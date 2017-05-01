 Кличко пообещал открыть столичный велотрек 20 мая

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном Фейсбуке мэра Киева Виталия Кличко.
Кличко отметил, что сегодня он со спортсменами-велосипедистами, представителями общественности, городской власти и коммунальных предприятий, ответственных за реконструкцию велотрека, проверил что уже сделано и как идут работы. При этом, заверил мэр, работы идут полным ходом. "Движемся по графику и плану", - подчеркнул Виталий Кличко.
По его словам, сейчас продолжается благоустройство прилегающего сквера, который был соединен в единое пространство с территории велотрека. Кроме того, отметил мэр Киева, продолжается отделка помещений на велотреке, благоустройство вокруг его чаши. "Как я и анонсировал, 20 мая состоится праздник открытия обновленного Киевского велотрека. Как раз символично отметим начало велосезона", - подчеркнул Виталий Кличко.
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https://www.youtube.com/watch?v=6SMu8kSSYho
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Источник:http://censor.net.ua/n438525
воно вже саме себе цитує! це вже клініка?!
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