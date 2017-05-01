 Задержанных в Великобритании украинцев вскоре депортируют: решается вопрос о привлечении к ответственности капитана яхты, - МИД

Об этом в эфире "112 Украина" сообщила вице-консул Украины в Британии Юлия Помазан, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам сейчас личности всех задержанных украинцев установлены и подтверждены и после разговора в с полицией, этих людей направят в миграционные центры для оформления документов на депортацию.
Как отметила Юлия Помазан, относительно капитана яхты решается вопрос о привлечении его к ответственности.
Также вице-консул отметила, что Великобритания является одной из самых привлекательных стран для нелегальных иммигрантов и процедура депортации здесь - нормальное явление.
Ранее семь украинских нелегалов были задержаны в Англии. Люди были задержаны после того, как их яхта села на мель на побережье в графстве Саффолк в воскресенье, 30 апреля. Яхта подала сигнал бедствия, прибыл буксир, спасатели. Яхту доставили к берегу.
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Прошлый век, однако...
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а потом вклинывать разную хренотень.
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