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Все про:авиация (1750) Таиланд (145) авиасообщение (319)

 27 пассажиров авиарейса Москва-Бангкок пострадали вследствие попадания в зону турбулентности

27 пассажиров российского авиалайнера, попавшего в зону турбулентности на подлете к Бангкоку, получили травмы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили "Интерфаксу" в заявили в Минздраве Таиланда.

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"Всего на российском рейсе пострадали 27 человек, 23 из них - с российскими паспортами, серьезные травмы, требующие оперативного хирургического вмешательства, получили три человека, у двух из них - множественные переломы ног, у одного - ребер", - сказал собеседник агентства.

Остальные пострадавшие отделались ушибами.

"10 человек уже выписаны и разъехались по отелям, остальным продолжают оказывать медицинскую помощь в больницах королевства", - сказал он.

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Пассажиры российского "Аэрофлота" получили травмы при попадании лайнера в воздушную яму.
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у двух из них - множественные переломы ног....

это как... самолет крутило штопором??
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Все тому, що коли на табличці написано пристебнути ремені безпеки, їх потрібно пристібати, але це російське авось, завжди дурням боком вилазить.
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трохи в гости к Аркестру не сиганули..
теперь порті стирают..жаль..что не только каці...
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Если бы пристёгнуты были, то максимум, что было бы - это ушиб коленки и шишка на лбу. А так, видать, летали внутри самолёта...
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Новая антиевропейская кампания, начавшаяся в России перед очередным туристическим сезоном:

"Эта страна Черногория, как и Хорватия уже стали перевалочным пунктом для контрабанды оружия, наркотиков и секс-рабов в Западную Европу, а теперь еще и вступают в НАТО, где будут исполнять любые распоряжения "старшего брата" из США и устраивать провокации против России и выдавать российских граждан в США"....
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Особенно в Черногории, где кацапы половину страны скупили.
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Нумо, нумо, пропагандони, зробіть нам Хорватію і Чорногорію "рашенз фрі"!
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Чорногорія вже на 40% Рашен окрошка, а Хорватія 1/4 під кацапською сволотою з Газпрому. Вже суки усі Хорватські острови кацапська газпромовська гопота скупила. Що не острів в Андріатиці то обов"язково який небудь кацап ним володіє.
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Расчитывают, что все в крым попрут.🙂 А в крымнаше удобства во дворе в два раза дороже чем "олл инклюзив" в Турции.
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У кацов не только дороги в ямах, но уже и небо........
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новость не очень. так себе. вот когда в море упал ансамбль песни и пляски вот то да...
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Мы в Украине очень сопереживаем за российских граждан на самолёте в их турбулентности.
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ой очень, прям убиваемся и плачем на взрыд,- мало мало...
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Мы щас сидим тут все вместе и плачим от жалости из за кацапской самолётной и мозговой турбулентности.
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ума не приложу, как это можно было умудриться заработать множественные переломы нижних конечностей в зоне турбулентности? Самолет что, кверху брюхом крутило, а они тупо сидели не пристегнувшись??
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та это кацапы, они бухие там все, небось лазали на карачках по салону вместе со стюардессами и пилотами. нажрались как свиньи, что неясного здесь?
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Это рассеянчеги сэр....после бояры такая ломка...что даже ребра у некоторых ломаются....
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Российские граждане могли бьі пристегнуться, но они ждали встречи с женщинами бангкока, имеющими пониженную социальную ...
27 пассажиров авиарейса Москва-Бангкок пострадали вследствие попадания в зону турбулентности - Цензор.НЕТ 4043
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инсайд : при приближении к Бангкоку российские туристы набравшиеся огненной воды решили устроить в хвосте самолёта вечеринку... - после этого всё и началось...рассказывают, что самолет неожиданно попал в зону сильной "турбулентности"\прыжки в самолёте к хорошему не приводят...\. Травмы получили в основном те пассажиры, которые не были пристегнуты ремнями безопасности или находились в проходах между креслами. Одна из пассажирок этого рейса по имени Елена рассказала каналу "Россия 24", что инцидент произошел за час до посадки. В момент "турбулентности" она находилась в салоне комфорт-класса, где толчки ощущались не так сильно."Испуг и стресс. Чем ближе к хвосту, тем сильнее были удары\прыжки...\. Когда мы просили посмотреть, что произошло с людьми в хвостовой части самолета, это было ужасное зрелище: кровь на потолке, на полках, люди со сломанными носами. Все это было видно невооруженным взглядом издалека", - рассказала она.Елена также отметила, что пассажиры в момент "турбулентности" не смогли понять причины происходящего\столько выпить...\. За окном было довольно темно. При этом пострадавшая подчеркнула, что каждый последующий толчок сильнее предыдущего. Некоторые были такой силы, что пассажиры подпрыгивали до потолка."Удержаться было практически невозможно. Казалось просто, если эти толчки не остановятся, то мы просто упадем. К счастью, после пятого-шестого толчка все прекратилось. Это было очень страшное зрелище, такое, что люди просто плакали и теряли сознание от стресса", - отметила она.
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скажу страшную вещь - кацапы ещё весь этот днепр выпьют...
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Давай, кацапчику, копай. Закінчиш - перекопай перекопський перешийок. Нехай острів Крим відпливе нах. Лайно спочатку добре плаває, а потім потопає.
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- А те, что были пристёгнуты,- сидели как живые.
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Почти как в анекдоте..

Ты молодец...пристегнулся...и теперь сидишь улыбаешься...а твоя соседка по креслу вон в проходе лежит с разбитой головой..и членом в зубах.....
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Мутная история, не верю я в такую турбулентноть...
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Очень мутная история! Из 250 пассажиров только 1 (один) догадался снять видео.
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Кацапы уже и небо раздолбали..
в России две беды: дураки и дороги!
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возити кацапів в клітці та наморднику корисно не лише оточуючим, але і їм самим
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а вот украинцам турбулентность не помеха их основной способ передвижения это теперь тачанки
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом27 пассажиров авиарейса Москва-Бангкок пострадали вследствие попадания в зону турбулентности
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