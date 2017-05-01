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 Враг продолжает обстрелы наших позиций. Под Павлополем, Красногоровкой и Марьинкой применены минометы. Ранено пятеро воинов, - штаб АТО

Подразделения российско-оккупационных войск продолжают провокационные обстрелы позиций сил АТО. С начала суток враг 25 раз открывал огонь по опорным пунктам украинских защитников. В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решения на адекватное открытие огня в ответ. С начала суток пятеро военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "На Приморском направлении, по позициям вблизи Павлополя враг стрелял из 120-миллиметровых минометов, гранатометов, пулеметов крупных калибров и стрелкового оружия. Из минометов калибра 82-мм противник бил по опорным пунктам рядом с Марьинкой. 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем и пулеметы крупных калибров подразделения российско-оккупационных войск применяли по защитникам Красногоровки, а гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы - по защитникам населенных пунктов Гнутово, Талаковка, Широкино и Водяное. В районе Павлополя действовали вражеские снайперы.

На Донецком направлении, огнем из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов и стрелкового оружия противник накрывал позиции рядом с Луганским. Из вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг стрелял по защитникам Верхнеторецкого, а из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - по защитникам Новгородского, Авдеевки, Зайцевого и шахты "Бутовка".

На Луганском направлении, из автоматических гранатометов и пулеметов крупных калибров враг вел огонь по позициям возле Новозвановки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самые тяжелые потери за минувшие сутки силы АТО понесли в районе Катериновки, - Лысенко



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Щоб ви, обділені розумом, до 9 травня всі повиздихали.
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Под Павлополем, Красногоровкой и Марьинкой применены танки из говна:
Враг продолжает обстрелы наших позиций. Под Павлополем, Красногоровкой и Марьинкой применены минометы. Ранено пятеро воинов, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 1002


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Сьогодня в Хєрсоні в честь "праздника" заміроточів любітєль "русского міра"

Враг продолжает обстрелы наших позиций. Под Павлополем, Красногоровкой и Марьинкой применены минометы. Ранено пятеро воинов, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 1275
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У русских азиатов даже слезы красные. Вот это патриотизм!
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зато у говнокомадующего типа мир, тишина, все зае@бись...
минськ , твою мать, рулит...(((
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И долго еще Украинская "арта" в тылу паутиной обростать будет?
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"провокационные обстрелы"??? Это когда не ранят и не убивают ежедневно как последние 3 года. Боитесь назвать вещи своими именами, трясетесь что МВФ тогда бабло под распил не даст
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10 минут сегодняшнего ракетного пoрно: SpaceX Falcon 9 [от старта до посадки]
https://www.youtube.com/watch?v=xsuxInPU4zc&

Оригинал здесь.
NROL-76 Launch Webcast

https://www.youtube.com/watch?v=EzQpkQ1etdA
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Зовнішній ворог стріляє ззовні, а внутрішній ворог, яким є влада, обкрадає народ зсередини.
Чимось подібне до "Белые пришли - грабят, красне пришли - грабят..."
Щоб вы повиздихали і зовнішні, і внутрішні вороги! Можна й навпаки, внутрішні і зовнішні, але щоб обов'язково повиздихали.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг продолжает обстрелы наших позиций. Под Павлополем, Красногоровкой и Марьинкой применены минометы. Ранено пятеро воинов, - штаб АТО
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