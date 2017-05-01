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 Бориса Олейника похоронят 3 мая на Байковом кладбище

Министерство культуры Украины опубликовало информацию о плане мероприятий, связанных с церемонией захоронения украинского поэта, переводчика, Героя Украины Бориса Олейника, которые пройдут 2–3 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Минкульта, размещенном в Фейсбуке.

Завтра, 2 мая начиная с 19.00 пройдет похоронное богослужение (всенощная) в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Утром 3 мая пройдет панихида по поэту в Свято-Успенском соборе, а с 10.30 до 13.00 - церемония прощания с ним на улице Институтской, 7 в Клубе Кабмина.

Олейника похоронят в 14.00 на Байковом кладбище в Киеве.

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"План мероприятий"- это вспомнить его "деятельность" в КПУ во благо рыгоанального режима. Остальные его "заслуги"- полностью перечеркнуты этим фактом.
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хіба під час ригоанального режима він ще був членом капеву?
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Яка в принципі різниця, на якому цвинтарі лежати, все це комуняцка совковщіна від кремлівської стіни. Якщо людина свята, то його мощі передаються до церкви, інші після смерті всі рівні.
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не знаю...мне в принципе все равно.а для некоторых-престиж...и нафиг он тебе нужен,тот престиж,после закапывания?
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Це для рідних і близьких, поки самі не помруть, а потім, всім байдуже. Краще взагалі кремація, щоб всякі хробаки не гризли.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоБориса Олейника похоронят 3 мая на Байковом кладбище
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