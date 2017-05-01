 Дерево насмерть придавило мужчину во время незаконной вырубки леса на Волыни

Об этом сообщила пресс-служба Волынского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.
"Трагедия произошла на территории Павловского лесничества, где неизвестные пытались самовольно срезать сосну. Падающее дерево смертельно травмировало одного человека", - говорится в сообщении.
Его смерть констатировали врачи и полиция, которые прибыли на место инцидента. Погибшим оказался 35-летний житель села Литовеж.
Полиция расследует все обстоятельства смерти и причастность к трагедии сообщников.
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А сидел бы возле костерка, да с пивком....
Нет... Нужно идти лес валить!
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якщо міна падає на голову - то герой.
якщо міну дома тримати - то злочинець
якщо міну пиляти - то придурок
якщо дерево падає на голову - то придурок
а якщо дома тривати - то флорист
якщо дерево пиляти - то злочинець
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"...Падающее дерево смертельно травмировало..." - травмировало наповал просто!
Это только мне кажется или у журналиста проблемы с русском языком?
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