 Перекрасить в национальные орнаменты Украины либо стран Европы, - В "Правом секторе" предложили решения вопроса с Аркой

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на InfoResist, об этом рассказал пресс-секретарь организации Артем Скоропадский.
В среду будет встреча с Алексеем Резниковым (заместитель главы КГГА, - ред.). Мы уже предложили перекрасить либо в национальные орнаменты, либо в национальные орнаменты стран Европы, которые принимают участие в конкурсе (Евровидении - ред.). Но работы никакие вестись не будут до того момента, пока не будет принято решение", - заявил Скоропадский.
Напомним, 27 апреля в центре Киева активисты "Правого сектора" и "Свободы" остановили работы по раскраске Арки Дружбы народов. В ПС считают, что такое украшение арки - скрытая пропаганда ЛГБТ.
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http://fakeoff.org/freak-show/bezviz-metodichka-dlya-trolley
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Перемужиковали тута. Запретить радугу и выставить заслон от дождевых туч! Малоличё?
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Більше читайте тут: http://dt.ua/UKRAINE/praviy-sektor-ne-dav-zakleyiti-arku-druzhbi-narodiv-u-kolori-veselki-241166_.html
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