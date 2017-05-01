 Симоненко отпраздновал Первое мая на демонстрации в Житомире

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Zhitomir.info.
Поддержать акцию "Нет тарифному геноциду!" на площади Соборной в Житомире 1 мая собралось чуть более сотни человек. Кроме красных флагов в руках митингующих, были плакаты с надписями "Украинцам украинский газ по себестоимости", "Остановим геноцид народа" и призывами "прекратить политические репрессии".
Однако не все участники акции смогли поянсить, зачем пришли и что поддерживают.
За акцией наблюдали полицейские и проукраинские активисты. Депутат Житомирского горсовета от "Свободы" Олег Черняхович пытался отключить звук на колонках во время выступления участников митинга. Произошла потасовка между ним и одним из коммунистов.
Длилась акция около двух часов. В конце пенсионеры скандировали "Ура!" и "Да здравствует первомай", а Симоненко сел в машину и уехал с площади, не пообщавшись с людьми.
Напомним, Первого мая 2017 года в ряде городов были проведены празничные шествия в честь Дня солидарности трудящихся. В некоторых были зафиксированы столкновения. В Херсоне полиция разняла драку митингующих.
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Ну, побить же коммуняк всё же пытались? Это оправдывает как-то?
Хотя понимаю, свободовцы недалеко от них ушли, и те и те кремлёвские выкормыши...
Но всё же?
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Бежевая "Волга", 28-70 ОРДЛО.
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Преступник всегда возвращается на место преступления.
Там и ловят, там и песды дают.
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Може, якщо б Симоненки-комуністи гнули комуністичну лінію, в стилі Карла Маркса, може їх би можна сприймати серйозно. А Симоненки ж гнуть лінію олігархів. То яка різниця, чи олігарх Порошенко, чи Олігарх Симоненко, чи там олігарх Яценюк. Назви міняти над помийною ямою - то башта народу, то замок нації, то мавзолей демократії. Якщо то яма з помиями - говорити нема про що.
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Видать коммуно-фашисты совсем тупые для новых идей, только чужие даты тырят.
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https://www.youtube.com/watch?v=-S9yjoJjcps
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