 "Нафтогаз" планирует снизить тариф на транзит газа после окончания контракта с "Газпромом" в 2019 году

Об этом заявил коммерческий директор компании Юрий Витренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"С 2020 года тарифы снизятся примерно до десятой части (от действующих - ред.) и это сделает транзит по украинской газотранспортной системе значительно дешевле, чем "Северным потоком-2"", - пояснил Витренко в интервью информагентству DPA, обнародованном в понедельник.
По его словам, планы по строительству "Северного потока-2" экономически неоправданные.
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текст можно даже не читать...
Раскройте ссылку и посмотрите в адресную строку этого
якобы "немецкого" издания... она набрана кирилицей!
кирилицей Карл!... которой набирают только в пидоРашке...
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За последний месяц не получил электронную расчетку.
И в графе вопросов задал вопрос. Мне ответили " я вас не панимайт".
Иди бабка в банк и пусть там тебе считают. \
НАВЕРНО СУКИ УЖЕ ЗА НЕ ПРИНЯТЫЙ ЗАКОН ПРО ТРАНСПОРТИРОВКУ ПРИНЯЛИ
И НАСЧИТАЛИ. А ТЕПЕРЬ КОНЦЫ С КОЦАМИ НЕ СВЕДУТ!!!
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Может морозить Европу до возврата Крыма?
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