Трамп заявил о готовности встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном.

"Если было бы уместно встретиться с ним, я был бы абсолютно уверен, для меня было бы честью это сделать", - сказал Трамп в интервью Bloomberg News, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Зеркало недели.
Американский президент также отметил, что большинство людей политики никогда бы так не сказали. "Но я говорю вам, что при подходящих обстоятельствах встретился бы с ним. У нас есть "горячие" новости", - добавил Трамп.
Ким Чен Ын никогда не встречался с иностранными лидерами после того, как стал править в КНДР в 2011 году.
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Внушает.
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http://antikor.com.ua/articles/165808-tragediej_ukrainy_byl_ne_majdan_a_skoty_obmanuvshie_ljudskie_serdtsa_-_bogutskaja
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А где те деды, которые работали в НКВД, стреляли в спину в заградотрядах, надзирали в ГУЛАГах?А где те деды, которые работали в НКВД, писали доносы, стреляли в спину в заградотрядах, ломали пальцы на допросах, надзирали в ГУЛАГах?Это же миллионы и миллионы человек, так, где они? На Бессмертном полку фотографии этих чудесных людей будут?Где эти сладостные, гордые воспоминания потомков: «Мой дедушка сдал всех своих соседей. А потом и жену свою! Спасибо ему». или «А мой дед в остановил панику, человек сто в спину расстрелял из пулемёта», «А мой дед на Бутовском полигоне самолично застрелил 20 человек, несколько детей и священников даже, спасибо ему за всё, сейчас у нас тут квартирка недалеко. Помним. Гордимся. Живём по следам».http://antikor.com.ua/articles/165809-a_gde_te_dedy_kotorye_rabotali_v_nkvd_streljali_v_spinu_v_zagradotrjadah_nadzirali_v_gulagah
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Российский интерес к иностранным выборам не окончился на президентской гонке в США, говорится в статье, опубликованной на сайте американской разведывательно-аналитической компании Stratfor. "Через два дня после первого раунда французских президентских выборов, прошедшего 23 апреля, японская фирма, занимающаяся кибербезопасностью, сообщила, что российские хакеры нанесли атаку по штабу Эммануэля Макрона в преддверии голосования", - говорится в материале. Макрон обвинил Кремль в дискредитации его кампании, а его сотрудники пожаловались на постоянные изощренные попытки фишинга во время предвыборной гонки, пишут аналитики компании. "Фишинг, будучи хотя и не самой продвинутой техникой, оказался очень эффективным для осуществления криминальной деятельности и шпионажа; Кремль обвиняют в использовании этой же тактики для вмешательства в американское голосование, - отмечается в статье. - Недавние события пролили свет на очевидные связи между аппаратом безопасности российского государства и самыми искушенными киберпреступниками".
Как сообщает Stratfor, 12 апреля российские СМИ опубликовали письмо Руслана Стоянова, бывшего эксперта по безопасности в "Лаборатории Касперского", который на данный момент находится в российской тюрьме по обвинению в госизмене. "В своем письме Стоянов обвинил Кремль в том, что тот завербовал хакеров для помощи в его различных киберкампаниях в обмен на иммунитет от преследования за их криминальные деяния за рубежом, - говорится в статье. - Обвинения вроде того, что выдвинул Стоянов, сложно подтвердить, но схема действий, очерченная в его письме, совпадает с предыдущими подозрениями по поводу киберстратегии Москвы".
"Связи Москвы с миром киберпреступности - это лишь последнее проявление прочно утвердившегося тренда, - пишут аналитики. - Российское государство было переплетено с преступностью еще задолго до появления интернета, и часто существовало что-то вроде симбиоза с преступными организациями". Так, отмечают авторы, во время СССР, например, советские чиновники "закрывали глаза на контрабандистов, которые потом продавали им контрабандные элитные товары". А в ранние постсоветские годы "преступники пользовались слабостью государства, чтобы незаконно обогатиться. Потом, когда Россия вновь обрела почву под ногами, гангстеры и бандиты начали сотрудничать с правительством".
"Сегодня Россия переживает период укрепления власти, если сравнивать с хаосом 1990-х, - говорится далее. - Однако, если верить урокам истории, судьбы страны могут легко меняться, а вместе с ними и верность криминальных кругов. Письмо Стоянова предупредило об опасности того, что хакеры, сейчас работающие на Кремль, однажды могут обернуться против него".
"Несмотря на риски найма преступников, - продолжают авторы, - цели такой договоренности часто оправдывают средства. Привлечение нанятых агентов для проведения некоторых операций может являться экономической необходимостью для правительств на мели. Так как государства соревнуются за превосходство - или хотя бы стратегические преимущества - в киберсфере, им приходится соперничать, чтобы нанимать лучших людей в этой области. А это стоит недешево".
"Неофициальный статус киберагентов также позволяет правительствам до некоторой степени правдоподобно отрицать свою причастность, - полагают аналитики. - В конце концов, указав одного из самых печально известных в мире спамеров в качестве сотрудника, получающего зарплату, Россия повредила бы своему имиджу и шпионским техникам". В статье говорится, что, хотя подобные агенты и не получают той же защиты, что официальные сотрудники иностранных государств, в то же время они привлекают к себе меньше внимания. "А следовательно, у них больше свободы действий в проведении рискованных операций", - добавляют авторы.
"У Кремля есть все причины использовать свой доступ к некоторым из самых изощренных хакеров в мире. Несмотря на изобличающие обвинения в письме Стоянова, пока что российское правительство по-прежнему может правдоподобно отрицать свою причастность, противопоставляя свое слово слову человека, находящегося в тюрьме по обвинению в измене. И хотя следователи в США и Франции продолжат работать, чтобы ликвидировать хакерские сети Москвы и арестовать тех, кто за ними стоит, компьютерное вмешательство в иностранные выборы будет отличительным признаком российских разведывательных операций в предстоящие годы", - подытоживают аналитики.
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http://www.reuters.com/article/us-usa-china-asia-analysis-idUSKBN17X1NE
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Если мразь Ын сдуру, подызая, сумеет нанести кое-какой ущерб сверхвысокотехнологичной Южной Корее - то пострадает весь цивилизованный мир, потеряв огромную долю микросхем памяти и дисковых накопителей, мобильных устройств и экранов к ним, телевизоров и автомобилей... Разразится тяжёлый кризис. Остановятся стройки, проекты, замрёт без запчастей сложнейшая техника... Конечно, будет найлена замена. Но на это нужно будет время. Драгоценное время. Вот почему надо искать другие методы борьбы с дикарями... Сложнейшая задача. Но демократический мир её решит - никаких сомнений нет.
Похоже, Трамп делает шаги в правильном направлении... Вероятно, не все это поймут, посчитают "слабостью". Однако всё наоборот... Сила+ответственность. Второе -ещё более вадное, поскольку именно в ответственности за весь мир - и сила, и правда.
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Риск для Южной Кореи надо свести к минимуму.
Возможно, даже время потянуть, чтобы лучше подготовиться к нейтрализации псиза и его шайки... Ведь просто так это нельзя оставлять.
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-встречаться не захотел ын, разбомбите его на%фуй.
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