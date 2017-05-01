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 На противотанковой мине на территории "ЛНР" подорвался трактор с людьми, - ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе уточнила данные о жертвах среди гражданского населения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете миссии за 30 апреля.

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"28 апреля в контролируемой "ЛНР" Фащевке (60 км к юго-западу от Луганска), СММ увидела полностью уничтоженный взрывом прицеп, вероятно, он подорвался на противотанковой мине", - говорится в сообщении.

По данным СММ ОБСЕ, человек, который представился как бывший сотрудник Луганской железнодорожного компании, рассказал СММ, что 24 апреля шесть железнодорожников (четверо мужчин 40-60 лет и две женщины, в возрасте от 45 и 55 соответственно) ехали в тракторе с прицепом, который подорвался на мине на северо-западной окраине села. Он сказал, что один человек умер на месте, а другие люди были доставлены в больницы контролируемый "ЛНР" Перевальск (38 км к западу от Луганска), там позже две травмированные женщины умерли.

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Медицинский персонал в больнице, а также брат одного из раненых и несколько жителей городка повторил ту же информацию СММ. Миссия также увидела подтверждение этой информации в реестре больницы Перевальска, - пять человек были приняты с травмами. Один из медиков больницы рассказал СММ, что трое пациентов, с травмами остаются в стационарах.
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рузький мир прийшов, ху.ле!!!! дочекались, насолоджуйтесь...
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...цэ жыття! кто им дохтур этим долбо**бам антрацитовым!
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Промышленность в ОРДЛО практически уничтожена, оборудование заводов разграблено и вывезено «гуманитарными конвоями» путина в РФ.
«Народные ополченцы» Донбасса из Бурято-Тувинского войска Шойгу вечерами, «после работы», демонтируют хромированные смесители и унитазы в луганских больницах, а в Алчевске обрезают медные троллейбусные провода.
Поля заминированы, народ озлоблен, криминал почуял запах крови и безнаказанность, работы нет.
Между терриконами вместо пшеницы теперь зеленеют грядки с коноплей, автомат Калашникова с полным магазином можно выменять у сепара за ящик водки.
Российское оружие, доставленное на Донбасс в «гумконвоях» путина еще многие годы будет храниться в схронах. Поскольку «трактористов» и «шахтеров» путина не учили в 2013 году на Селигере науке о минировании, то из московии на Донбасс был прислан спецбатальон православных минеров.
Донецкие СМИ периодически будут сообщать о гибели школьников, пастухов и трактористов на минах, оставленных в донецкой земле «старшим братом-освободителем» от «кровавой хунты».
Каким нужно быть больным существом, чтобы заминировать в «ДЫНЫРЫ и «ЛЫНЫРЫ» 30% пахотных полей и сельскохозяйственных угодий.
Российские «отпускники» производили минирование украинских территорий не координируя свои действия с Генеральным Штабом РФ и никому не предоставляли отчетов и карт минных полей.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа противотанковой мине на территории "ЛНР" подорвался трактор с людьми, - ОБСЕ
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