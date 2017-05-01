 "Велодень" в Сумах: 1000 велосипедистов напомнили властям об отсутствии велодорожек

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, в мероприятии приняли участие более тысячи человек на различных велосипедах. Они проехались колонной по набережной реки Стрелка, по улицам Харьковской, Прокофьева и Героев Сумщины, а также по Покровской площади.
Своей акцией велосипедисты пытались привлечь внимание к здоровому образу жизни и еще раз напомнить властям об отсутствии в областном центре велодорожек.
По словам активиста Сергея Малюка, программа "Два колеса", предусматривающая создание в Сумах 15 велодорожек длиной 23,5 километра, которые объединили бы различные районы города, не действует с момента ее принятия в 2013 году.
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