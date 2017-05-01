 "Минирование" ТРЦ и автомобиля в Херсоне оказалось ложным, - Нацполиция

Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Херсонской области, информирует Цензор.НЕТ.
На электронный адрес ГосЧС области поступило письмо с информацией о заминировании торгово-развлекательного центра, а спасатели сообщили в полицию. Также из областного управления СБУ поступило сообщение о заминировании одного из автомобилей, который находится возле ТРЦ "Суворовский".
На места происшествия выехали следственно-оперативные группы Днепровского отделения полиции, Херсонского отдела полиции, специалисты взрывотехнического отдела ГУНП и кинологи. Работники полиции оцепили территорию, эвакуировали граждан. Специалисты-взрывотехники и кинологи тщательно обследовали здания и прилегающую территорию. При проверке взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружили, сообщения оказались ложными.
Предварительная правовая квалификация - ст. 259 Уголовного кодекса Украины ("Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности").
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