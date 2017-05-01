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 Евровидение-2017: обнародован список членов жюри

Европейский вещательный союз опубликовал имена всех членов международного жюри от каждой страны - участницы песенного конкурса Евровидение-2017 в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальную страницу Евровидения в Украине, голоса жюри составляют 50% от общего результата голосования в конкурсе.

Традиционно музыкальные судьи соберутся вместе, чтобы посмотреть вторую генеральную репетицию. Они выставят оценки в прямом эфире. Каждый член жюри должен оценить участника, номер и песню.

Их работа будет контролироваться нотариусом и независимыми наблюдателями Европейского вещательного союза.

Рейтинг жюри в сочетании с телеголосованием будет объявлен спикерами из каждой страны в ночь финала в прямом эфире.

В этом году система голосования останется такой же, как в прошлом году. Жюри и телезрители объявят свои баллы отдельно друг от друга, чтобы показать, кто как проголосовал.

Полный перечень членов жюри можно посмотреть по ссылке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Развлекательная зона к Евровидению: ведущие украинские художники представили свои работы в Киеве

Напомним, 62-й по счету международный песенный конкурс Евровидение будет принимать столица Украины. Главной ареной выбран Международный выставочный центр. Полуфиналы Евровидения-2017 в Киеве состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая.


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А я желаю им круто выступить и просто ворваться в мировой шоубизнес,на победу одной страны два раза подряд не особо рассчитываю.
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трижды. за один фестиваль. рашка за поребриком это то же победа. пусть там посидят и подумают чей Крым и филосовски скажут - и правда какая нам разница чей он? нам надо зритель. россия теряет Украину окончательно потому, что дура набитая. я горд и счастлив за Украину из за того, что она нашла мужество и преодолела вековой страх и сказала - за поребрик нах...
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Ворвалась токо АББА.... заслужено... больш никаго не помню....
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Селин Дион,например...
Главное о себе заявить,если материал качественный то все отлично получится.
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Я имею Вам кое-что сказать…
Ой, не надо меня уговаривать, я и так соглашусь!
Но! Дион подхватил мульёнер! Мож ,,the HARDRISS,, измениться... и взять поддержку Элтона....
Грубый шутка... тама бизнес... усё жёстко... дай Бог! Всегда радовал успех людей.... тим паче наших.
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Одне радує, що ватособак не буде, а "пробки" вже задрали в р-ні лівобережній.
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Байдужє хто члени, головне щоб головкою був Охіндовскій.
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Там сейчас ремонт.
Под евро.
Вело. Тпрэк.Для инвалидов с России.
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хорошо поют. но нет шарма и нет загадки. я думаю Савичева победила бы. у нее рок еще изощренней. там фолк...
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Иван Афанасьев , так кто же спорит Hardkiss - классные! Но они участвовали в национальном отборе на Евровидение в ПРОШЛОМ году !!
В этом году они не принимали участие в отборе. Из тех кто участвовал победили OTorvald !!
Они то и представляют нашу страну на Евровидении в этом году
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А , цей... андрєй бєляєв, гіга, кацахол ... - єсть?
Срєді женщін , я би аксанку прігласіл....
Єсть такіє? Нєт?
Тогда не вєрю
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Как не кому...Я помню,что ты вроде был женат.

Прохладно отношусь к борщу,сама его не готовлю.
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эх вы... как это не готовить борщ? вот у меня борщ получается отменный
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добре! хай буде окрошка твоя класічєская!
Там ніби редиску свіжу і цибулю тра, нє? Маєш?
Квас в тебе точно є)))

П.С. З Ксюхою буду, єслі шо
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жена к теще умотала... На недельку))) Адрес давать? Приедешь?
П.С Ксюша , це інтернет... всього-навсього... Висновки за тобою.
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Значит перебудешь недельку без борщу.
На всякий случай научись его готовить сам.)
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Їдем до Стріілка? В нього "окрошка" сьогодні))))
Квас, редиска, сметана...

П.С. бігунка може биць))))
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На окрошку не поїду,бо це не страва,а якісь помиї,особисто для мене звичайно...
Я люблю манти.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЕвровидение-2017: обнародован список членов жюри
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