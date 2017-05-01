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Все про:самоубийство (529) Харьковщина (1168) военнослужащие (3617)

 Военный-срочник покончил с собой в больнице Чугуева

На Харьковщине 23-летний военнослужащий срочной службы покончил жизнь самоубийством.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Харьковской области.

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"Тело 23-летнего жителя Донецкой области обнаружили 24 апреля в 19:20 в коридоре медицинской части в Чугуеве. На месте происшествия установлено, что военнослужащий срочной службы покончил жизнь самоубийством, повесившись на перилах лестницы", - отметили в полиции.

Отмечается, что 24 апреля утром молодой человек был госпитализирован в больницу с невротическим расстройством.

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По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины, устанавливаются обстоятельства происшествия.
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Довели хлопця або призивна медична комісія прогавила.
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угу, или инопланетяне...СБУ))) на кой ляд, человека вешать? если в больничке, спокойно можно сделать остановку сердца, да так, что, фиг, какай экспертиза разберется.
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Я же назвал два варианта. Сепары или эти. Но ты тоже фильмов насмотрелся про больниц. - Это дорого и затратно. Работают они намного грязней.
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Не обращай внимания на него. "Контора" только тем и занимается, что бойцов по госпиталям вешает. Точно знаю.. Тьфу, в "законе про СБУ", "Про ОРД" так и написано, заниматься повешением солдат срочной службы. (жестокий сарказм).
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угу, а перед этим, просто обязаны, изнасиловать всех медсестер в отделении, а если хватит времени, то и уборщиц с врачами.
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А где столько оперов наберешь? Планы на всех нужно составлять и вносить по порядку в квартальные, полугодовые и годовые Управы. Иначе никак. Это работа для цельного отдела. Иначе никак.
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тож проблема...студентов Академии МВД надо подключать))) Типа практика))) Думаю, они рьяно за дело возьмутся))))
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Там Хирскл про МВД не упоминал. Хотя выход...
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Академию СБУ, туда же...В Киеве, на Трутенка, вроде общаги...Тоже, орлы, оголодавшие.
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це Яйцекроль... тренується, щоб форму не втратити...
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что же, тебя, так, пацана, накрыло...в 23 года-то((( жить да жить, несмотря, на все, возможные проблемы....
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Выхватили чувствительного человека на 1.5 года из дома. Считай что в тюрьму кинули (назвать украинскую срочку военной службой язык не поворачивается)
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От такой то житухи оно и немудрено ...
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в лікарні його лікували/спостерігали?! як таке могло статися?!
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да спокойно. Попробуй, предотврати самоубийство, если не знаешь, что у человека в голове.
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"Отмечается, что 24 апреля утром молодой человек был госпитализирован в больницу с невротическим расстройством.
Источник:http://censor.net.ua/n438526"
а це що?! це так, просто не привід для контролю за людиною в госпіталі?
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Буває..................... на "гражданці", також - вішаються..........
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Вот тебе и срочка... После всего что я наслушался про нее, не удивлюсь если именно "служба" довела этого невротика.
Плюс, психиатры на медкомиссии работают на отъебись.
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а новсть к тому, что молодой хлопец не захотел жить без ног....
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Что, простите? Парень был срочником
Или вы сейчас начнете вещать о "гражданской войне", "могилизации" и т.д.?
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зато как минстецьсраць это преподнес...- типа дурак, имбецил, сам виноват и т.д....
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Может быть, раньше не видело его.
Видео на ютубе показательнее. Сомневаюсь, что там спектакль.
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Есть еще инфа от блогера(pauluskp)

В Чугуеве Харьковской области спустя два дня после прибытия в учебную часть повесился украинский военный Александр Ткачев.

«Александр жил в селе Степановка, это Волновахский район Донецкой области, недалеко от линии фронта. В армию шел с радостью и отказался получать отсрочку, хотя право имел, у него отец инвалид. Фактически ушел добровольцем. В день смерти позвонил родителям и сказал, что в учебке его стали притеснять и называть «Сепар» после того, как узнали, что он из Донбасса», - отмечает блогер.

По словам родственников погибшего, на теле солдата множество гематом и царапин. Особенно в области половых органов и ягодиц - там сплошной синяк. Кроме того, гематома на виске.

«Родственникам озвучили несколько версий - сначала врали, что у Александра был аппендицит и он лежал в госпитале, потом начали рассказывать, что он неадекватен. Однако, все односельчане в один голос говорят - нормальный парень, и как он может быть неадекватным, если медкомиссию и психологические тесты перед армией прошел? В армию его забирали по призыву, а не по мобилизцации, то есть на войну он попасть не должен был. Но Александр еще дома говорил, что подпишет контракт, а контрактники воюют. То есть, не боялся, хотел Украину защищать», - добавляет блогер.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВоенный-срочник покончил с собой в больнице Чугуева
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