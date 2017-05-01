 27 пассажиров авиарейса Москва-Бангкок пострадали вследствие попадания в зону турбулентности

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили "Интерфаксу" в заявили в Минздраве Таиланда.
"Всего на российском рейсе пострадали 27 человек, 23 из них - с российскими паспортами, серьезные травмы, требующие оперативного хирургического вмешательства, получили три человека, у двух из них - множественные переломы ног, у одного - ребер", - сказал собеседник агентства.
Остальные пострадавшие отделались ушибами.
"10 человек уже выписаны и разъехались по отелям, остальным продолжают оказывать медицинскую помощь в больницах королевства", - сказал он.
Пассажиры российского "Аэрофлота" получили травмы при попадании лайнера в воздушную яму.
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это как... самолет крутило штопором??
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теперь порті стирают..жаль..что не только каці...
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"Эта страна Черногория, как и Хорватия уже стали перевалочным пунктом для контрабанды оружия, наркотиков и секс-рабов в Западную Европу, а теперь еще и вступают в НАТО, где будут исполнять любые распоряжения "старшего брата" из США и устраивать провокации против России и выдавать российских граждан в США"....
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Ты молодец...пристегнулся...и теперь сидишь улыбаешься...а твоя соседка по креслу вон в проходе лежит с разбитой головой..и членом в зубах.....
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в России две беды: дураки и дороги!
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