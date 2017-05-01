 Военный-срочник покончил с собой в больнице Чугуева

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Харьковской области.
"Тело 23-летнего жителя Донецкой области обнаружили 24 апреля в 19:20 в коридоре медицинской части в Чугуеве. На месте происшествия установлено, что военнослужащий срочной службы покончил жизнь самоубийством, повесившись на перилах лестницы", - отметили в полиции.
Отмечается, что 24 апреля утром молодой человек был госпитализирован в больницу с невротическим расстройством.
По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины, устанавливаются обстоятельства происшествия.
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Источник:http://censor.net.ua/n438526"
а це що?! це так, просто не привід для контролю за людиною в госпіталі?
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Возможно это тот случай.
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Плюс, психиатры на медкомиссии работают на отъебись.
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Или вы сейчас начнете вещать о "гражданской войне", "могилизации" и т.д.?
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http://pauluskp.com/news/852527645
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Видео на ютубе показательнее. Сомневаюсь, что там спектакль.
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В Чугуеве Харьковской области спустя два дня после прибытия в учебную часть повесился украинский военный Александр Ткачев.
«Александр жил в селе Степановка, это Волновахский район Донецкой области, недалеко от линии фронта. В армию шел с радостью и отказался получать отсрочку, хотя право имел, у него отец инвалид. Фактически ушел добровольцем. В день смерти позвонил родителям и сказал, что в учебке его стали притеснять и называть «Сепар» после того, как узнали, что он из Донбасса», - отмечает блогер.
По словам родственников погибшего, на теле солдата множество гематом и царапин. Особенно в области половых органов и ягодиц - там сплошной синяк. Кроме того, гематома на виске.
«Родственникам озвучили несколько версий - сначала врали, что у Александра был аппендицит и он лежал в госпитале, потом начали рассказывать, что он неадекватен. Однако, все односельчане в один голос говорят - нормальный парень, и как он может быть неадекватным, если медкомиссию и психологические тесты перед армией прошел? В армию его забирали по призыву, а не по мобилизцации, то есть на войну он попасть не должен был. Но Александр еще дома говорил, что подпишет контракт, а контрактники воюют. То есть, не боялся, хотел Украину защищать», - добавляет блогер.
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