 Замглавы Европарламента Ламбсдорф призывает Меркель проявить твердость в переговорах с Путиным по Донбассу

"С Россией нужно разговаривать с позиции силы, но в духе партнерства, именно поэтому столь важна сильная европейская сплоченность в поддержку санкций", - цитирует политика Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Россия должна понимать, что на ней по-прежнему лежит ответственность касательно размещения тяжелых вооружений и нарушений режима прекращения огня. Пока в этой сфере ничего не изменится, не может быть и речи об ослаблении санкций", - сказал Ламбсдорф.
Одновременно он подчеркнул заинтересованность Европы в восстановлении партнерства с Россией. "Рука к партнерству должна оставаться протянутой, но партнерство должно твердо базироваться на европейском миропорядке и нормах международного права", - подчеркнул он.
Ламбсдорф добавил, что Европа заинтересована в партнерстве с "сильной, успешной и мирной Россией". При этом он отметил, что когда "экономически безуспешной страной еще и управляет авторитарное правительство, то это зачастую приводит к тому, что правительство пытается отвлечь внимание от внутриполитической ситуации с помощью внешнеполитических авантюр". "Именно это мы, к сожалению, и наблюдаем в поведении России в Украине", - заявил политик.
Замглавы Европарламента не видит противоречия в том, что Путин примет участие в саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге, в то время как Россия отстранена от участия во встречах стран "Большой семерки", поскольку, по его словам, речь идет о двух различных переговорных форматах. "Формат "двадцатки" может быть использован для того, чтобы дать России понять, что многие другие страны разделяют позицию Германии и Европы. В этом смысле участие России в "Большой двадцатке" может быть даже шансом", - пояснил он.
Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин намерены обсудить реализацию Минских договоренностей в ходе встречи в Сочи 2 мая.
509 20
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
Минские соглашения еще не исчерпали себя, - посол Украины в Беларуси(48)
Украинский боец погиб на Луганщине, еще 2 ранены, - штаб АТО(13)
"Stop Putin. Stop war": в Австралии прошла акция протеста против агрессии РФ в Украине. ФОТОрепортаж(14)
Польские пограничники задержали 25-летнего австрийца, подозреваемого в убийстве пленных на Донбассе. ФОТО(88)
Система вышла из-под контроля(0)
Нынешняя ситуация может подтолкнуть Россию бросить все и выйти с Донбасса с войсками, - Грымчак(168)
21-летний морпех Александр Берднык погиб под Павлополем в результате подрыва автомобиля на мине, - фонд "Вернись живым". ВИДЕО(0)
Ответить
Ответить
Ответить
Пецня про любовь.
https://www.youtube.com/watch?v=i9AHJkHqkpw
Ответить
Призьівьі,озабоченности , мирньіе планьі до бесконечности.
Ответить
пуйло може в цю руку тільки лайно покласти.
Ответить
Известная российская телеведущая Ксения Собчак считает, что настоящую угрозу для будущего России представляет Китай.
Об этом она написала на своей странице в Instagram.
"Китай произвел сильнейшее впечатление. Пока мы с*емся с Западным Миром за Крым и прочую ДНР, прямо под боком находится страна, которой вообще на нас на всех плевать", - говорит Собчак. По ее словам, в Китае царит атмосфера полного равнодушия к европейской цивилизации. Это проявляется в частности в том, что там нельзя воспользоваться международными денежными картами, а в главных музеях страны нет вывесок на английском.
"У них свой язык, свой туризм и своя цивилизация. И даже Трамп по сравнению с любым китайцем роднее матери. Вот она, настоящая угроза нашему образу жизни в будущем (недалеком)", - заявила Собчак.
Ответить
Ответить
Ответить
"Украинна просуществует 60 дней"
Ответить
Ответить
=================================================================
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
-----------------------
Командующий американскими войсками в Афганистане генерал Джон Николсон подтвердил сообщения о том, что талибов в Афганестане снабжает оружием Россия.
Ответить
Ответить