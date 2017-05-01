 Пограничная служба Британии подтвердила задержание семерых украинцев, - посольство

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Посольство Украины в Великобритании сообщили в своем Twitter.

1/2 Британська прикордонна служба підтвердила затримання 30.04 біля м.Орфорд 7 громадян України під час нелегального перетину кордону ВБ - Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 1 травня 2017 р.

"Британская пограничная служба подтвердила задержание 30.04 у г. Орфорд 7 граждан Украины во время нелегального пересечения границы ВБ", - говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что оказывают необходимое консульское сопровождения данного инцидента для защиты прав граждан Украины.



Напомним, ранее сообщалось, что что семь граждан Украины задержаны по подозрению в нелегальном пересечении границы в городке Орфорд в графстве Саффолк на востоке Англии, где незадолго до этого на мель села яхта.