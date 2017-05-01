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 Региональному лидеру одной из партий в Харькове брызнули в лицо из баллончика

В Харькове лидеру одной из политических партий брызнули в лицо из баллончика

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, об сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

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"На номер "102" около 10:25 поступил вызов о том, что неизвестный подбежал к лидеру одной из политических партий и брызнул из баллончика в лицо. Патрульные полицейские, прибывшие на место, вызвали скорую и опросили пострадавшего. Больницы оказали пострадавшему помощь. Мужчина написал заявление, которое передали в Холодногорский отдел полиции", - говорится в сообщении.

Факт события внесен в Журнал единого учета правонарушений Холодногорского отдела полиции. Обстоятельства происшествия и лица, причастные к ней, устанавливаются.

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Согласно информации на сайте партии "Успішна країна", пострадавшим является председатель Харьковского регионального отделения партии Дмитрий Удачин.
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Так это павтия *Успішна країна*.
А вот с её сайта выдержка:
Несмотря на сопротивление власти, силовых органов и радикальных группировок, политическая партия Александра Клименко «Успішна країна» в международный день солидарности трудящихся совместно с партией «Социалисты» провела многотысячные мирные демонстрации в защиту прав трудящихся по всей Украине.





во как !!!!!!Нео коммунисты значит !!!!!!!!!!
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Да, вчера нео-нувориши у власти, а сегодня уже неокоммунисты))
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Ще легко відкараскався! Тому гавнюку треба було цеглиною по дурній довбешці добре дати! Це ж філіал ригів недобитих!
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ЦИТАТА: *Це ж філіал ригів недобитих!*- + московии
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у нас целая куча рыгов недобитых "оппоблок" ,"успішна країна", БПП, "наш край", " украинский выбор". всех их пора аннигилировать
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Дезодорант. Только наверно тот что в подмышки . Чтобы не вонял!
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а теперь на секунду представим себе, что в результате человек потерял зрение. вот на хрена подобные вещи нужны? по-моему, это - провокация. нормальный патриот таким заниматься не станет. нормальный запишется добровольцем в военкомате.
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Я не знаю из какой страны вы пишите,но добровольцев в Украине нет. Есть контрактники. как во всех цивилизованных странах. А на счёт человека и зрения, вы имеете право на свою точку зрения .Но скажу вот что: такие партии привели к вторжению в Украину путлеровских убийц и каждый день гибнут наши граждане .партию такую . как представляет потерпевший,нужно запретить..А балончик в глаза- это своеродный протест против коммунизмо-фашизма московии.
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я повторю свою мысль - бороться надо с политическими силами, а не с их отдельными представителями. а то, знаете, путь от балончика в глаза, до бомбы в автомобиле он не такой длинный, как может показаться на первый взгляд.
вы же понимаете, что сколько ни говори "халва". во рту сладко не станет? основная масса граждан не оценит балончик, зато оценит повышение уровня жизни.
P.S.пишу я из Баварии. и мне не важно как вы будете называть человека добровольно пошедшего воевать с врагом своей страны, добровольцем или контрактником. это уже вопрос терминологии.
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нормальный патриот рыгиоляку повесит на гиляку!
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1 травня - День трудящих. Боротьби за права проти олігархів і тарифів.
Не треба його дарувати комунякам і совкам. Треба об'єднуватися проти порашів, собаків і гнойсмаеів і вимагати відставки і суда над ними.
Не ведіться на парашенську туфту, не бийте українці українців, бийте злодіїв і паразитів.
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"Успішна країна"? Цим можна і треба ...

Отже -новина позитивна !
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"лехаєм" Мураєва і "успішна Україна" Клименка - 2 різні організації , хоча і схожі по суті ..))
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Да там в хорьковской области, сепар на сепаре сидит. и сепаром поганяет.
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Мається на увазі риба на Банковій , а це - так , червак звичайний ...))
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Власть специально раскалывает общество,чтобы не отвечать за свои достижения в плане первых мест В мире по нищете,коррупции,смертности и так далее ....
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Пора знать, что умением говорить человек выделяется из мира животных,
а умением молчать - из мира людей.
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Нужно было так брызнуть...Чтобы мозги брызнули !
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не нужно. в любом, даже самом успешном, обществе, есть свои отщепенцы. ренегаты, если угодно. но если их всех убрать, то не видно будет разницы между нормой и паталогией. к тому же силовые акции и террор вего лишь ведут к радикализации и загоняют в подполье, но не решают проблему.
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а Коломойского зачем влепили? он, конечно, не мальчиш-кибальчиш, но в 2014 сделал довольно много для Украины. хотя тоже тот еще фрукт, но ведь судят по делам...
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Колесников, не Путин. Путин повыше, в ушанке парится.
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О це трудяга,цю жабу робив.Таки рожи монтувати,мене на хвилину не хватило
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Ето кодло змеине должно сидеть в тюрьме придатели Украини и народ Украини, еще голосует за кацапский мир.
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Кацапская шезофрения зашкаливае в Украине шезофреники проплачени кремлем.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРегиональному лидеру одной из партий в Харькове брызнули в лицо из баллончика
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