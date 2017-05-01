 Региональному лидеру одной из партий в Харькове брызнули в лицо из баллончика

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, об сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
"На номер "102" около 10:25 поступил вызов о том, что неизвестный подбежал к лидеру одной из политических партий и брызнул из баллончика в лицо. Патрульные полицейские, прибывшие на место, вызвали скорую и опросили пострадавшего. Больницы оказали пострадавшему помощь. Мужчина написал заявление, которое передали в Холодногорский отдел полиции", - говорится в сообщении.
Факт события внесен в Журнал единого учета правонарушений Холодногорского отдела полиции. Обстоятельства происшествия и лица, причастные к ней, устанавливаются.
Согласно информации на сайте партии "Успішна країна", пострадавшим является председатель Харьковского регионального отделения партии Дмитрий Удачин.
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А вот с её сайта выдержка:
Несмотря на сопротивление власти, силовых органов и радикальных группировок, политическая партия Александра Клименко «Успішна країна» в международный день солидарности трудящихся совместно с партией «Социалисты» провела многотысячные мирные демонстрации в защиту прав трудящихся по всей Украине.
во как !!!!!!Нео коммунисты значит !!!!!!!!!!
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вы же понимаете, что сколько ни говори "халва". во рту сладко не станет? основная масса граждан не оценит балончик, зато оценит повышение уровня жизни.
P.S.пишу я из Баварии. и мне не важно как вы будете называть человека добровольно пошедшего воевать с врагом своей страны, добровольцем или контрактником. это уже вопрос терминологии.
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Не треба його дарувати комунякам і совкам. Треба об'єднуватися проти порашів, собаків і гнойсмаеів і вимагати відставки і суда над ними.
Не ведіться на парашенську туфту, не бийте українці українців, бийте злодіїв і паразитів.
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Отже -новина позитивна !
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а умением молчать - из мира людей.
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