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Все про:выборы (21703) Франция (1849) Евросоюз (11771) Макрон (8)

 Макрон пригрозил ЕС перспективой Frexit в случае отсутствия реформ

Лидер президентской гонки во Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС должен провести реформы, или столкнется с перспективой Frexit.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает BBC.

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"Я - проевропейский политик, в ходе этих выборов я постоянно защищал европейскую идею и европейскую политику, так как я полагаю, что это чрезвычайно важно для французов и для того, какое место наша страна занимает в процессе глобализации", - сказал Макрон в интервью.

"Но в то же время мы должны учитывать ситуацию, слушать людей, то, что они разгневаны и не хотят ждать. Дальнейшая разбалансированность в работе ЕС недопустима. Поэтому я считаю, что мой мандат распространяется и на глубокое реформирование Евросоюза, нашего европейского проекта", - сказал Макрон.

Он добавил, что если бы он позволил Евросоюзу функционировать так, как сейчас, это было бы предательством. "И я не хочу этого, - сказал он. - Потому что на следующий день у нас будет "фрексит", или снова - "Национальный фронт", - отметил Макрон.

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По данным экзит-полов, во втором туре Макрон обогнал свою соперницу Марин Ле Пен, набрав 61% голосов.
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Ле Пенша просрет, так что бабки путлеровские на ветер
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Только хотел написать )
Парень смекалистый - решил немного перетянуть на себя сторонников Лепенихи.
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а якщо - це зміна тренду? Макрон - не ліберал, він напряму - вихованець ротшильдів, працював у їхньому банку. Якщо він виконає свою обіцянку відносно фрексіт - це вже буде кінець ойросоюзу.
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Если честно, меня судьба Евросоюза не очень сильно волнует. Нам бы их проблемы.
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ну дик я вже третій рік пощу - ойросоюз розсиплеться швидше ніж вступ до нього України стане
на часі.
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Таким образом переманивает часть електората Ле Пенши, умно. Еще, что-то про беженцев обязательно нужно сказать
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скоріше - фійона. А взагвлі Макрон не пов'язаний з неолібералами ойросаюзу, він виховувався безпосередньо ротшильдами, коли працював в їхніх банках. І його політика на посту президента - це буде маркер подальшої ролі і ойросоюзу і європи з точки зору світової закуліси. Так шо фрексіт може бути не лише передвиборчою обіцянкою.
В усякому разі - лібераст президентом Франції в будь-якому випадку вже не буде.
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Эту кодлу импотентов ни на что не годных давно пора реформировать. Ещё и ООН не забудьте, она сейчас полностью бесполезная.
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ВАЖНО

СРОЧНАЯ НОВОСТЬ: В США предлагают изолировать Россию и дать Украине летальное оружие!
Член комитета Сената по международным отношениям демократ Джин Шагин предложила Конгрессу США рассмотреть введение новых санкций против России за попытки повлиять на ситуацию в США и странах Европы.
Об этом сообщает «Голос Америки».
Американский сенатор предлагает расширить санкции против Москвы, включив в санкционные списки ключевые российские энергетические компании (ред. Это по сути означает международную экономическую изоляцию России). Кроме того, ее законопроект предполагает увеличение военной и финансовой поддержки НАТО и расширение программу помощи Украине, включая поставку вооружений и военной техники.
Шагин также намерена законодательно обязать американские власти разработать стратегию противодействия кампании дезинформации, которую ведет Кремль, в том числе добиться того, чтобы российский телеканал RT и информационное агентство Sputnik официально признали, финансируемых из государственного бюджета РФ.
«Законопроект о расширении санкций поддерживают представители обеих партий в Конгрессе, и сейчас мы должны убедить лидеров республиканцев в верхней палате рассмотреть эту инициативу и вынести ее на голосование», - заявила сенатор.
По ее словам, она не знает поддержат ли ее законопроект в администрации президента США Дональда Трампа, но последние события дают возможность говорить об изменении мнения американского президента по многим ключевым вопросам, включая отношения с Россией
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А чё "срочная"? Четвертый год уже как "собираются".
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Еще не выбрали, а уже грозит. А в целом ход протв инососки.в пути правильный
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Грозить, тому щоб та частина котра за Frexit проголосує за нього і та частина котра проти теж,бо він хоче щоб бюсельське ЦК перестало перетворюватись у політбюро часів совдепії котре пхає своє тупе рило навіть у рішення типу ширини ролика туалетного паперу!
Ця кодла наплоджує проблем для людец,а потім з допомогою курячих мозгів пробує їх "вирішити" тільки шляхом створення 4 рейху-священної римської імперії.
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один з законів Паркінсона - бюрократ сам вигадує собі роботу.
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Не рахуючи проблем для звичайних ,нормальних людей.
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Франция так крепко на брюссельской дотационной игле сидит, что они реально пугают сами себя, а не Европу. Сами потом будут своих "новых французов" североафриканского происхождения кормить
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Франція - один з двох донорів ойросоюзу, які лишились після брехсіт. Після фрексіт залишиться одна німеччина.
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Великобритания получила от ЕС в 2014 г. 7 млрд., Франция - 14 млрд. евро. Франция платит в бюджет ЕС на 5 млрд. больше чем получает, но по факту назад возвращается 75% уплаченого. При этом Франция является крупнейшим получателе по линии "Общей аграрной политики", и если она выйдет из ЕС то не сможет так легко напаривать свою агропродукцию... Великобритания платила в бюджет ЕС на 7 млрд. больше чем получала назад, назад получает 50% уплаченного. Так что Великобритания была не столь обременительна Евросоюзу как остается Франция
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по данным исследовательского института Stratfor от октября 2016 года, в 2015 году в число «доноров», то есть стран, которые внесли в казну ЕС больше денег, чем получили, вошли 10 из 28 стран Евросоюза. Главными «донорами» оставалась Германия (17 млрд евро в год), Великобритания (13,9 млрд евро в год) и Франция (6,1 млрд евро в год). В число «доноров», но с заметным отрывом от лидеров, вошли также Италия, Швеция, Дания, Австрия, Финляндия и Кипр.
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Ты, наверное, спишь и видишь что ЕС посадит Украину на дотационную иглу и накачает деньгами по самое немогу. Держи карман шире.
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Напугал ежа голой жопой... Да только выйди из ес - вмиг к московии пристегнут. И поставят смотрящими за хранцией неграмотного араба - игиловца. Возомнил себя Великобританией, жабоед.
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Александр Невзоров - Марин Ле Пен скатилась до трассовой проститутки признав Крым Российскимhttps://youtu.be/NRPO1_UrnTw
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1-я реформа - разрешить украинцам легально работать в Евросоюзе. Чтобы не представляли конкуренции местным - на законодательном уровне обязать украинцам платить на 25% больше, чем местным.
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Лучше бы Макрон промолчал , минусы идут на пользу агенту Ле Пен , которую финансирует путин .
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я в апуї від доморощених політолухів. Вийде франція з ойросоюзу під керівництвом Макрона, причому зі свистом. Ви не в курсі шо він не ліберал?
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Макрон меняет пластинку потому что меняются настроения французов которым надоело жить под каблуком брюссельской бюрократии.
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В 1914 году началась Первая Мировая Война между Германией и Францией. И как обычно по началу Великобритания тут не причем. В вгусте 1914 года Кацапы оккупировали Восточную Прусию, уже2 месяца воюя без объявления войны, когда уже потеряли 7000 тысяч пушечного мяса в виде людей в военной форме кацапы ждали официального объявления войны со стороны Германи
Поймите нормальные люди, Кацапия в августе 1914 года, НЕ объявляя Германии войну пошла войной на Германию и оккупировала всю Прибалтику вместе с Восточной Прусией и Кенигсберг. И только ПОСЛЕ ЭТОГО ГЕРМАНИЯ объявила кацапам войну после оккупации кацапами германских земель на Востоке Германии.
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Австро-Венгрия 28 июля объявила Сербии войну и немедленно начала военные действия, обстреляв сербскую столицу Белград.

Германия 1 августа объявила России войну. Характерно, что ещё накануне немцы сообщили о своём намерении Франции, настаивая на соблюдении ею нейтралитета. Однако французы, связанные с Россией договором, также объявили мобилизацию. Тогда 3 августа Германия объявила Войну Франции и Бельгии. На следующий день Англия, вначале проявившая некоторые колебания, объявила войну Германии. Так сараевское убийство привело к мировой войне. В дальнейшем в неё оказались втянуты 34 государства на стороне противоположного блока (Германия, Австро-Венгрия, Турция и Болгария).
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Всё таки Макрон путинский ставленник.
А Ли Пен прикрытие аферы.

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Макрон - ставленик в першу чергу ротшильдів.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМакрон пригрозил ЕС перспективой Frexit в случае отсутствия реформ
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