 Самые тяжелые потери за минувшие сутки силы АТО понесли в районе Катериновки, - Лысенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге.
По его словам, самые тяжелые потери приходятся на Катериновку, где в результате вражеского обстрела погиб один военнослужащий, а двое получили ранения. Еще двое военнослужащих подорвались на взрывном устройстве в районе Крымского.
"По одному воину в результате вражеских обстрелов были ранены вблизи Авдеевки, в Марьинке и в Водяном", - отметил Лысенко.
Напомним, в целом 1 украинский военнослужащий погиб, 7 - ранены в ходе АТО 30 апреля.
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Господи Вседержитель!
«Доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» (Откр.6:10).
Излей ярость гнева Своего на россиян, которые на Форумах и в Фейсбуке радуются ежедневной гибели украинских военных, мирного населения на Донбассе и смерти патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Порази язвой, ходящей во мраке Президента России и «поставь над ним нечестивого, и диавол да станет одесную его» (Пс.108:6).
Не оставь без наказания депутатов Совета Федерации, которые единогласно одобрили силовой захват украинского Крыма и бомбежки госпиталей и гумконвоев в Сирии.
Обрати лицо Свое и посети справедливым судом православных, которые поддерживает военную агрессию в Украине и Сирии и посылают своих сыновей в Украину сбивать пассажирские самолеты.
Просим Тебя, Владыко, Боже, сотворивший небо и землю и море и все, что в них, обрушить экономику нечестивой московии, чтобы она не могла производить оружие и торговать им.
Благодарим Тебя, что Ты, Судья Праведный, уже наказал в авиакатастрофе под Сочи нечестивую женщину, которая крала украинских детей на Донбассе и нелегально вывозила их в Московию.
Взыщи, Господи, с российских, бурятских, тувинских военных и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе и в Сирии. Да будут дни их кратки.
Потомство их да будут сиротами, а жены вдовами.
Да будут скитаться дети российских оккупантов, и просить хлеба из развалин своих жилищ, уничтоженных наводнениями, землетрясениями и пожарами.
Да не будет сострадающих им, да не будет милующих сирот их.
Да будет потомство их на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде!
Услышь нас, Боже, Спаситель наш и внемли гласу моления христиан Украины. Аминь!
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Раненным - выздоровления и сил........
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