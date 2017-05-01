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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Великобритания (1596) МИД (4067) нелегалы (211) посольство (401)

 Пограничная служба Британии подтвердила задержание семерых украинцев, - посольство

Британская пограничная служба подтвердила информацию о задержании граждан Украины по подозрению в нелегальном пересечении границы в городке Орфорд в графстве Саффолк на востоке Англии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Посольство Украины в Великобритании сообщили в своем Twitter.


"Британская пограничная служба подтвердила задержание 30.04 у г. Орфорд 7 граждан Украины во время нелегального пересечения границы ВБ", - говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что оказывают необходимое консульское сопровождения данного инцидента для защиты прав граждан Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что что семь граждан Украины задержаны по подозрению в нелегальном пересечении границы в городке Орфорд в графстве Саффолк на востоке Англии, где незадолго до этого на мель села яхта.

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И это ещё не безвиз ,то-ли ещё будет - рыба ищет где глубже а человек где лучше !!! Скоро в Украине останутся только мусора,кучка ворья и инвалиды с пенсионерами !!!
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а вы куда сдрысните, а Олег или все таки Мацква златоглавая вам больше по душе
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прошу считать его хамелеоном...\мимикрия - это почти вершина эволюции...\
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Олег-хамелеон-ну да ведь он все мысли читает задом наперед
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А я прошу считать его казлом. Причём казлом с ветвистыми рогами, до неба. С этих рогов казляндия пуски рокет производит, которые, по роковой случайности, путаясь, где стратосфера, в где хузнашто, падают на просторы казляндии.
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да ладно... - он простой третьесортный тролль...\а вы его наделяете каким-то ореолом...\
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да ладно , я его возвожу в ранг казла 87-го уровня. На этом уровне только упоротые , с кем общаться не о чем. С этой сволото-казлотой одно общение может быть: приподнял за шкирки и резко на ж#пу посадил - с глухим звуком "хло".
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Боюсь,что ещё чуток соевые рехформаторы класс по выведению Украины на первые места в Мире по коррупции,нищете,смертности и богатству власти покажут, украинцы не только в моцкву,но и улан-удэ сбежать будут рады !
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Думаю, что да. Подобные случае, только, допустим при пересечении границы с Польшей или другими странами ЕС, будет после введении безвиза, кацапы, уверен будут специально организовывать подобное
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Надо им дурачками прикинуться.Сказать,шо президент уже три года нам про безвиз говорит,говорит.Вот мы к вам без виза и приехали.Короче все валить на петю, може прокатит и остиавят бедных людей,которые кофейку возле биг бена приехали попить безвиза.
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Безвиз на Великобританию и Германию не распостраняется.
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Там была ошибка, Эстонию в статье тоже пропустили.))))
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после безвиза таких новостей побольше будет, моего сына уже атакуют знакомые в вопросе работы.
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Ну если знакомые дауны и не понимают, что на работу это не распространяется, то печально очень
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работа здесь вся в эмигрантов, учеба-тоже, но лазейку можно найти всегда, своим при желании я помогу.
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Це наслідки 26 річного правлення злодіїв, бандюг.
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Конечно с Лугандона! только человек с востока Украины может нелегально пересекать границу на востоке Англии. Западенцы проникают в Англию на западной границе!
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Западенцы проникают в Англию на западной границе!

Респект Автору за иронию!
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Иронии нет, западенцьі имеют связи и приезжают в Италию, Испанию...по связям и знакомству
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПограничная служба Британии подтвердила задержание семерых украинцев, - посольство
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