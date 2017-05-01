 Евровидение-2017: обнародован список членов жюри

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальную страницу Евровидения в Украине, голоса жюри составляют 50% от общего результата голосования в конкурсе.
Традиционно музыкальные судьи соберутся вместе, чтобы посмотреть вторую генеральную репетицию. Они выставят оценки в прямом эфире. Каждый член жюри должен оценить участника, номер и песню.
Их работа будет контролироваться нотариусом и независимыми наблюдателями Европейского вещательного союза.
Рейтинг жюри в сочетании с телеголосованием будет объявлен спикерами из каждой страны в ночь финала в прямом эфире.
В этом году система голосования останется такой же, как в прошлом году. Жюри и телезрители объявят свои баллы отдельно друг от друга, чтобы показать, кто как проголосовал.
Полный перечень членов жюри можно посмотреть по ссылке.
Напомним, 62-й по счету международный песенный конкурс Евровидение будет принимать столица Украины. Главной ареной выбран Международный выставочный центр. Полуфиналы Евровидения-2017 в Киеве состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая.
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Главное о себе заявить,если материал качественный то все отлично получится.
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Ой, не надо меня уговаривать, я и так соглашусь!
Но! Дион подхватил мульёнер! Мож ,,the HARDRISS,, измениться... и взять поддержку Элтона....
Грубый шутка... тама бизнес... усё жёстко... дай Бог! Всегда радовал успех людей.... тим паче наших.
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Под евро.
Вело. Тпрэк.Для инвалидов с России.
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В этом году они не принимали участие в отборе. Из тех кто участвовал победили OTorvald !!
Они то и представляют нашу страну на Евровидении в этом году
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Срєді женщін , я би аксанку прігласіл....
Єсть такіє? Нєт?
Тогда не вєрю
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Прохладно отношусь к борщу,сама его не готовлю.
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Там ніби редиску свіжу і цибулю тра, нє? Маєш?
Квас в тебе точно є)))
П.С. З Ксюхою буду, єслі шо
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П.С Ксюша , це інтернет... всього-навсього... Висновки за тобою.
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На всякий случай научись его готовить сам.)
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Квас, редиска, сметана...
П.С. бігунка може биць))))
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Я люблю манти.
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