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Все про:Европарламент (1261) Луганск (3440) сепаратизм (12732)

 В оккупированный Луганск приехала депутат Европарламента от Италии Форенца, - "Новости Донбасса"

В оккупированном пророссийскими боевиками Луганске прошли первомайские мероприятия, на которые якобы приехала депутат Европарламента Элеонора Форенца

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Новости Донбасса, об этом сообщают сепаратистские ресурсы.

Главарь террористов "ЛНР" Игорь Плотницкий сообщил, что на первомайские демонстрации в Луганск приехали представители более 20 стран.

Также он добавил, что в Луганск прибыла депутат Европарламента от Италии Элеонора Форенца.

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Дальнобойщиков жгут: как подавляют протест в России.
Это не покажут по федеральному телевидению.

Светлана Марченко поделилась публикацией Alexey Minakov.
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как по мне - чем дольше они не ездят, тем легче нам...\пусть всех сожгут...\
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хіба мати виновата , що дитятко дуркувате
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Хороша картинка, Джамале. Постав її собі на заставку на комп. Можеш ще роздрукувати і повісити над столом на стіну.
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ХВедя , тебе ж за банили.Ти звідки вилізло...як чорт з табакерки
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нет..., не это - пусть про богатырей расскажет, но думаю он слабачок...
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Ні. І навіть не ваш Славік. Славік старенький і худший. До того ж він, як і всі Ветерани коммуняка і сьогодні бухий.
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А мені , по великому секрету сказали , що це ти на бронепоїзді
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В оккупированный Луганск приехала депутат Европарламента от Италии Форенца, - "Новости Донбасса" - Цензор.НЕТ 6210 Джамал Привіт , Друже ! А я оце так насвяткувався що насилу до хати заліз. Рук і ніг не чую...все гудить.Зате роботи багато зробив.
01.05.2017 20:52


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Будем иметь ввиду и ждать сообщения из достоверного источника.
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а ведь там - в компании за столом - мог быть и Янукович...
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"...коммунистического возрождения по вопросам культуры..."

Комуниздка за культурой в ОРДЛО приехала! Там ее окультурят по полной. Дадут даже полазить по местным сайтам знакомств на ноутбуке, спертом у кабзона...
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ЗЫ. описочка вышла: вместо "окультурят" читать "откультурят".
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Скорее всего на передок больная, поехала в лугандон за острыми ощущениями.
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Стало быть монголо-буряты и до италии докатывались?
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комса итальянская в Европарламенте - охереть..
хотя по заточке - в Горловке на пару с Ле Пеншей трусами на рынке торговать...В оккупированный Луганске приехала депутат Европарламента от Италии Форенца, - "Новости Донбасса" - Цензор.НЕТ 8520
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за "заточку" плюс.. давно не слышал такого определения морды... из 90-ых прям.. ностальжи
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на ніч і такий екземптляр...... блін і не засну.
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для таких випадків є така)) деталь), як патруси! )))
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Для торговки трусами аля секенд хенд, физиономия подходящая
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Пуйло мабуть на макарони підкинув злидню італійцю.
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Элеонора Форенца похезала в Луганську. На одному квадратному гектарі з Плотніцкім. Ото новина.
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Она привезла в дацнбац спагетти. Как алаверды ее угостили местной лапшой.
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А за признание и уважение к "республике" - наградили почетным триппером
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Это "ультраправые" ездят, грубо говоря разные фашисты и нацисты. Чувствуют своих "братьев", вот и симпатизируют им.
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ну Елеонора Форенца вапче то - камуністка. А аграмунт - так взагалі лібераст.
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Гнид тянет к гнидам, ведь они родственные души. Вот и эта приперлась нарушать закон.
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Али, хочешь посмеяться...? если ты помнишь по какому поводу твой лайк, посмотри кто там отметился... http://censor.net.ua/comments/locate/23/8573/63609983
думаю что его айкью под стать его подопечным...
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Здесь бы спеть про баранов или овец, но не умею.
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можно посмеяться ещё раз - он удалил...\я бы написал кто он - но жаловаться будет...\
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Фместное скотобыдло просто обязано разворотить ей все ее 3 дырки на немецкий знак.
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луганчане будут кормить нахлебников из евросоюза ?
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Странно,ведь лугандон не хочет Европу,он хочет хуйла.Чего энта дура туда попёрлась?!
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Так в Италии она никто, а в Лугандоне сепара на ночь найдет.
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В Италию только после 3х месячного карантина
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Вермахтанутые итальянцы в Горловке - деды воевали...В оккупированный Луганск приехала депутат Европарламента от Италии Форенца, - "Новости Донбасса" - Цензор.НЕТ 281
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Какая "страна", такой и фестиваль: в сети смеются с праздника еды в Донецке

В оккупированном Донецке 1 мая проводят так называемый "Фестиваль уличной еды".

Судя по рекламным баннерам, свою продукцию на мероприятии должны были представить несколько крупных торговых сетей. По словам очевидцев, большинство участников проигнорировали "праздник". Свои прилавки представили ресторан "Аркадия" и хенд-мейд мастерская "Ваниль".

В центре «гордой и независимой» фейковой «республики» Донецке в парке «Городок» по указанию «городской администрации» косплеят цивилизованную жизнь и проводят так называемый «Фестиваль уличной еды», на котором нет еды.
Предполагалось, что в парке будут представлены крупные торговые сети и рестораны Донецка, но абсолютное большинство участников проигнорировали мероприятие. Из всех логотипов, размещенных на банере, на фестивале присутствует только ресторан «Аркадия» и хенд-мейд мастерская «Ваниль». Мастерская предлагает посетителям купить футболку с надписью «Я-сепаратист» за 1000 рублей (500 грн) и чехлы для бутылок за 300 рублей (150 грн).
Из всех продуктов на «фестивале еды» есть только пряники, пирожки, пицца в целлофане, один вид бургеров от «Аркадии» и чипсы в украинской упаковке. Импровизированные столики вдоль аллеи парка пустуют.
Можно констатировать, что мирные инициативы у террористического образования «ДНР» получились снова никак, впрочем, как и все остальное.

В оккупированный Луганск приехала депутат Европарламента от Италии Форенца, - "Новости Донбасса" - Цензор.НЕТ 1728

В оккупированный Луганск приехала депутат Европарламента от Италии Форенца, - "Новости Донбасса" - Цензор.НЕТ 2873

В оккупированный Луганск приехала депутат Европарламента от Италии Форенца, - "Новости Донбасса" - Цензор.НЕТ 608

В оккупированный Луганск приехала депутат Европарламента от Италии Форенца, - "Новости Донбасса" - Цензор.НЕТ 5038
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а все потому , что почему то на Западе террористов не называют террористами, а их новообразования не называют террористическими организациями . Почему? Это вопрос к украинской власти и к Климкину в частности...
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"Якобы" кто захочет пятнать свои мандат, потдержкой россииских фашистов на захваченой территории. Факты
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это такая новая гейропейская санкция ... точнее обеспокоеность ... пока кацапы не будут бомбить этих пидорасов , ничего до них не дойдёт ...
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І як тепер АнтошаГ з його "Миротворцем" відреагують ?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ оккупированный Луганск приехала депутат Европарламента от Италии Форенца, - "Новости Донбасса"
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