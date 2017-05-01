 На первомайском шествии в Париже начались столкновения: ранены двое полицейских

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, об этом сообщает BFM.
Колонна следует по улицам восточной части Парижа от площади Республики до площади Нации. Около 150 людей в капюшонах вклинились в процессию и бросали в полицию бутылки с зажигательной смесью. Двое полицейских получили ранения.
В Париже сегодня для охраны порядка задействованы 9 тыс. полицейских, в том числе 2 тысячи - по маршруту шествия.
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Все останавливаются и рассматривают картину "Ленин в Париже".
На картине - природа, берег реки, стоит шалаш, из него выглядывают 2 пары ног - женские и мужские.
Все с умным видом кивают и морщат лоб, и тут какой-то полупьяный студен спрашивает:
- А чьи это ноги?
Гид помялся, и говорит:
- Это ноги Крупской и Дзержинского.
- Позвольте, но где же Ленин?!!!
- А Ленин в Париже.
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Ты эти сказки рассказывай кому нибудь другому, а лучше никому не рассказывай.
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Бяда...
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