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Все про:Facebook (206) интернет (1375) Россия (70252)

 Facebook отказался рассекретить пользовательские данные по запросу РФ

Соцсеть Facebook ответила отказом на четыре запроса России о предоставлении пользовательских данных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает общественный проект "Роскомсвобода".

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"С июля по декабрь 2016 года Facebook получил от российских властей 4 запроса на раскрытие данных и на все ответил отказом, при этом по требованию Роскомнадзора соцсеть ограничила доступ к 121 материалу", - говорится в сообщении.

Как отмечается в отчете Facebook о государственных запросах (Transparency Report) за второе полугодие 2016 года, за это время компания получила в общей сложности 64279 запросов от правительств разных стран с требованием предоставить данные о пользователях. По сравнению с первой половиной 2016 года, количество запросов увеличилось на 9%.

Подавляющее число запросов приходится на США, и 83,46% из них был Фейсбуком удовлетворены. Также в массовом порядке интересовались аккаунтами своих граждан Франция, Великобритания, Индия, Германия, Бразилия, Италия, Пакистан и Польша (все эти страны делали запросы на тысячу и более аккаунтов своих граждан), и процент удовлетворения их запросов был также высок, как и в случае с Соединёнными Штатами.

"Россия потребовала данные всего о четырёх пользователях, но даже о них Facebook решил не сообщать никакой информации властям. Компания не поясняет, по каким причинам было принято данное решение. Также не сообщается, какая информация интересовала российские власти", - констатирует "Роскомсвобода".

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По словам представителей Facebook, львиная доля всех запросов в мире связана с уголовными преступлениями, такими как ограбления и похищения. В основном власти запрашивают базовую информацию о подписчике, например, его имя, контент учетной записи, данные об IP-адресе и как долго он является пользователем соцсети.

Предыдущие случаи подачи российскими властями запросов на раскрытие данных пользователей также ни к чему не приводили - Facebook отказывался их предоставлять, но при этом тоже соглашался ограничивать доступ к материалам, которые нарушали российское законодательство.

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Правильно делает.
На пуйла пусть работают создатели чебурнета.
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Репоедам положено в одноглазниках сидеть , а не по пиндосовским фейсбукам шарицца .
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Вот за это я и люблю все западное ! )) Там все по-честному. Это вам не лошарские аднакласники и вкатаракте.) Американцы молодцы.Без всяких комппромиссов защищают честь и достоинство каждого человека.У них все равны. Хочу чтобы и в Украине было так.
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Они готовы залезть в дупу мира... ради своего вяликага путлера и яго, личнага, руцкага мыра.
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читала, как волки позорные жаловались на польских автоматчиков и маски шоу. Куда кацап не повернется, везде 5 точка
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На четыре запроса рахи - "накося выкуси".))) Пиши раха исчо!
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руский встал утром, почистил зубы американской зубной щёткой, намазав на неё немецкую зубную пасту, побрился американской бритвой, умылся французским мылом, нанёс на лицо болгарский гель после бритья, вскипятил в шведском чайнике воду, попил из польской чашечки бразильский кофе, надел итальянский костюм, надушился французским одеколоном, закрыл входную дверь на два английских замка, сел в корейский автомобиль, купил кредит.
Включил японский радиоприёмник, выбрал радиостанцию "Европа+", транслирующую британскую песню, поехал по руской дороге, матерясь на руском языке, объезжая родные руские колдобины и ухабы, купил два "Биг Тэйсти" и "Кока-Колу" в "Макдональдсе", приехал в офис, поставил машину на охраняемый паркинг со швейцарской сигнализацией и канадской системой видеонаблюдения.
Поднялся на финском лифте, вошёл в кабинет с табличкой "отдел мерчендайзинга", включил американский компьютер АйБиЭм с американской операционной системой Виндоуз, зашёл в Интернет, созданный американцами, ввёл английскими буквами вэб-адрес американской социальной сети, зашёл на свой "АККАУНТ" и написал в блог:
"МЫ НЕ ДАДИМ ЗАПАДУ ПОРАБОТИТЬ РОССИЮ ! " ))) ...
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одною ногою вже в могилі а все одно за сраліна і ссср.вінниця

https://www.facebook.com/infocorr/videos/1723693507647967/
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"С июля по декабрь 2016 года Facebook получил от российских властей 4 запроса на раскрытие данных и на все ответил отказом, при этом по требованию Роскомнадзора соцсеть ограничила доступ к 121 материалу"Источник:http://censor.net.ua/n438524

так де тут перемога, фейсбук) виконує практично всі забаганки коцяпскої влади?!
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4 -х не смогли взломать защиту все остальные взломаты !?
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- Ты с отцом часто общаешься?
- Нет, редко.
- Чего так?
- Да мы в разных соцсетях…
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ФСБ ищет местную звезду - "Русского из Нефтекачки". Хрен им! Он неуловим!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомFacebook отказался рассекретить пользовательские данные по запросу РФ
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