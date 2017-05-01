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Все про:велосипед (103) Киев (16970) Кличко (2678) велосипедисты (85)

 Кличко пообещал открыть столичный велотрек 20 мая

Работы по реконструкции велотрека идут по плану и он будет открыт 20 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном Фейсбуке мэра Киева Виталия Кличко.

Кличко отметил, что сегодня он со спортсменами-велосипедистами, представителями общественности, городской власти и коммунальных предприятий, ответственных за реконструкцию велотрека, проверил что уже сделано и как идут работы. При этом, заверил мэр, работы идут полным ходом. "Движемся по графику и плану", - подчеркнул Виталий Кличко.

По его словам, сейчас продолжается благоустройство прилегающего сквера, который был соединен в единое пространство с территории велотрека. Кроме того, отметил мэр Киева, продолжается отделка помещений на велотреке, благоустройство вокруг его чаши. "Как я и анонсировал, 20 мая состоится праздник открытия обновленного Киевского велотрека. Как раз символично отметим начало велосезона", - подчеркнул Виталий Кличко.

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Кличко вместо реванша пообещал открыть столичный велотрек.
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Зачем толкать дурака на невозможное ? И сам убъется и других покалечит.
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Лучше бы он нормальный приют соорудил бы.Для умственно отсталых.И сам бы там остался.
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Пусть он брату Вове откроет "дом пристарелых боксеров". Все не нажруться денег, не пора ли за 40 лет на пенсию идти и не позорится?
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"Как я и анонсировал, 20 мая состоится праздник открытия обновленного Киевского велотрека. Как раз символично отметим начало велосезона", - подчеркнул Виталий Кличко.
Источник:http://censor.net.ua/n438525

воно вже саме себе цитує! це вже клініка?!
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Головне, щоб вхідні двері встановили ширше, ніж на станції метро "Лівобережна", а то доведеться при відкритті з петель знімати, раптом в них велосипед не пройде.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиКличко пообещал открыть столичный велотрек 20 мая
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