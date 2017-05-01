 Во время первомайских демонстраций в Стамбуле полиция задержала митингующих

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, об этом сообщает hurriyet.
Сообщается, что на площади Таксим, которая закрыта для демонстраций, две женщины хотели развернуть первомайские плакаты и были за это задержаны.
Была еще одна группа людей, которые хотели пройти до Таксим из Бешикташа. Людей было около 30, они скандировали лозунги и отказались сдать полиции свои транспараннты. Несколько человек также были задержаны.
Еще около трех сотен человек пытались пройти до площади Таксим из района Шишли, но их остановили наряды полиции, кое-кому удалось убежать по боковым улицам, но многих задержали.
Сама площадь Таксим оцеплена нарядами полиции, движение транспорта вокруг перекрыто, всех жителей гостиниц в районе проверили еще до 1 мая.
Площадь Таксим стала символическим местом для левых групп Турции после того, как подозреваемые ультранационалисты открыли огонь из гостиницы "Мармара", в результате чего в 1977 году погибли по меньшей мере 34 человека. В этом году празднования 1 мая на площади Таксим запретили.
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