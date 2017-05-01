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 Во время первомайских демонстраций в Стамбуле полиция задержала митингующих

В Стамбуле первомайские демонстрации переросли в столкновения с полицией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, об этом сообщает hurriyet.

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Сообщается, что на площади Таксим, которая закрыта для демонстраций, две женщины хотели развернуть первомайские плакаты и были за это задержаны.

Была еще одна группа людей, которые хотели пройти до Таксим из Бешикташа. Людей было около 30, они скандировали лозунги и отказались сдать полиции свои транспараннты. Несколько человек также были задержаны.

Еще около трех сотен человек пытались пройти до площади Таксим из района Шишли, но их остановили наряды полиции, кое-кому удалось убежать по боковым улицам, но многих задержали.

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Сама площадь Таксим оцеплена нарядами полиции, движение транспорта вокруг перекрыто, всех жителей гостиниц в районе проверили еще до 1 мая.

Площадь Таксим стала символическим местом для левых групп Турции после того, как подозреваемые ультранационалисты открыли огонь из гостиницы "Мармара", в результате чего в 1977 году погибли по меньшей мере 34 человека. В этом году празднования 1 мая на площади Таксим запретили.
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