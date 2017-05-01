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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Витренко (482) Нафтогаз (2254) Тарифы на газ (27) Транзит газа (2)

 "Нафтогаз" планирует снизить тариф на транзит газа после окончания контракта с "Газпромом" в 2019 году

В НАК "Нафтогаз Украины" планируют существенно снизить тарифы на транзит природного газа после истечения срока контракта с российским концерном "Газпром" в 2019 году

Об этом заявил коммерческий директор компании Юрий Витренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

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"С 2020 года тарифы снизятся примерно до десятой части (от действующих - ред.) и это сделает транзит по украинской газотранспортной системе значительно дешевле, чем "Северным потоком-2"", - пояснил Витренко в интервью информагентству DPA, обнародованном в понедельник.

По его словам, планы по строительству "Северного потока-2" экономически неоправданные.

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Ну правильно ,лохи заплатят а Газпром превыше всего ....
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После слов: "со ссылкой на DW.",
текст можно даже не читать...
Раскройте ссылку и посмотрите в адресную строку этого
якобы "немецкого" издания... она набрана кирилицей!
кирилицей Карл!... которой набирают только в пидоРашке...


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подпишут новый контракт выгодный для кацапов. БПП- швали конченые!
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После дождика в четверг. Когда рак свиснет в полнолуние.
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мешканці столиці масово перестали платити за електроенергію та опалення, при цьому раніше повідомлялося, що у столиці США тарифи на опалення виявилися нижчими ніж в Києві. http://informator.news/v-ukrajini-znyzylysya-sotsialni-normy-spozhyvannya-tepla-elektryky-j-hazu/
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Сказки о загробной жизни! Сейчас платите сколько мы хотим, а потом мы цены снизим! Если их сейчас не кончить, они страну до 2019 года точно кончат и сбегут! Если ещё будет от кого сбегать!
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Да сейчас вообще нельзя платиить. Я зарегистрировался в "канторе" типа интернет.
За последний месяц не получил электронную расчетку.
И в графе вопросов задал вопрос. Мне ответили " я вас не панимайт".
Иди бабка в банк и пусть там тебе считают. \
НАВЕРНО СУКИ УЖЕ ЗА НЕ ПРИНЯТЫЙ ЗАКОН ПРО ТРАНСПОРТИРОВКУ ПРИНЯЛИ
И НАСЧИТАЛИ. А ТЕПЕРЬ КОНЦЫ С КОЦАМИ НЕ СВЕДУТ!!!
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Снизят в 10 раз оплату за транзит. Зачем? Чтобы Газпром не уходил?
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Ну да, все правильно. Введет для украинцев абонплату за газовые трубы, а Путину сделает скидку. Торговый партнер как никак.
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Это чтобы Газпром больше заработал бабла?
Может морозить Европу до возврата Крыма?
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Перемога просто зашкаливает. Из источника валютных поступление ГТС превратится в потребителя субсидий.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Нафтогаз" планирует снизить тариф на транзит газа после окончания контракта с "Газпромом" в 2019 году
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