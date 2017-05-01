EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Общество
  2562  54
Материалы по теме:
Все про:Житомир (476) Симоненко (1746)

 Симоненко отпраздновал Первое мая на демонстрации в Житомире

Лидер запрещенной законодательством Коммунистической партии Украины Петр Симоненко принял участие в демонстрации в Житомире.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Zhitomir.info.

Поддержать акцию "Нет тарифному геноциду!" на площади Соборной в Житомире 1 мая собралось чуть более сотни человек. Кроме красных флагов в руках митингующих, были плакаты с надписями "Украинцам украинский газ по себестоимости", "Остановим геноцид народа" и призывами "прекратить политические репрессии".

Однако не все участники акции смогли поянсить, зачем пришли и что поддерживают.

За акцией наблюдали полицейские и проукраинские активисты. Депутат Житомирского горсовета от "Свободы" Олег Черняхович пытался отключить звук на колонках во время выступления участников митинга. Произошла потасовка между ним и одним из коммунистов.

Длилась акция около двух часов. В конце пенсионеры скандировали "Ура!" и "Да здравствует первомай", а Симоненко сел в машину и уехал с площади, не пообщавшись с людьми.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Симоненко убегает с первомайского митинга: "Сдохни падло!". ВИДЕО

Напомним, Первого мая 2017 года в ряде городов были проведены празничные шествия в честь Дня солидарности трудящихся. В некоторых были зафиксированы столкновения. В Херсоне полиция разняла драку митингующих.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
взагалі то комуняк так і не заборонили.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я найбільше не люблю коли мені брешуть. впринципі як кожній людині. ось так ми і живемо по новому йоханий бабай...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а смысл? Это ж готовые "агенты Кремля". Запрети их, и, где новых искать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
і не говоріть.... поки найдеш поки навчиш.... клопоту забагато.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
сионненін)) реінкарнувався в комуняку сімоненка!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нагадил, сел в машину и уехал не попрощавшись. миссия выполнена.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Б_ляшко флаг униженных и оскорблённых уже поднял... Свято место , пусто не бывает... ))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бедный Житомир. Теперь, из-за этого мудака, весь город опозорен.
Ну, побить же коммуняк всё же пытались? Это оправдывает как-то?
Хотя понимаю, свободовцы недалеко от них ушли, и те и те кремлёвские выкормыши...
Но всё же?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну і що???.................. Ми сьогодні також смажили шашлик і випивали за "Мир, Труд, Май"............ і - що???......
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ооо, а он должен в тюрьме сидеть ,ибо он вор и предатель и к социализму никакого отношения не имеет,но кто же его посадит,когда у власти такие же самые ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Симоненко сел в машину и уехал.
Бежевая "Волга", 28-70 ОРДЛО.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Естественно, вернётся.
Преступник всегда возвращается на место преступления.
Там и ловят, там и песды дают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
нынешняя власть ненавистна народу, а коммунисты это клоуны
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Можно узнать в процентах - чья власть в Украине будет "навистна"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
у порошенка наразі рейтинг 7.8% . питання ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я спросил про наибольший рейтинг какого-либо лидера, которого примет большинство, а не заявление Валентин78 от имени всего народа Украины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
не пудри мені мізки. зараз найбільше Українців за Саакашвілі.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та пора вже назад все націоналізовувати, бо розвалили все.
Може, якщо б Симоненки-комуністи гнули комуністичну лінію, в стилі Карла Маркса, може їх би можна сприймати серйозно. А Симоненки ж гнуть лінію олігархів. То яка різниця, чи олігарх Порошенко, чи Олігарх Симоненко, чи там олігарх Яценюк. Назви міняти над помийною ямою - то башта народу, то замок нації, то мавзолей демократії. Якщо то яма з помиями - говорити нема про що.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чому ворог України Симоненко вільно ходить по нашій землі? СБУ,коли ви вже займетеся своіми обов'язками?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
1 мая - это ж вроде американский праздник, там впервые прошел?
Видать коммуно-фашисты совсем тупые для новых идей, только чужие даты тырят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чому ця ватна скотина досі паскудить нашу землю?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Було б добре, якби Симоненко там бетоном залили по саму маківку, як пам'ятник праці і солідарності трудящих.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та да. Но после надо уже в речку. Там же есть речка?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так навіщо ще в річку тягнути? Потім просто кувалдами розбити, згідно закону про декомунізацію.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Украине нужен срочно референдум по поводу бальзамирования Симоненко.
 показать весь комментарий
Ответить
 
1 мая 1941 года, Красная площадь. Почему эти слайды в школе не показывают?
https://www.youtube.com/watch?v=-S9yjoJjcps

Симоненко отпраздновал Первое мая на демонстрации в Житомире - Цензор.НЕТ 2604
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"...ты их в дверь, они в окно..." эта падла и за права педерастов глотку рвать будет, лишь бы опять к корыту дорваться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Симоненин так правильней его фамилия . На российских каналах поливает грязью украинцев.хотя наши правители никакого отношения к украинцам не имеют.не хочется ведь призновать что в "ато"больше всего патриотов с днепра и харькова русскоязычных
 показать весь комментарий
Ответить
 
молодец чувак, от Яныка бабла нормально хапанул и продолжает дальше лохторат разводить, а дебилы ведутся, вот в Киеве вышли за 60 грн. - полное дно, за эти деньги даже пива нормально не попить, это-ж как нужно себя не уважать
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиОбществоСимоненко отпраздновал Первое мая на демонстрации в Житомире
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти