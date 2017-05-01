 В оккупированный Луганск приехала депутат Европарламента от Италии Форенца, - "Новости Донбасса"

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Новости Донбасса, об этом сообщают сепаратистские ресурсы.
Главарь террористов "ЛНР" Игорь Плотницкий сообщил, что на первомайские демонстрации в Луганск приехали представители более 20 стран.
Также он добавил, что в Луганск прибыла депутат Европарламента от Италии Элеонора Форенца.
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Это не покажут по федеральному телевидению.
Светлана Марченко поделилась публикацией Alexey Minakov.
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01.05.2017 20:52
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еще 9 уеппанских образований - это кто?
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Науру,- 17..
кто ж еще?
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Комуниздка за культурой в ОРДЛО приехала! Там ее окультурят по полной. Дадут даже полазить по местным сайтам знакомств на ноутбуке, спертом у кабзона...
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хотя по заточке - в Горловке на пару с Ле Пеншей трусами на рынке торговать...
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думаю что его айкью под стать его подопечным...
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В оккупированном Донецке 1 мая проводят так называемый "Фестиваль уличной еды".
Судя по рекламным баннерам, свою продукцию на мероприятии должны были представить несколько крупных торговых сетей. По словам очевидцев, большинство участников проигнорировали "праздник". Свои прилавки представили ресторан "Аркадия" и хенд-мейд мастерская "Ваниль".
В центре «гордой и независимой» фейковой «республики» Донецке в парке «Городок» по указанию «городской администрации» косплеят цивилизованную жизнь и проводят так называемый «Фестиваль уличной еды», на котором нет еды.
Предполагалось, что в парке будут представлены крупные торговые сети и рестораны Донецка, но абсолютное большинство участников проигнорировали мероприятие. Из всех логотипов, размещенных на банере, на фестивале присутствует только ресторан «Аркадия» и хенд-мейд мастерская «Ваниль». Мастерская предлагает посетителям купить футболку с надписью «Я-сепаратист» за 1000 рублей (500 грн) и чехлы для бутылок за 300 рублей (150 грн).
Из всех продуктов на «фестивале еды» есть только пряники, пирожки, пицца в целлофане, один вид бургеров от «Аркадии» и чипсы в украинской упаковке. Импровизированные столики вдоль аллеи парка пустуют.
Можно констатировать, что мирные инициативы у террористического образования «ДНР» получились снова никак, впрочем, как и все остальное.
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