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 Политика Украины
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Все про:избирком (161) КИУ (301) местные выборы (1206) подкуп (466) Кошель Алексей (20)

 "Граждане перестают воспринимать выборы и кандидатов как супермаркет с ценниками", - Комитет избирателей о выборах в объединенные громады

Председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошиль подвел итоги выборов в объединенных территориальныхгромад, которые прошли 30 апреля. По его мнению, ключевой проблемой остается подкуп избирателей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

"Совершенствуется сама технология - все большее распространение получают формы т.н. "легального подкупа", к которому формально не имеет отношение кандидат и который очень сложно доказать в судебном порядке. Так, одной из форм агитации в ряде сел Черниговщины стали раздача яда для жуков и беспроигрышная лотерея с дешевым вином. А на Луганщине избирателей "покупали" социальными карточками и пакетами с сахаром. При этом масштабы сахарной пирамиды поражали даже опытных политтехнологов", - отметил он.

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Вместе с тем, констатировал глава КИУ, обвинения в покупке голосов становится одной из главных технологий противодействия оппонентам.

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"Это важная тенденция, которая свидетельствует о том, что граждане перестают воспринимать выборы и кандидатов как супермаркет с ценниками, а технология подкупа медленно теряет свою эффективность. К примеру, одной из главных тем в социальных сетях четырех областей стали "избирательные прайсы", а Борзнянский район Черниговской области был засыпан фальшивыми листовками от имени прокуратуры с обвинениями кандидатов в подкупе", - считает Кошиль.

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Он добавил, что 30 апреля политики традиционно продемонстрировали низкий уровень политической культуры.

"В закарпатском Перечине политические аргументы дополнили сожжением автомобиля. В черниговской Мене партийцы отметились нападениями на представителей СМИ. Наиболее масштабные нарушения законодательства имели место на выборах Шполянской ОТГ Черкасской области. Имеющиеся факты должны были бы лечь в основу не одного уголовного дела. Это - вброс 200 бюллетеней на одном из участков, и выдача бюллетеней с отметками, и деятельность псевдожурналистов спортивной внешности", - уточнил глава КИУ.

Напомним, 30 апреля прошли первые выборы местных голов и депутатов в 40 объединенных территориальных громадах.


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Какие могут быть выборы - сначала всех до селе выбранных на фонари а потом будем посмотреть ....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Граждане перестают воспринимать выборы и кандидатов как супермаркет с ценниками", - Комитет избирателей о выборах в объединенные громады
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