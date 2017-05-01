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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Великобритания (1597) депортация (213) мигранты (485) МИД (4068) нелегалы (212) украинцы (2518)

 Задержанных в Великобритании украинцев вскоре депортируют: решается вопрос о привлечении к ответственности капитана яхты, - МИД

Задержанных в Великобритании украинцев вскоре депортируют. Относительно капитана яхты решается вопрос о привлечении его к ответственности.

Об этом в эфире "112 Украина" сообщила вице-консул Украины в Британии Юлия Помазан, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам сейчас личности всех задержанных украинцев установлены и подтверждены и после разговора в с полицией, этих людей направят в миграционные центры для оформления документов на депортацию.

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Как отметила Юлия Помазан, относительно капитана яхты решается вопрос о привлечении его к ответственности.

Также вице-консул отметила, что Великобритания является одной из самых привлекательных стран для нелегальных иммигрантов и процедура депортации здесь - нормальное явление.

Ранее семь украинских нелегалов были задержаны в Англии. Люди были задержаны после того, как их яхта села на мель на побережье в графстве Саффолк в воскресенье, 30 апреля. Яхта подала сигнал бедствия, прибыл буксир, спасатели. Яхту доставили к берегу.

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Будет оформлено как экспорт-импорт с возвратом НДС?
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что это за нелегалы, которые на яхтах плавают?
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Сейчас так в Великобританию уже не ходят.
Прошлый век, однако...
Задержанных в Великобритании украинцев вскоре депортируют: решается вопрос о привлечении к ответственности капитана яхты, - МИД - Цензор.НЕТ 6132
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Домой поедут ребята - жить по новому !!!
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Гоните хохлов не только из Англии но из любой точки земного шара! Они покрыли себя позором когда от своей трусости перестали воевать с "днр" "лнр" и трусливо отвели свою тяжелую артеллерию а вместо этого посадили в ямы "пушечное мясо" со стрелковым оружием и думают что они воюют! "Арта" должна грохотать 24 часа в сутки. Вместо этого в качестве жертвы выставили пацанов с рогатками. Рашисты их с арты кроют каждый день! УКРАИНА ПОКРЫЛА СЕБЯ ВЕЧНЫМ ИСТОРИЧЕСКИМ ПОЗОРОМ! РАЗ НЕ ДАЕТ ОТПОРА БОЕВИКАМ!!!
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Хорошо кто дочитает до конца и поймет! По жанру, сразу надо начинать с "хоррошего"
а потом вклинывать разную хренотень.
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В учебниках истории навечно запечатлитса ПОЗОР УКРАИНЫ когда она в войне не воюет! И наши потомки читая учебники истории нас проклянут!
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Тобто якби на мілину не сіли, то цілком могли перейти кордон.
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в них був лише шенген, а підсіла лодка біля британії..... їм, просто, не можна було виходити на берег, але хлопці ж круті!..... і налетіли на депортацію і капітана підставили..... думаю, за капітана заплатять.... правильно було би, яхту конфіскувати в рахунок держборгу україни.... хоч вона, як і все майно порошенки, на якийсь офшор оформлена і ходить під екзотичним прапором.....
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при безвизе если наши граждане будут что то нарушать то ЕС мгновенно имеет право отменить безвиз,думаю с нашими людьми недолго мы будем радоваться... быдланов у нас много
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гарантия в том что у меня есть хорошая работа которую я бы не смог получить если бы оказалься быдлом,в отличии от тебя когда ты каждый день с утра и до вечера сидишь здесь и занимаешься сраньем за деньги потому что ума на другую работу не хватает,образования нет и уважения от других людей,тоесть ты быдлан обыкновенный
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Это, блин, напугали тех, кто шел без визы, депортацией. Понятно, что тому у кого была виза, может еще и страшно - в следующий раз не дадут. Толковее капитана в следующий раз будут искать, который хорошо акваторию знает. Этот капитан походу нигде кроме Вислы, или Дуная и не плавал
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗадержанных в Великобритании украинцев вскоре депортируют: решается вопрос о привлечении к ответственности капитана яхты, - МИД
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