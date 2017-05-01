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Все про:Австрия (352) задержание (5596) Польша (3815) экстрадиция (281) Донбасс (14373) Антитеррористическая операция (16591)

 Польша экстрадирует австрийца, воевавшего на Донбассе

Задержанному на польско-украинской границе гражданину Австрии инкриминируют преступления против военных и гражданских лиц, его ожидает депортация в Австрию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает австрийская Tiroler Tageszeitung со ссылкой на представителя МВД Австрии Карла-Хайнца Грундбьока.

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"Против австрийца расследуется дело в контексте активного участия в военных действиях в международных конфликтах", - говорится в сообщении.

По словам представителя прокуратуры города Винер-Нойштадт Эриха Габицля, задержанного подозревают в убийствах военных и гражданских лиц в ходе боев за Донецкий аэропорт, противников украинских военных на Донбассе - "вражеских солдат, которые сдались", а также гражданских. При этом Габицль утверждает, что он "воевал не на российской, а на украинской стороне".

Напомним, австрийца задержали вечером в пятницу, 28 апреля, на пограничном пункте пропуска при попытке попасть из Польши в Украину. Задержанный ожидает осуществления юридических процедур, которые сделают возможной его экстрадицию в Австрию.

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25-летний мужчина был объявлен в европейский розыск по обвинению в совершении нескольких убийств и арестован в Дорогуске в прошлую пятницу во время попытки пересечь границу в сторону Украины. Теперь, как подтвердили в МИД Австрии, он должен быть экстрадирован на родину.

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Ого.
То ОБСЕ ни хрена не видит, то австрийский прокурор знает об убийствах пленных и гражданских.
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Знову Росія в Інтерпол подала фейкові звинувачення і Інтерпол оголосив українського добровольця в розшук!
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А наше МВС реагує тільки тоді коли яценюка в розшук оголошують, все інше мафії нецікаво.
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Да не боись! Это же не сеня Кролик. Это крепкое государство Австралия.
Оно своих граждан хрен сдаст! А эти Фирташевские, Ахметовские и ПФорошенковские
СМИ пусть себе покуздят.
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Австрияки своих орде не выдадут!Если он не замешан в австрийском криминале,его осудить не смогут.А полякам надо могилы их офицеров,расстрелянных Сталиным в Харькове ,еженедельно раскапывать и сверять по списку наличие скелетов.Особенно это нужно ,когда польский консул придёт туда поклониться .Перемышль требует адеквата!
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Матіос, де ти? Твій вихід, саме час зарахувати його в штат Торнадо і "умити руки".
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Хренотень все єто! Греются на этом СМИ приближенные к подонкам.
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Задержанному на польско-украинской границе гражданину Австрии инкриминируют преступления...

Я извиняюсь,- кто инкриминирует?
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Цікаво скільки йому рашисти заплатили за такі показання.
Але напевно щось пообіцяли, бо грошей же не мають.

Дама він підписався на таку провокацію.
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Интересно, а почему наши не требуют его экстрадиции в Украину ?
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с чего бы это они будут требовать екстрадиции подданого другого государства в Украину?
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Что такое экстрадировать?
Я не знаю, как там в Польше, может, там и экстрадируют,
а у нас это называется напоить, оглушить, ну, в общем, превратить в бесчувственное тело.
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Бен является бывшим военнослужащим австрийской армии, уже многие годы разъезжающим по горячим точкам мира. Он воевал в Косово, Сирии, Ираке и Украине.
Алекс тоже раньше был австрийским солдатом, но затем дезертировал и уехал из страны в поисках войны. Фото в Украине. Оба австрийца на фото сидят на переднем плане.

Польша экстрадирует австрийца, воевавшего на Донбассе - Цензор.НЕТ 6856
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПольша экстрадирует австрийца, воевавшего на Донбассе
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