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 На первомайском шествии в Париже начались столкновения: ранены двое полицейских

В Париже начались столкновения между полицией и участниками первомайских демонстраций.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, об этом сообщает BFM.

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Колонна следует по улицам восточной части Парижа от площади Республики до площади Нации. Около 150 людей в капюшонах вклинились в процессию и бросали в полицию бутылки с зажигательной смесью. Двое полицейских получили ранения.

В Париже сегодня для охраны порядка задействованы 9 тыс. полицейских, в том числе 2 тысячи - по маршруту шествия.
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Экскурсия по музею Октябрьской революции.
Все останавливаются и рассматривают картину "Ленин в Париже".
На картине - природа, берег реки, стоит шалаш, из него выглядывают 2 пары ног - женские и мужские.
Все с умным видом кивают и морщат лоб, и тут какой-то полупьяный студен спрашивает:
- А чьи это ноги?
Гид помялся, и говорит:
- Это ноги Крупской и Дзержинского.
- Позвольте, но где же Ленин?!!!
- А Ленин в Париже.
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много зданий в Париже построено за деньги КПСС, так что часть Ленина там все же есть
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Ложь. Только капитализм. И только Западного образца.
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багата людина, не плутай з куйлом і нашими урками
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Да гляди ! А наемный труд,а частная собственность,а роскошь и так далее ?
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И где тут противоречия? В Китае социализм и там то же самое. А у нас это есть, но социализма нет. Может разберёшься уже в терминах.
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Я бы не против туда возвратиться ,заплатить коммуналку рубля два,купить колбаски по 2-20,водочки выпить по 3-10 ! А медицина бесплатная ,а лекарства за копейки , а покататься в автобусе за 5ть копеек ,а квартирку получить ,а на море съездить бесплатно ! Я хоть сейчас ...
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Это ты зря ,Швеция ,Норвегия,Швейцария,Финляндия - это страны с наивысшим уровнем жизни и там везде социализм !!!
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це так званий капіталістичний соціалізм, через високі податки монополій і т.п.
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повнимательней нужно с гэбэшными троллями...
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кожному своє, я совок з молоду ненавидів за задушення свобод, нам би зараз приборкати апетит баригожидви ...
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Эх ,я и сам был туда отправлен а мамка узнала в больницу попала ,но утрировать не надо ,надо оставлять то что было хорошего,убирать плохое и жить по человечески ...
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Сколько часов в очереди нужно было простоять за этой колбаской? А как насчет баночки кофе, майонеза или упаси бог шпрот? А диван новый купить? А костюмчик справить? А ...
Ты эти сказки рассказывай кому нибудь другому, а лучше никому не рассказывай.
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Вони хочуть жити як у тюрязі народів - пєдєрації.
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Скрее всего это кацы устроили для дестабилизации. - Дураки платят.Дураки - отрабатывают.
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Да там люмПенша что-то вякала перед парижанами сегодня. Ну а об любви и дружбе маринки с хуйлом все знают.
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чому це в них біда? Це в голові українця біда, а Франція одна з найбільш щасливих країн.
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В своей явно социалистической] предвыборной программе Франсуа Олланд обещает помогать малым и средним предприятиям, поддерживать развитие высоких технологий, защищать и развивать те предприятия, которые уже находятся в общественной собственности, повысить налоги для богатых французов, построить около 2 с половиной миллионов временных, социальных и студенческих мест жительства, реформировать систему здравоохранения, разрешить эвтаназию, разрешить однополым парам вступать в брак и усыновлять детей, создать 150 000 рабочих мест, улучшить систему образования, разрешить иностранцам голосовать на региональных выборах, начать новый этап децентрализации и вывести французских солдат из Афганистана

Бяда...
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і що ти хтів тим сказати? чудова програма, не те що у українських. Можна запрошувати Олланда на вакантне президентське місце в Україні.
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Я хотел сказать, что социализм - это хорошо и европейцы это знают, потому большинство европейских стран социалистические.
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Неа. Там власть народа, там бы он улетел быстро. Это у нас олигархат и народ ничего не решает.
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В орде-кремле запаслись попкорном,и они вроде не причём...
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День трудящих, в який ніхто не працює. День праці має святкуватись великою працею, а не великим неробством.
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Праця повинна не святкуватися, а добре оплачуватися. Все інше не грошова мотивація.
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А я не понял ,почему удалили мой коммент, что у Украины нет будущего кроме социалистического или кто-то полагает,что власть воров которая есть сейчас и которая творит геноцид лучше социализма ,,,,
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Размечтался. В бедных странах возможен только феодализм, как в Украине.
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Социализм это - чиновничье общество? В чьих интересах работают чиновники?
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После "Трудовой реформы" в прошлом году, французы все время протестуют. Их все время разгоняют.
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1 травня це взагалі французькє свято оскільки був заснований в липні 1889 року Паризьким конгресом II Інтернаціоналу. Так, що ця баціла з Франції приползла й не дивно, що там до сих пір про це пам'ятають і ходять на демонстрації.
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Вообще-то это международный день труда. Трудящиеся и профсоюзы выходят отстаивать свои права по всему миру.
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Це він таким з початку був, а потім коли його приватизували більшовики, то став символом коммуняцкой революції і непримиренної класової боротьби. Тому це вже тільки свято для французів і комуняк по всьому світу.
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Уверен? А в Турции сегодня кто бузил? Цензор писал.
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Кацапи по всьому світу бузят, з паспортами різних держав за гроші газпрому і Туреччина не виключення.
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Та вас комуняк всюди вистачає, ось ви на демонстрації і ходите. я вже писав, що тільки свято для французів і комуняк по всьому світу. Або ви погано зрозуміли що я раніше написав?
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Пуйло капишончики проплатил, однозначно. И ни слова схватили хоть парочку, чтоб выяснить кто организатор.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНа первомайском шествии в Париже начались столкновения: ранены двое полицейских
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