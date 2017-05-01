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 Политика Украины
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Все про:Германия (2783) Европарламент (1260) Меркель (1398) Путин (23688) Россия (70253) санкции (6056) Донбасс (14375) минские соглашения (2117)

 Замглавы Европарламента Ламбсдорф призывает Меркель проявить твердость в переговорах с Путиным по Донбассу

Заместитель главы Европейского парламента Александер Ламбсдорф перед визитом канцлера Германии Ангелы Меркель в Россию призвал ее проявлять последовательность в диалоге с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу конфликта в Украине.

"С Россией нужно разговаривать с позиции силы, но в духе партнерства, именно поэтому столь важна сильная европейская сплоченность в поддержку санкций", - цитирует политика Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Россия должна понимать, что на ней по-прежнему лежит ответственность касательно размещения тяжелых вооружений и нарушений режима прекращения огня. Пока в этой сфере ничего не изменится, не может быть и речи об ослаблении санкций", - сказал Ламбсдорф.

Одновременно он подчеркнул заинтересованность Европы в восстановлении партнерства с Россией. "Рука к партнерству должна оставаться протянутой, но партнерство должно твердо базироваться на европейском миропорядке и нормах международного права", - подчеркнул он.

Ламбсдорф добавил, что Европа заинтересована в партнерстве с "сильной, успешной и мирной Россией". При этом он отметил, что когда "экономически безуспешной страной еще и управляет авторитарное правительство, то это зачастую приводит к тому, что правительство пытается отвлечь внимание от внутриполитической ситуации с помощью внешнеполитических авантюр". "Именно это мы, к сожалению, и наблюдаем в поведении России в Украине", - заявил политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель передала британским спецслужбам досье на Путина, - СМИ

Замглавы Европарламента не видит противоречия в том, что Путин примет участие в саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге, в то время как Россия отстранена от участия во встречах стран "Большой семерки", поскольку, по его словам, речь идет о двух различных переговорных форматах. "Формат "двадцатки" может быть использован для того, чтобы дать России понять, что многие другие страны разделяют позицию Германии и Европы. В этом смысле участие России в "Большой двадцатке" может быть даже шансом", - пояснил он.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин намерены обсудить реализацию Минских договоренностей в ходе встречи в Сочи 2 мая.




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великий русский этнограф михлухо маклай так любил простых русских людей что лучшие годы жизни провёл среди папуасов!!!!!городок.жзл! https://www.youtube.com/watch?v=SmUK6aY6s2o
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странная логика у этих политиков, вроде бы Германия или Меркель выдали кучу документов против путина, и все равно едет к нему, зачем?
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просто меркель любит вести диалог. И даже если ей насрут в рот, то она с полным ртом дерьма будет продолжать вести диалог
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Ну куда уж больше можна проявлять твердость?
Призьівьі,озабоченности , мирньіе планьі до бесконечности.
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"Рука к партнерству должна оставаться протянутой" (с)

пуйло може в цю руку тільки лайно покласти.
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Пока мы воюем за Крым и ДНР: журналистка из РФ указала на истинную угрозу для России

Известная российская телеведущая Ксения Собчак считает, что настоящую угрозу для будущего России представляет Китай.
Об этом она написала на своей странице в Instagram.
"Китай произвел сильнейшее впечатление. Пока мы с*емся с Западным Миром за Крым и прочую ДНР, прямо под боком находится страна, которой вообще на нас на всех плевать", - говорит Собчак. По ее словам, в Китае царит атмосфера полного равнодушия к европейской цивилизации. Это проявляется в частности в том, что там нельзя воспользоваться международными денежными картами, а в главных музеях страны нет вывесок на английском.
"У них свой язык, свой туризм и своя цивилизация. И даже Трамп по сравнению с любым китайцем роднее матери. Вот она, настоящая угроза нашему образу жизни в будущем (недалеком)", - заявила Собчак.
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Хорошие слова Ламбсдорфа заканчиваются плохими переговорами в Сочи без Украины. Нужно было сказать Меркель, что это оскорбление украинцев и их решения даже к вниманию приняты не будут.
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Давайте вспомним: 01.03.2017 Захарченко в эфире Соловей ТВ сказал:
"Украинна просуществует 60 дней"
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Вона не умеет.У них принято хуйлу подмахивать.
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Замглавы Европарламента Ламбсдорф призывает Меркель проявить твердость в переговорах с Путиным по Донбассу
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Замглавы Европарламента Ламбсдорф призывает Меркель проявить твердость в переговорах с Путиным по Донбассу - Цензор.НЕТ 5983
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И приезжает такая бундесфрау на МБ на котором наклеено курск, ржев, вязьма, можем повторить.
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Это бред какой-то призывать Меркель к твёрдости это как Порошенко призывать закрыть свой бизнес в России
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твари европейские не понимают того, что хуйла никуда нельзя пускать и давать ему шанс. так мало того и еще едут туда к нему в мочу какую то. он ничего все одно не поймет и только лишь перья распустит.
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Два шага не лево, два шага на право, шаг вперед и два назад.
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Радио Свобода
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Командующий американскими войсками в Афганистане генерал Джон Николсон подтвердил сообщения о том, что талибов в Афганестане снабжает оружием Россия.
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Неужто, Ангела любит мягкие..., странные бабы, все таки, в ЕС, если их надо призывать, к любви к твердости.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗамглавы Европарламента Ламбсдорф призывает Меркель проявить твердость в переговорах с Путиным по Донбассу
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