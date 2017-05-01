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 Самые тяжелые потери за минувшие сутки силы АТО понесли в районе Катериновки, - Лысенко

Самые тяжелые потери за прошедшие сутки силы АТО понесли в районе Катериновки Марьинского района на Донецком направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге.

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По его словам, самые тяжелые потери приходятся на Катериновку, где в результате вражеского обстрела погиб один военнослужащий, а двое получили ранения. Еще двое военнослужащих подорвались на взрывном устройстве в районе Крымского.

"По одному воину в результате вражеских обстрелов были ранены вблизи Авдеевки, в Марьинке и в Водяном", - отметил Лысенко.

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Напомним, в целом 1 украинский военнослужащий погиб, 7 - ранены в ходе АТО 30 апреля.

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Силы АТО ,Боже,Боже ,какого к едрени матери АТО ,что за херня происходит в Украине ????
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Потрібен воєнний стан та повноцінна робота артилерії по терористам!
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артой можно по лугандонам хреначить и без ВП. надо только чтоб у главнокомандующего были яйца, и чтоб он свой огрызок мирным планом ссыкливо не прикрывал
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какую гаагу? что ты пердишь? Хорватия сильно в Гааге оказалась? рыго-БППшные сыкливые падлы всегда найдут отмазку,дегенераты недорезаные!
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Воєнний стан додасть гармат, справних боєприпасів, обладнання та спеціалістів? Віра у казки та прості рішення непереможна...
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Воєнний стан додасть повноважень військовим стріляти у будь якому напрямку, оголошувати примусову евакуацію та накривати артударами райони суцільної забудови, з яких підступно стріляють терористи, розуміючи що у відповідь не буде артудару, а він має бути!!!!!!!
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и так каждый день четвертый год шоколадный барыга вльцман трупчинов гнойсман сабаков перемалывают патриотов на фронте а в ето время беркутня мусарня сабакова и сбу гбешное прапора грыцька под киевом сидят вооруженые до зубов сытые одетые охраняют самки сволоты из власти и олигархов никто с етой шоблы несоболезнует неприезжает к семьям убитых они тока к мусарне ходят с бабло они их выводки охраняют вот вам и родина вот вам дежава вот вам повага и все остальное от етих ублюдков у власти они ща по своим замкам шалыки жрут а бойцы в окопах гибнут -перемирье от вальцмана
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это их план. называется минские соглашения. они дуют в дуду хуйла. пидарасы.
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Да все наши потери самые тяжелые,для Украины нет ни одной легкой потери. Почти каждый день-раненые,убитые,раненые,убитые -нет цены этим потерям все тяжелые.
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За минувшие сутки, 30 апреля 2017 года, российские православные из РПЦ мп Кирилла Гундяева убили на украинском Донбассе одного украинского православного военного, еще семеро украинских православных получили ранения различной степени тяжести.
Господи Вседержитель!
«Доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» (Откр.6:10).
Излей ярость гнева Своего на россиян, которые на Форумах и в Фейсбуке радуются ежедневной гибели украинских военных, мирного населения на Донбассе и смерти патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Порази язвой, ходящей во мраке Президента России и «поставь над ним нечестивого, и диавол да станет одесную его» (Пс.108:6).
Не оставь без наказания депутатов Совета Федерации, которые единогласно одобрили силовой захват украинского Крыма и бомбежки госпиталей и гумконвоев в Сирии.
Обрати лицо Свое и посети справедливым судом православных, которые поддерживает военную агрессию в Украине и Сирии и посылают своих сыновей в Украину сбивать пассажирские самолеты.
Просим Тебя, Владыко, Боже, сотворивший небо и землю и море и все, что в них, обрушить экономику нечестивой московии, чтобы она не могла производить оружие и торговать им.
Благодарим Тебя, что Ты, Судья Праведный, уже наказал в авиакатастрофе под Сочи нечестивую женщину, которая крала украинских детей на Донбассе и нелегально вывозила их в Московию.
Взыщи, Господи, с российских, бурятских, тувинских военных и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе и в Сирии. Да будут дни их кратки.
Потомство их да будут сиротами, а жены вдовами.
Да будут скитаться дети российских оккупантов, и просить хлеба из развалин своих жилищ, уничтоженных наводнениями, землетрясениями и пожарами.
Да не будет сострадающих им, да не будет милующих сирот их.
Да будет потомство их на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде!
Услышь нас, Боже, Спаситель наш и внемли гласу моления христиан Украины. Аминь!
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Перед всеми погибшими - приклоняюсь.........
Раненным - выздоровления и сил........
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Иван! Без этого перемирия трупов будет фразы больше! Донбас-это место утилизации патриотов и героев! Светлая память погибшим!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСамые тяжелые потери за минувшие сутки силы АТО понесли в районе Катериновки, - Лысенко
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