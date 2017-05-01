EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Происшествия
  634  27
Все про:Волынь (583) вырубка (94) лес (370) смерть (4838)

 Дерево насмерть придавило мужчину во время незаконной вырубки леса на Волыни

В Волынской области во время незаконной вырубки леса погиб 35-летний житель села Литовеж Иваничевского района.

Об этом сообщила пресс-служба Волынского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

Читайте также: В одной из частей под Мариуполем погиб военный, - Генштаб

"Трагедия произошла на территории Павловского лесничества, где неизвестные пытались самовольно срезать сосну. Падающее дерево смертельно травмировало одного человека", - говорится в сообщении.

Его смерть констатировали врачи и полиция, которые прибыли на место инцидента. Погибшим оказался 35-летний житель села Литовеж.
Полиция расследует все обстоятельства смерти и причастность к трагедии сообщников.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На территории национального природного парка "Голосеевский" вырубили вековые дубы, - координатор волонтеров WWF в Украине Плыга. ФОТОрепортаж
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Идиоту идиотская смерть. Оно даже не имело, каких либо, представлений по технике безопасности.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А у нас в раенной газете писали. Что дерево упало на пса.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я читал. Но, Рекс, выжил и даже потом, отлюбил ежа с лисицей, и умчался валяться в траве, на огороде бабы Маруси. Будь я верующим, я бы даже, перекрестился.
 показать весь комментарий
Ответить
 
У бабы Маруси даже коромысло мироточить начало. А ты не веришь?
 показать весь комментарий
Ответить
 
у бабы Маруси коромысло помолодело? что мироточить стало?))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Официально его звали Тузик. Но в местных сепаров он был Владимир Владимирович.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нельзя в праздничный день работать.
А сидел бы возле костерка, да с пивком....
Нет... Нужно идти лес валить!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
дерево было законным. мужчина незаконный. все логично.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мешки незаконно добытого янтаря раздавили всю преступную группу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
логіка

якщо міна падає на голову - то герой.
якщо міну дома тримати - то злочинець

якщо міну пиляти - то придурок

якщо дерево падає на голову - то придурок
а якщо дома тривати - то флорист
якщо дерево пиляти - то злочинець
 показать весь комментарий
Ответить
 
"...самовольно срезать сосну..." - в моем понимании сосну спиливают.
"...Падающее дерево смертельно травмировало..." - травмировало наповал просто!
Это только мне кажется или у журналиста проблемы с русском языком?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДерево насмерть придавило мужчину во время незаконной вырубки леса на Волыни
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти