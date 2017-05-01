 В Нацполиции Харькова опровергли информацию о задержанных во время первомайских демонстраций

Ка сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщила спикер полиции Харьковской области Елена Баранник.
"Задержанных нет. С одним человеком, который мог спровоцировать конфликт, провели профилактическую беседу и отпустили. Это была просто профилактическая беседа, он не нарушал никакого закона, но его поведение могло спровоцировать конфликт", - сообщила она.
Напомним, по данным СМИ, полиция задержала одного из участников первомайского митинга, который напал на проукраинского активиста.
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Все там будем. Они - чуть раньше, ты - ....
Может и они тебя переживут.
Пути Господни неисповедимы.
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А думаешь, как срёшь?
Всё сходится, всё логично.
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Позорище суржиковое!
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