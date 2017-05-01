 Враг продолжает обстрелы наших позиций. Под Павлополем, Красногоровкой и Марьинкой применены минометы. Ранено пятеро воинов, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В вечерней сводке отмечается: "На Приморском направлении, по позициям вблизи Павлополя враг стрелял из 120-миллиметровых минометов, гранатометов, пулеметов крупных калибров и стрелкового оружия. Из минометов калибра 82-мм противник бил по опорным пунктам рядом с Марьинкой. 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем и пулеметы крупных калибров подразделения российско-оккупационных войск применяли по защитникам Красногоровки, а гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы - по защитникам населенных пунктов Гнутово, Талаковка, Широкино и Водяное. В районе Павлополя действовали вражеские снайперы.
На Донецком направлении, огнем из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов и стрелкового оружия противник накрывал позиции рядом с Луганским. Из вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг стрелял по защитникам Верхнеторецкого, а из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - по защитникам Новгородского, Авдеевки, Зайцевого и шахты "Бутовка".
На Луганском направлении, из автоматических гранатометов и пулеметов крупных калибров враг вел огонь по позициям возле Новозвановки".
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минськ , твою мать, рулит...(((
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https://www.youtube.com/watch?v=xsuxInPU4zc&
Оригинал здесь.
NROL-76 Launch Webcast
https://www.youtube.com/watch?v=EzQpkQ1etdA
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Великий актер - о Сталине, Гитлере и Советском Союзе.
http://bessmertnybarak.ru/article/velikiy_akter_o_staline_gitlere_i_sovetskom_soyuze/
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Чимось подібне до "Белые пришли - грабят, красне пришли - грабят..."
Щоб вы повиздихали і зовнішні, і внутрішні вороги! Можна й навпаки, внутрішні і зовнішні, але щоб обов'язково повиздихали.
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