 Бориса Олейника похоронят 3 мая на Байковом кладбище

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Минкульта, размещенном в Фейсбуке.
Завтра, 2 мая начиная с 19.00 пройдет похоронное богослужение (всенощная) в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской лавры.
Утром 3 мая пройдет панихида по поэту в Свято-Успенском соборе, а с 10.30 до 13.00 - церемония прощания с ним на улице Институтской, 7 в Клубе Кабмина.
Олейника похоронят в 14.00 на Байковом кладбище в Киеве.
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