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Все про:акция (2111) Сумы (628) велосипедисты (86)

 "Велодень" в Сумах: 1000 велосипедистов напомнили властям об отсутствии велодорожек

В Сумах состоялась акция "Велодень", которая призвана популяризировать велосипедное движение.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, в мероприятии приняли участие более тысячи человек на различных велосипедах. Они проехались колонной по набережной реки Стрелка, по улицам Харьковской, Прокофьева и Героев Сумщины, а также по Покровской площади.

Своей акцией велосипедисты пытались привлечь внимание к здоровому образу жизни и еще раз напомнить властям об отсутствии в областном центре велодорожек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Город для людей, а не для машин": Запорожские велосипедисты требовали от властей создать велодорожки

По словам активиста Сергея Малюка, программа "Два колеса", предусматривающая создание в Сумах 15 велодорожек длиной 23,5 километра, которые объединили бы различные районы города, не действует с момента ее принятия в 2013 году.
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Не лише велодоріжки............... в Сумах, а особливо в Сумському районі - місцями дороги відсутні взагалі..........
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Не кажи. Кияни взагалі абарзєлі - ще доріжки їм подавай.
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Велосипедисты - враги государства!.....не покупают бензин.....оч мало покупают лекарств....мало болеют......долго живут на пенсии!
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В Одессу привезли комплекс распознающий лица онлайн. Паковать будут жестко. Плохая новость для ваты - комплекс часто ошибается.

"Велодень" в Сумах: 1000 велосипедистов напомнили властям об отсутствии велодорожек - Цензор.НЕТ 3961
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А кто сказал, что для ваты в этой стране вообще должны существовать хорошие новости?!?! ))))))))
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Сумчане, милые, я в вашем городе провел меньше 72-ух часов. Я просто служил в 27. Но какой же у вас красивый город!!! Какие же вы умнички, милые мои!!!!!!
Наберитесь терпения и мудрости и я уверен - вы точно доведете свой город до состояния настоящей Европы! Только не горячитесь - никакая власть вам не сможет дать больше, чем есть у нее ваших налогов. Законы математики и физики против! )
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Нам бы их проблемы. У нас в Виннице на территории больницы Ющенко и госпиталя ивалидов войны второй год как устроили притон стаи бездомных собак (не клипсованных). Они сбиваются в стаи по 8-10 особей и нападают на людей. Ходить по территории этих лечебниц можно только с палкой. Местные власти закрывают глаза и ни как не реагируют. Ждут видимо пока собаки какого нибудь серьезно покалечат или загрызут насмерть.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Велодень" в Сумах: 1000 велосипедистов напомнили властям об отсутствии велодорожек
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