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 Политика Украины, Общество
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Все про:демонстрация (110) Нацполиция (7179) Харьков (4203)

 В Нацполиции Харькова опровергли информацию о задержанных во время первомайских демонстраций

В наполиции Харькова утверждают, что во время сегодняшних демонстраций по случаю 1 мая задержанных либо конфликтных ситуаций не было, только с одним человеком полицейские провели профилактическую беседу.

Ка сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщила спикер полиции Харьковской области Елена Баранник.

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"Задержанных нет. С одним человеком, который мог спровоцировать конфликт, провели профилактическую беседу и отпустили. Это была просто профилактическая беседа, он не нарушал никакого закона, но его поведение могло спровоцировать конфликт", - сообщила она.

Напомним, по данным СМИ, полиция задержала одного из участников первомайского митинга, который напал на проукраинского активиста.



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Убери.Противно на них смотреть.Просто тошнит.
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Не сцы.
Все там будем. Они - чуть раньше, ты - ....
Может и они тебя переживут.
Пути Господни неисповедимы.
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В чергі перед мною ще дуже багато кацапських "развєччікаф" на самих різних корабликах...
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Заслуги перед хуйлом мають абсолютний пріоритет. Та що не переживай, я тебе не обійду
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Ты пишешь, как думаешь?
А думаешь, как срёшь?
Всё сходится, всё логично.
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Тут Баяришнік відпочиває... Кацапи справді "планєти всєй". Звичайно тільки в царині осбливо важких і небезпечних психічних розладів...
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совок сам жил до вчэра...сами-HE жили и другим боль оставили.................
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Може ватопідерів не затримували, а пристрілювали..?
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Конечно,"провели беседу"-защитили и отпустили.
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Сегодня этот праздник отмечается в 142 странах и территориях мира.
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Со следующего года отменят эту муть, да и прибитых комуняк поубавится.
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Ну да. Как же задерживать "идейноблизких". Вот когда "сбербанку" развалить выходят. тут как раз надо задержать обязательно. А этих-то за что. Подумаешь, твари красножопые...
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А почему никого не задержали?там поле сепаров не паханое
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Нацполиции Харькова опровергли информацию о задержанных во время первомайских демонстраций
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