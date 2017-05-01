 В одной из частей под Мариуполем погиб военный, - Генштаб

Как передает Цензор.НЕТ , об этом говорится в сообщении пресс-службы Генерального штаба ВСУ.

"Главным управлением Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины в пределах компетенции проводится проверка информации о гибели военнослужащего в части, что дислоцируется неподалеку Мариуполя. По факту смерти военнослужащего следователем Волновахского отдела полиции ГУ НП в Донецкой области внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины. Продолжается следствие", - говорится в сообщении.