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 В одной из частей под Мариуполем погиб военный, - Генштаб

В одной из частей Вооруженных сил Украины под Мариуполем Донецкой области погиб военный,полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Генерального штаба ВСУ.

"Главным управлением Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины в пределах компетенции проводится проверка информации о гибели военнослужащего в части, что дислоцируется неподалеку Мариуполя. По факту смерти военнослужащего следователем Волновахского отдела полиции ГУ НП в Донецкой области внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины. Продолжается следствие", - говорится в сообщении.

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Вполне возможно ,что сбу ликвидировала очередного патриота. Мутняк.
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Это не тот, который "повесился" со следами пыток после того, как пободался с офицерами-хапугами?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ одной из частей под Мариуполем погиб военный, - Генштаб
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