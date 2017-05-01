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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:Евровидение (632) Киев (16967) Правый сектор (815)

 Перекрасить в национальные орнаменты Украины либо стран Европы, - В "Правом секторе" предложили решения вопроса с Аркой

"Правый сектор" предложил свои варианты раскраски Арки Дружбы народов в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на InfoResist, об этом рассказал пресс-секретарь организации Артем Скоропадский.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Люди, назвавшие себя "Правым сектором" и "Свободой", остановили работы по раскраске арки "Дружбы народов" в центре Киева. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В среду будет встреча с Алексеем Резниковым (заместитель главы КГГА, - ред.). Мы уже предложили перекрасить либо в национальные орнаменты, либо в национальные орнаменты стран Европы, которые принимают участие в конкурсе (Евровидении - ред.). Но работы никакие вестись не будут до того момента, пока не будет принято решение", - заявил Скоропадский.

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Напомним, 27 апреля в центре Киева активисты "Правого сектора" и "Свободы" остановили работы по раскраске Арки Дружбы народов. В ПС считают, что такое украшение арки - скрытая пропаганда ЛГБТ.


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Правый сектор еще должен добиться запрета радуги как природного явления. Это жизненно важно для будущего Украины. А вообще, если честно, то ПС превратились в каких-то клоунов после ухода Яроша
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Это не радуга. В радуге посередине ярко голубой. Его убрали. Это флаг ЛГБТ.
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Знаешь цвета ЛГБТ флага? Ты там поосторожнее Кадыров не дремлет
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А зачем собстна тратится на краску. Просты решения рулят

Перекрасить в национальные орнаменты Украины либо стран Европы, - В "Правом секторе" предложили решения вопроса с Аркой - Цензор.НЕТ 3478
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Вас приглашает Владимир Соловьёв! Проезд и проживание за счёт первого канала. Ожидаем к утру. Вечером передача. Спасибо.
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Перекрасить,переделать,переименовать .... А построить,хоть что-нибудь планов нет ???
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Вы все врете. Вот дамбу построили, чтобы перекрыть воду в Крым. Честно говоря украинцы очень удивили, что-то построив.
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Ну в отличии от вас кацапов-унтерменшей мы можем строить, это вы только рушите все и превращаете в дерьмо
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Зайди в любой двор украинского села и посмотри что в нем построено руками украинца, когда он работает не на пана.
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Ты удивил своим вонючим появлением здесь и чё? Выёживайся... методички не забывай менять, бо скучно!
http://fakeoff.org/freak-show/bezviz-metodichka-dlya-trolley
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ну, и в чем вопрос? пусть ПС за свои деньги сам покрасит.
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Перекрасят это несомненно. А сейчас надо .что бы побыло какое то время так.перекрасят- и я за это
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Ваащета там радуга, реальная композиция.... реклама РАДУГИ! Каког хрена вестись на передастов - мало шума? Рекламы для передастов лучше, чем это выёживание не вижу.
Перемужиковали тута. Запретить радугу и выставить заслон от дождевых туч! Малоличё?
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Вообще-то название этого сооружения не "Радуга", а "Арка різноманіття" (на время проведения Евровидения). Провокация со стороны властей.
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Ваащето эт сразу было задумано, как радуга. и оччень давноооо.....
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Тогда зачем радугу срочно переименовали на "Арку різноманіття"? Ризноманиття в чем - в цвете? Всего -то? Почему не просто "Радуга"?
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А ПС такую хренотень не придумывал. Не ложите с больной головы на здоровую.
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Я за радугу, хотя все-равно это провокация со стороны властей. Разукрасить радугу надо было давным-давно, а не сейчас в рамках акции "Celebrate Diversity! (Хай живе різноманітність!), і арка теж тимчасово отримає ім'я Arch of diversity (Арка різноманіття)."
Більше читайте тут: http://dt.ua/UKRAINE/praviy-sektor-ne-dav-zakleyiti-arku-druzhbi-narodiv-u-kolori-veselki-241166_.html
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.. не хотели бы скандала - покрасили бы пол-года назад и назвали бы "Радуга", а не "Арка різноманіття". Это ж явный намек на ЛГБТ.
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Снести её нахер, дружба закончилась если она вообще была,дружба кролика с удавом
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я не против. лишь бы орнамента рашки не было. просто надо делать, вообще то и этот сойдет, только надо веревку перекинуть через верхнюю точку дуги и повесить там москаля, пусть висит. и видят это, те кто еще не понял, что его ждет, если припрется ,,весну,, устраивать.
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Какая "дружба"? Каких "народов"? Да снести это у...ще, и восстановить зону отдыха, о которой с ностальгией вспоминают коренные киевляне!
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Евровидение под флагом ЛГБТ ? Ну что же, смело, такого ещё не было. )
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Еще одна надуманная проблема. Как с языками. Когда вы уже поумнеете,чтобы искать корень зла там где нужно ?
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Да....... Обмельчал ПС....... Сколько кругом сепаратни ходит, сколько врагов Украины и воров/коррупционеров, а они "заняты" Аркой........ Сашко Билый, наверное, в гробу перевернулся.......(((
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лучше в оранжевый в цвет радуги а вверху повесить голубые стринги. Тогда в евросоюзе точно поверят что Украина це Европа
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За что заплачено, то и делают. Более того, они работают в связке с ЛГБТ организациями для дискредитации Украины. Знаю это от знакомого политтехноглога
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Не тот стал ПС. И проблемы их волнуют совсем не те.
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Радугу то же. Не чего ей висеть и растлять. И как то небо голубое уже вызывает опаску. Особено за несовершеннолетних. Эт вам не с коррупцией и врагом бороться. Тут он. Как знаменитый испанский рыцарь с мельницами воевал. Эт вам не хухры мухры.
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орнаменты стран участниц очень хорошая альтернатива радуге. Почему бы и нет, вот только платить за это кто будет. Автора?
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Чим вам веселка заважає??? Довбойоби... А забороніть ще стрічки у віночках...Перекрасить в национальные орнаменты Украины либо стран Европы, - В "Правом секторе" предложили решения вопроса с Аркой - Цензор.НЕТ 2877
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Нехуем "Правому сектору" заняться как арку перекрашивать. Дайте пизды Шуфричу, Ленку Бондаренко перехуярте чем-нибудь, Допу вжарте, Вилкула не забудьте. Но нет, арка им как бельмо на глазу. Дешевые пузыри.
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Нарисовать флаги всех стран ЕС (включая подавших заявки на вступление) и США. Или флаги стран, принимающих участие в конкурсе.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПерекрасить в национальные орнаменты Украины либо стран Европы, - В "Правом секторе" предложили решения вопроса с Аркой
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