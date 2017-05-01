 "Граждане перестают воспринимать выборы и кандидатов как супермаркет с ценниками", - Комитет избирателей о выборах в объединенные громады

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
"Совершенствуется сама технология - все большее распространение получают формы т.н. "легального подкупа", к которому формально не имеет отношение кандидат и который очень сложно доказать в судебном порядке. Так, одной из форм агитации в ряде сел Черниговщины стали раздача яда для жуков и беспроигрышная лотерея с дешевым вином. А на Луганщине избирателей "покупали" социальными карточками и пакетами с сахаром. При этом масштабы сахарной пирамиды поражали даже опытных политтехнологов", - отметил он.
Вместе с тем, констатировал глава КИУ, обвинения в покупке голосов становится одной из главных технологий противодействия оппонентам.
"Это важная тенденция, которая свидетельствует о том, что граждане перестают воспринимать выборы и кандидатов как супермаркет с ценниками, а технология подкупа медленно теряет свою эффективность. К примеру, одной из главных тем в социальных сетях четырех областей стали "избирательные прайсы", а Борзнянский район Черниговской области был засыпан фальшивыми листовками от имени прокуратуры с обвинениями кандидатов в подкупе", - считает Кошиль.
Он добавил, что 30 апреля политики традиционно продемонстрировали низкий уровень политической культуры.
"В закарпатском Перечине политические аргументы дополнили сожжением автомобиля. В черниговской Мене партийцы отметились нападениями на представителей СМИ. Наиболее масштабные нарушения законодательства имели место на выборах Шполянской ОТГ Черкасской области. Имеющиеся факты должны были бы лечь в основу не одного уголовного дела. Это - вброс 200 бюллетеней на одном из участков, и выдача бюллетеней с отметками, и деятельность псевдожурналистов спортивной внешности", - уточнил глава КИУ.
Напомним, 30 апреля прошли первые выборы местных голов и депутатов в 40 объединенных территориальных громадах.
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