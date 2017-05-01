 200 участников "Евровидения-2017" из 20 стран уже прибыли в Украину, - Госпогранслужба

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.
"В течение трех суток в Украину прибыли более 200 участников и членов команд конкурса из почти 20 стран мира", - говорится в сообщении.
Отмечается, что наибольшее количество участников пограничники оформили в пунктах пропуска для воздушного сообщения "Борисполь" и "Киев".
Согласно сообщению, еще одна команда прибыла через автомобильный пункт пропуска "Платоново" (Одесская область).
Напомним, из-за перестановки в МВЦ 2 тыс. билетов на "Евровидение-2017" оказались недействительными.
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в-седьмых - не нужно платить барыгам за билеты, за пиво, за еду, за туалет
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Или не слюнки ??? Или просто глотают с заглотом???
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