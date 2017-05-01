 Facebook отказался рассекретить пользовательские данные по запросу РФ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает общественный проект "Роскомсвобода".
"С июля по декабрь 2016 года Facebook получил от российских властей 4 запроса на раскрытие данных и на все ответил отказом, при этом по требованию Роскомнадзора соцсеть ограничила доступ к 121 материалу", - говорится в сообщении.
Как отмечается в отчете Facebook о государственных запросах (Transparency Report) за второе полугодие 2016 года, за это время компания получила в общей сложности 64279 запросов от правительств разных стран с требованием предоставить данные о пользователях. По сравнению с первой половиной 2016 года, количество запросов увеличилось на 9%.
Подавляющее число запросов приходится на США, и 83,46% из них был Фейсбуком удовлетворены. Также в массовом порядке интересовались аккаунтами своих граждан Франция, Великобритания, Индия, Германия, Бразилия, Италия, Пакистан и Польша (все эти страны делали запросы на тысячу и более аккаунтов своих граждан), и процент удовлетворения их запросов был также высок, как и в случае с Соединёнными Штатами.
"Россия потребовала данные всего о четырёх пользователях, но даже о них Facebook решил не сообщать никакой информации властям. Компания не поясняет, по каким причинам было принято данное решение. Также не сообщается, какая информация интересовала российские власти", - констатирует "Роскомсвобода".
По словам представителей Facebook, львиная доля всех запросов в мире связана с уголовными преступлениями, такими как ограбления и похищения. В основном власти запрашивают базовую информацию о подписчике, например, его имя, контент учетной записи, данные об IP-адресе и как долго он является пользователем соцсети.
Предыдущие случаи подачи российскими властями запросов на раскрытие данных пользователей также ни к чему не приводили - Facebook отказывался их предоставлять, но при этом тоже соглашался ограничивать доступ к материалам, которые нарушали российское законодательство.
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На пуйла пусть работают создатели чебурнета.
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Включил японский радиоприёмник, выбрал радиостанцию "Европа+", транслирующую британскую песню, поехал по руской дороге, матерясь на руском языке, объезжая родные руские колдобины и ухабы, купил два "Биг Тэйсти" и "Кока-Колу" в "Макдональдсе", приехал в офис, поставил машину на охраняемый паркинг со швейцарской сигнализацией и канадской системой видеонаблюдения.
Поднялся на финском лифте, вошёл в кабинет с табличкой "отдел мерчендайзинга", включил американский компьютер АйБиЭм с американской операционной системой Виндоуз, зашёл в Интернет, созданный американцами, ввёл английскими буквами вэб-адрес американской социальной сети, зашёл на свой "АККАУНТ" и написал в блог:
"МЫ НЕ ДАДИМ ЗАПАДУ ПОРАБОТИТЬ РОССИЮ ! " ))) ...
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https://www.facebook.com/infocorr/videos/1723693507647967/
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так де тут перемога, фейсбук) виконує практично всі забаганки коцяпскої влади?!
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- Нет, редко.
- Чего так?
- Да мы в разных соцсетях…
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