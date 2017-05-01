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 200 участников "Евровидения-2017" из 20 стран уже прибыли в Украину, - Госпогранслужба

Государственная пограничная служба сообщает, что более 200 участников и членов команд международного песенного конкурса "Евровидение-2017" из почти 20 стран мира прибыли в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

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"В течение трех суток в Украину прибыли более 200 участников и членов команд конкурса из почти 20 стран мира", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее количество участников пограничники оформили в пунктах пропуска для воздушного сообщения "Борисполь" и "Киев".

Согласно сообщению, еще одна команда прибыла через автомобильный пункт пропуска "Платоново" (Одесская область).

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Напомним, из-за перестановки в МВЦ 2 тыс. билетов на "Евровидение-2017" оказались недействительными.
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Дааа,наберутся впечатлений .....
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Как же так, у хахлов не отобрали Евровидение. Они же великоросов не пустили. Явамниверювывсеврети. Это заговор пиндосов и рептилоидов против рассеюшки скрепной
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Кто живет в Киеве и будет на мероприятиях Евровидения, делитесь , пожалуйста, впечатлениями и фотками !!!!!!
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Так наврядчи хтось з відвідувачів форуму піде на Євробачення, там реально робити нічого, крім як в далекому кутку стояти, все можна по телевізору побачити, якщо когось взагалі цей конкурс хвилює.
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так по телевизору смотреть в 100500 раз удобнее! во-первых, можно спокойно сидеть в удобном диване, во-вторых в любой момент выключить звук, в-третьих - туалет в шаговой доступности, в-четвёртых - можно подготовить снеков целую кучу благо кухня рядом, в-пятых - спиртные напитки не ограничены к употреблению
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в-шестых - видишь действо с разных сторон, а не только с одной точки
в-седьмых - не нужно платить барыгам за билеты, за пиво, за еду, за туалет
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Ну і звичайно спати ще можна піти в будь-який момент, або на іншу програму перемкнути, в очікуванні коли всі пісні проспівають і почнеться саме голосування.
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Подтверждаю - подавляющее большинство киевлян этот конкурс не интересует. Кличко проводит этот конкурс для своего кармана и пиара, а также для иностранцев. Однако, на проведение конкурса каждый киевлянин выложил 100 грн. (225 млн. грн Кличко выделил на проведение конкурса).
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сегодня проехался в тех районах - нарядно и красиво, людей не очень много, несмотря на выходной
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Ті хто в тому залі слухав рок-концерти - плювалися. Акустика як у великому автобусному гаражі. Більшість тих, кого я знаю, той попсовий формат євробачення не чіпляє. Все буде транслюватися, а фотки викладатися в Інеті.
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Уверен, что на Евровидении в Киеве будет все Ок. Проверено во время Евро-2012. Гости оттянутся от души и еще долго будут вспоминать Киев и Украину
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Ой чувствует моя душа опозорится Кличко, как мэр в проведении Евровидения.
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аха!!он!!(показывает в каком месте у него ,,сквозит")
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Клячко итак как мер позор ходячий.. лучше бы боксом занимался
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Навіщо йому цей бокс? У боксі немає метрополітену, МАФів та доріг з транспортними розв'язками, так красти нічого, та ще у віці, можуть молоді обробити, що потім мізки свої з рингу не збере, а у нього і так цих мізків практично немає.
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ха!ха!! а зачем мозги человеку у которого титул ,,доктора" КАРЛ!!
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По-перше, це не титул, а прізвисько і не просто лікар, а "доктор молот" і по-друге немає у Кличка старшого такого прізвиська, прізвисько "доктор молот" має молодший брат Володя. Мені дуже не подобатися робота мера Києва, тільки це не має ніякого відношення до його молодшого брата, який поки не став якимось ганебним політиком або бездарним господарником. .
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А чего там позорится? Погода отличная, деревья зеленые, пиво и водка дешевые, девчата красивые - гости будут у захвати
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І шо тепер робить? Світ побачить, що немає нацистіа, фошиздів, немає рабів, не їдять снєгірєй, не розпинають рузьгоговорящих младєнців. Шо оце тепер робить?
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очень неплохая сцена получилась.Участники Евровидения-2017 репетируют на сцене в Киеве.200 участников "Евровидения-2017" из 20 стран уже прибыли в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6861
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Кацапы глотают слюнки...
Или не слюнки ??? Или просто глотают с заглотом???
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Цензор.НЕТНовостиОбщество200 участников "Евровидения-2017" из 20 стран уже прибыли в Украину, - Госпогранслужба
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