 Макрон пригрозил ЕС перспективой Frexit в случае отсутствия реформ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает BBC.
"Я - проевропейский политик, в ходе этих выборов я постоянно защищал европейскую идею и европейскую политику, так как я полагаю, что это чрезвычайно важно для французов и для того, какое место наша страна занимает в процессе глобализации", - сказал Макрон в интервью.
"Но в то же время мы должны учитывать ситуацию, слушать людей, то, что они разгневаны и не хотят ждать. Дальнейшая разбалансированность в работе ЕС недопустима. Поэтому я считаю, что мой мандат распространяется и на глубокое реформирование Евросоюза, нашего европейского проекта", - сказал Макрон.
Он добавил, что если бы он позволил Евросоюзу функционировать так, как сейчас, это было бы предательством. "И я не хочу этого, - сказал он. - Потому что на следующий день у нас будет "фрексит", или снова - "Национальный фронт", - отметил Макрон.
По данным экзит-полов, во втором туре Макрон обогнал свою соперницу Марин Ле Пен, набрав 61% голосов.
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Парень смекалистый - решил немного перетянуть на себя сторонников Лепенихи.
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на часі.
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В усякому разі - лібераст президентом Франції в будь-якому випадку вже не буде.
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СРОЧНАЯ НОВОСТЬ: В США предлагают изолировать Россию и дать Украине летальное оружие!
Член комитета Сената по международным отношениям демократ Джин Шагин предложила Конгрессу США рассмотреть введение новых санкций против России за попытки повлиять на ситуацию в США и странах Европы.
Об этом сообщает «Голос Америки».
Американский сенатор предлагает расширить санкции против Москвы, включив в санкционные списки ключевые российские энергетические компании (ред. Это по сути означает международную экономическую изоляцию России). Кроме того, ее законопроект предполагает увеличение военной и финансовой поддержки НАТО и расширение программу помощи Украине, включая поставку вооружений и военной техники.
Шагин также намерена законодательно обязать американские власти разработать стратегию противодействия кампании дезинформации, которую ведет Кремль, в том числе добиться того, чтобы российский телеканал RT и информационное агентство Sputnik официально признали, финансируемых из государственного бюджета РФ.
«Законопроект о расширении санкций поддерживают представители обеих партий в Конгрессе, и сейчас мы должны убедить лидеров республиканцев в верхней палате рассмотреть эту инициативу и вынести ее на голосование», - заявила сенатор.
По ее словам, она не знает поддержат ли ее законопроект в администрации президента США Дональда Трампа, но последние события дают возможность говорить об изменении мнения американского президента по многим ключевым вопросам, включая отношения с Россией
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Ця кодла наплоджує проблем для людец,а потім з допомогою курячих мозгів пробує їх "вирішити" тільки шляхом створення 4 рейху-священної римської імперії.
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Поймите нормальные люди, Кацапия в августе 1914 года, НЕ объявляя Германии войну пошла войной на Германию и оккупировала всю Прибалтику вместе с Восточной Прусией и Кенигсберг. И только ПОСЛЕ ЭТОГО ГЕРМАНИЯ объявила кацапам войну после оккупации кацапами германских земель на Востоке Германии.
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Германия 1 августа объявила России войну. Характерно, что ещё накануне немцы сообщили о своём намерении Франции, настаивая на соблюдении ею нейтралитета. Однако французы, связанные с Россией договором, также объявили мобилизацию. Тогда 3 августа Германия объявила Войну Франции и Бельгии. На следующий день Англия, вначале проявившая некоторые колебания, объявила войну Германии. Так сараевское убийство привело к мировой войне. В дальнейшем в неё оказались втянуты 34 государства на стороне противоположного блока (Германия, Австро-Венгрия, Турция и Болгария).
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А Ли Пен прикрытие аферы.
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