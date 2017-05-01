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Все про:КНДР (195) США (12469) Ким Чен Ын (47) Трамп (1025)

 Трамп заявил о готовности встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что встретился бы с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в условиях обострения напряженности в отношении программы создания ядерного оружия в КНДР, "если обстоятельства будут подходящими".

"Если было бы уместно встретиться с ним, я был бы абсолютно уверен, для меня было бы честью это сделать", - сказал Трамп в интервью Bloomberg News, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Зеркало недели.

Американский президент также отметил, что большинство людей политики никогда бы так не сказали. "Но я говорю вам, что при подходящих обстоятельствах встретился бы с ним. У нас есть "горячие" новости", - добавил Трамп.

Ким Чен Ын никогда не встречался с иностранными лидерами после того, как стал править в КНДР в 2011 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США провоцируют КНДР на военные действия, - российский дипломат
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У Ына есть ядерная дубинка. Когда-то и у нас была.
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Была у совка. У незалэжной не было. Вернее, была совковая, пока старшие товарищи не отобрали, чтобы не набедокурили.
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У ваты такая каша в черепушке: ..."у незалэжной не было,вернее была, совковая"...
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А что здесь непонятного. На территории новой страны оказалось много чего от страны предыдущей. Красные флаги, Ленины, люди с совковым менталитетом, ядерное оружие. Все это не вписывалось в роль новой страны, которая захотела строить демократию под чутким руководством западных стран.
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лишня хромосома -тяжка хвороба .тому над тобою гріх і посміятися...
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Сразу видно образованного патриота
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или проводить испытания своих ракет с выбором целей в вонючем кацапском шайтанате
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при подходящих обстоятельствах - это в Алькатрасе?...
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залякує Трамп цього ына), він піндоса))) в живу хоч бачив?!
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Интересный ход. Трамп, оказывается, далеко не безбашенный...
Внушает.
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нет конечно, не безбашенный... он йопнутый на всю голову!!!
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А давайте встречу организуем в Широкино или Авдеевке.
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Это сразу бы разрешило все наши проблемы.
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Если Ын встретится с Трампом - северокорейский народ зачислит его в предатели, который законтачился с пиндосом. Такая задумка.
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Так им по телевизору расскажут так как надо.
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У штатов для рашистов также имеется пара сюрпрайзов...
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если это произойдет все города россии включая Москву и Питер сгорят.
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ыксперд Баранец не зря добавил в своей фамилии окончание ЕЦ, но и это не помогает
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будет наводнение и все. города устоят. надо рядом с берегом ставить их. а они не могут подойти близко.
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ВВС США планируют 3 мая осуществить еще один тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщает Fox News.
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Ну хочет Трамп объяснить кругломордому, что его ПВО и т.д. еще не достигло уровня ПВО Ирака при Хусейне, а что было с иракской армией все хорошо помнят....
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сдулся трамп: обещал удар, а надеется на диалог. а диалог означает компромисс, значит жирный ыН будет диктовать условия
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Не, так не пойдет.... А где значки почетный мордвин и ГТО?
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Аксельбантов и бахромы на погонах не хватает , а так чистый дембель-тувинец из стройбата.
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А еще недавно руснявые над Брежневым-орденоносцем смеялись. Рашка ментально осталась в совковых 80-х.
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Этот тувинец больше похож на Снусмумрика - персонажа Туве Янссон.
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І хто до кого полетить або вони будуть в Мінську зустрічатися?
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...А где те деды, которые работали в НКВД, стреляли в спину в заградотрядах, надзирали в ГУЛАГах?Трамп заявил о готовности встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном - Цензор.НЕТ 4411
А где те деды, которые работали в НКВД, стреляли в спину в заградотрядах, надзирали в ГУЛАГах?А где те деды, которые работали в НКВД, писали доносы, стреляли в спину в заградотрядах, ломали пальцы на допросах, надзирали в ГУЛАГах?Это же миллионы и миллионы человек, так, где они? На Бессмертном полку фотографии этих чудесных людей будут?Где эти сладостные, гордые воспоминания потомков: «Мой дедушка сдал всех своих соседей. А потом и жену свою! Спасибо ему». или «А мой дед в остановил панику, человек сто в спину расстрелял из пулемёта», «А мой дед на Бутовском полигоне самолично застрелил 20 человек, несколько детей и священников даже, спасибо ему за всё, сейчас у нас тут квартирка недалеко. Помним. Гордимся. Живём по следам».http://antikor.com.ua/articles/165809-a_gde_te_dedy_kotorye_rabotali_v_nkvd_streljali_v_spinu_v_zagradotrjadah_nadzirali_v_gulagah
...
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а потом татар выселили и в их дома..., так сказать - на юга, на пенсию. хорошо пристроились и еще пенсию им платят те которых они выселили. нормальная такая страна, прям в голове не укладывается.
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Сомневаюсь что трамп поедет в кндр, просто потому что сопровождающая его свита и то с какими поклонами колобок должен будет его встречать, опустят колобка на дно в глазах его рабов. Выехать куда то для встречи колобок побоиться
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Stratfor: Распутывая паутину российских киберопераций


Трамп заявил о готовности встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном - Цензор.НЕТ 2392Трамп заявил о готовности встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном - Цензор.НЕТ 3177
Трамп заявил о готовности встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном - Цензор.НЕТ 3177

Трамп заявил о готовности встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном - Цензор.НЕТ 3177

Российский интерес к иностранным выборам не окончился на президентской гонке в США, говорится в статье, опубликованной на сайте американской разведывательно-аналитической компании Stratfor. "Через два дня после первого раунда французских президентских выборов, прошедшего 23 апреля, японская фирма, занимающаяся кибербезопасностью, сообщила, что российские хакеры нанесли атаку по штабу Эммануэля Макрона в преддверии голосования", - говорится в материале. Макрон обвинил Кремль в дискредитации его кампании, а его сотрудники пожаловались на постоянные изощренные попытки фишинга во время предвыборной гонки, пишут аналитики компании. "Фишинг, будучи хотя и не самой продвинутой техникой, оказался очень эффективным для осуществления криминальной деятельности и шпионажа; Кремль обвиняют в использовании этой же тактики для вмешательства в американское голосование, - отмечается в статье. - Недавние события пролили свет на очевидные связи между аппаратом безопасности российского государства и самыми искушенными киберпреступниками".
Как сообщает Stratfor, 12 апреля российские СМИ опубликовали письмо Руслана Стоянова, бывшего эксперта по безопасности в "Лаборатории Касперского", который на данный момент находится в российской тюрьме по обвинению в госизмене. "В своем письме Стоянов обвинил Кремль в том, что тот завербовал хакеров для помощи в его различных киберкампаниях в обмен на иммунитет от преследования за их криминальные деяния за рубежом, - говорится в статье. - Обвинения вроде того, что выдвинул Стоянов, сложно подтвердить, но схема действий, очерченная в его письме, совпадает с предыдущими подозрениями по поводу киберстратегии Москвы".
"Связи Москвы с миром киберпреступности - это лишь последнее проявление прочно утвердившегося тренда, - пишут аналитики. - Российское государство было переплетено с преступностью еще задолго до появления интернета, и часто существовало что-то вроде симбиоза с преступными организациями". Так, отмечают авторы, во время СССР, например, советские чиновники "закрывали глаза на контрабандистов, которые потом продавали им контрабандные элитные товары". А в ранние постсоветские годы "преступники пользовались слабостью государства, чтобы незаконно обогатиться. Потом, когда Россия вновь обрела почву под ногами, гангстеры и бандиты начали сотрудничать с правительством".
"Сегодня Россия переживает период укрепления власти, если сравнивать с хаосом 1990-х, - говорится далее. - Однако, если верить урокам истории, судьбы страны могут легко меняться, а вместе с ними и верность криминальных кругов. Письмо Стоянова предупредило об опасности того, что хакеры, сейчас работающие на Кремль, однажды могут обернуться против него".
"Несмотря на риски найма преступников, - продолжают авторы, - цели такой договоренности часто оправдывают средства. Привлечение нанятых агентов для проведения некоторых операций может являться экономической необходимостью для правительств на мели. Так как государства соревнуются за превосходство - или хотя бы стратегические преимущества - в киберсфере, им приходится соперничать, чтобы нанимать лучших людей в этой области. А это стоит недешево".
"Неофициальный статус киберагентов также позволяет правительствам до некоторой степени правдоподобно отрицать свою причастность, - полагают аналитики. - В конце концов, указав одного из самых печально известных в мире спамеров в качестве сотрудника, получающего зарплату, Россия повредила бы своему имиджу и шпионским техникам". В статье говорится, что, хотя подобные агенты и не получают той же защиты, что официальные сотрудники иностранных государств, в то же время они привлекают к себе меньше внимания. "А следовательно, у них больше свободы действий в проведении рискованных операций", - добавляют авторы.
"У Кремля есть все причины использовать свой доступ к некоторым из самых изощренных хакеров в мире. Несмотря на изобличающие обвинения в письме Стоянова, пока что российское правительство по-прежнему может правдоподобно отрицать свою причастность, противопоставляя свое слово слову человека, находящегося в тюрьме по обвинению в измене. И хотя следователи в США и Франции продолжат работать, чтобы ликвидировать хакерские сети Москвы и арестовать тех, кто за ними стоит, компьютерное вмешательство в иностранные выборы будет отличительным признаком российских разведывательных операций в предстоящие годы", - подытоживают аналитики.
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Отношения Трампа и Хуйла 100% описаны в поговорке "Дурак - находка для чекиста".

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А к данному посту отлично подходит "Дурак пока молчит - за умного сходит.".
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Ясный хрен, аналитики всё просчитали.
Если мразь Ын сдуру, подызая, сумеет нанести кое-какой ущерб сверхвысокотехнологичной Южной Корее - то пострадает весь цивилизованный мир, потеряв огромную долю микросхем памяти и дисковых накопителей, мобильных устройств и экранов к ним, телевизоров и автомобилей... Разразится тяжёлый кризис. Остановятся стройки, проекты, замрёт без запчастей сложнейшая техника... Конечно, будет найлена замена. Но на это нужно будет время. Драгоценное время. Вот почему надо искать другие методы борьбы с дикарями... Сложнейшая задача. Но демократический мир её решит - никаких сомнений нет.
Похоже, Трамп делает шаги в правильном направлении... Вероятно, не все это поймут, посчитают "слабостью". Однако всё наоборот... Сила+ответственность. Второе -ещё более вадное, поскольку именно в ответственности за весь мир - и сила, и правда.
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Заморозка- это про керченский мост глаголиш?
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Не слышал про такой. Я про полёт на Марс, про массовые электромобили, южнокорейские батареи которых заряжяются несколько минут, про южнокорейские сверхмощные и сверхэкономичные светодиоды, про их технологии дополненной реальности... И так далее.
Риск для Южной Кореи надо свести к минимуму.
Возможно, даже время потянуть, чтобы лучше подготовиться к нейтрализации псиза и его шайки... Ведь просто так это нельзя оставлять.
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Трамп делает всё правильно в этом случае. Чтоб не кивали на него потом, что не предпринял всех возможных и невозможных мер для дипломатического урегулирования. Он поступает мудро и как взрослый политик, ответственный не только за свою страну, но и за другие страны, которые могут в первую очередь пострадать (Южная Корея, Япония) говоря о возможности переговоров, а не о том, что прям таки завтра хочет встречаться и уступать Ыну в чём-то. Он забрасывает удочку и смотрит на реакцию тушкана, который из-за своих юношеских абмиций скорее всего не пойдёт на встречу, тем самым дав Трампу опять повод показать всему миру, что тушкан - недоговороспособный и всё тот же отморозок, с которым миру хочешь-не хочешь, а надо что-то делать. И если даже будут переговоры, то это не значит, что Штаты отступят от своего требованиять ядерную программу Сев.Кореи. В Штатах не идиоты, чтобы дальше позволить развивать ядерное оружие дебилу, у которого навязчивая идея применить его против США. Поэтому Трамп закидывает удочку о переговорах, а тем временем корабли, в том числе и Японии, приближаются к полуострову. Так переговоры с отморозком легче вести потом.
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Так там и не зэки нихрена построить не могут......типа,хоть на зарплате сэкономят,а результат тот же...
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Я давно говорил что скоро рабы будут за паику пахать на хуйло
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Трамп все правильно делает. пушки это последний довод.
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Хочет выяснить насколько сильно ын заражен вирусом русскамирскагавяличия.🙂
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Трамп Ына заганяет в глухой полтический угол. Ах же хитрец, то Трампушка
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Задостанов зараз виводе собі помадою на лобі - трамп чмо.
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Киму такая встреча в западло перед своими. Разве что тайно.... )))
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Трамп заявил о готовности встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном.
-встречаться не захотел ын, разбомбите его на%фуй.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп заявил о готовности встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном
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