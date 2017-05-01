 Польша экстрадирует австрийца, воевавшего на Донбассе

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает австрийская Tiroler Tageszeitung со ссылкой на представителя МВД Австрии Карла-Хайнца Грундбьока.
"Против австрийца расследуется дело в контексте активного участия в военных действиях в международных конфликтах", - говорится в сообщении.
По словам представителя прокуратуры города Винер-Нойштадт Эриха Габицля, задержанного подозревают в убийствах военных и гражданских лиц в ходе боев за Донецкий аэропорт, противников украинских военных на Донбассе - "вражеских солдат, которые сдались", а также гражданских. При этом Габицль утверждает, что он "воевал не на российской, а на украинской стороне".
Напомним, австрийца задержали вечером в пятницу, 28 апреля, на пограничном пункте пропуска при попытке попасть из Польши в Украину. Задержанный ожидает осуществления юридических процедур, которые сделают возможной его экстрадицию в Австрию.
25-летний мужчина был объявлен в европейский розыск по обвинению в совершении нескольких убийств и арестован в Дорогуске в прошлую пятницу во время попытки пересечь границу в сторону Украины. Теперь, как подтвердили в МИД Австрии, он должен быть экстрадирован на родину.
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То ОБСЕ ни хрена не видит, то австрийский прокурор знает об убийствах пленных и гражданских.
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Оно своих граждан хрен сдаст! А эти Фирташевские, Ахметовские и ПФорошенковские
СМИ пусть себе покуздят.
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Я извиняюсь,- кто инкриминирует?
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Але напевно щось пообіцяли, бо грошей же не мають.
Дама він підписався на таку провокацію.
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Я не знаю, как там в Польше, может, там и экстрадируют,
а у нас это называется напоить, оглушить, ну, в общем, превратить в бесчувственное тело.
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Алекс тоже раньше был австрийским солдатом, но затем дезертировал и уехал из страны в поисках войны. Фото в Украине. Оба австрийца на фото сидят на переднем плане.
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