборационистов в ОРДЛО в районе Горловки были накрыты огнем артиллерии калибра 152 мм. Об этом CRiME`у сообщил источник в так называемой «военной комендатуре» оккупированного города.
Так, по сведениям нашего источника, в районе посёлка Гольмовский на Светлодарской дуге были уничтожены БТР, бензовоз ЗИЛ и две гаубицы Д-30.
Кроме того, в районе соснового леса около так называемой «Белой водокачки», которая находится рядом с дачным кооперативом «Садовод» в черте Горловки, были подвергнуты артиллерийскому налету позиции террористических минометчиков, регулярно обстреливающих опорные пункты ВСУ, расположенные возле населенного пункта Зайцево.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг обстрелял Марьинку из минометов - ранено двое гражданских лиц, - украинская сторона СЦКК
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти