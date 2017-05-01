 Враг обстрелял Марьинку из минометов - ранено двое гражданских лиц, - украинская сторона СЦКК

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Украинской стороны по контролю и координации прекращения огня.
В сообщении отмечается: "Сегодня вечером, 1 мая, во время обстрела позиций сил АТО в районе населенного пункта Марьинка под огонь противника попала окраина населенного пункта.
По предварительной информации, ранены двое гражданских лиц, которых с диагнозом осколочные ранения, были срочно доставлены в Кураховскую городскую больницу.
На данном направлении, подразделения НВФ ОРДО применили 6 мин калибра 82-мм. Информация о пострадавших и разрушенных зданиях населенного пункта уточняется.
Украинская сторона осуждает действия НВФ ОРДО по применению запрещенного вооружения по населенным пунктам, что ставит под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения".
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Денис Майборода, позивний "Красавчик". Загинув сьогодні у бою. З самого початку на війні...
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Уничтожены гаубицы, минометы и техника, сведения об убитых не поступали. Кто стрелял - непонятно.
В ночь на 1 мая позиции российских оккупантов и их пособников из числа местных коллаборационистов в ОРДЛО в районе Горловки были накрыты огнем артиллерии калибра 152 мм. Об этом CRiME`у сообщил источник в так называемой «военной комендатуре» оккупированного города.
Так, по сведениям нашего источника, в районе посёлка Гольмовский на Светлодарской дуге были уничтожены БТР, бензовоз ЗИЛ и две гаубицы Д-30.
Кроме того, в районе соснового леса около так называемой «Белой водокачки», которая находится рядом с дачным кооперативом «Садовод» в черте Горловки, были подвергнуты артиллерийскому налету позиции террористических минометчиков, регулярно обстреливающих опорные пункты ВСУ, расположенные возле населенного пункта Зайцево.
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Трудно самому ссылку поставить?
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