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 Политика Украины
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Все про:Одесса (5538) охрана (620) Нацполиция (7174)

 В Одессе полиция перешла на усиленный режим работы

В Одессе в ночь на понедельник к работе приступили усиленные наряды полиции и Национальной гвардии Украины, на улицах города работают более 2 тыс. правоохранителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Одесской области.

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Как сообщается, основное внимание правоохранителей уделялось профилактике уличной преступности и безопасности дорожного движения.

По информации полиции, с 1 по 9 мая на территории города планируется ряд массовых мероприятий, во время которых правоохранительные органы будут обеспечивать правопорядок.

В течение ночи с 30 апреля на 1 мая нарядами полиции задокументировано 5 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, изъята 1 единица огнестрельного и 1 единица холодного оружия, проверено 475 транспортных средств и 310 лиц, составлено 286 постановлений за нарушение правил дорожного движения и эвакуировано 8 автомобилей", - сказано в сообщении.

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В полиции просят граждан не нарушать публичный порядок, с пониманием относиться к мерам, которые предпринимаются правоохранителями для обеспечения спокойствия гостей и жителей города.
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Семья Лолиты стойко переносит издевательства украинской хунты и в мацкву не хотят ехать: Певица Лолита Милявская в эфире НТВ рассказала об избиении ее матери, которое произошло три года назад в Киеве.
«После того как мою маму избили три года назад на улице, она меня очень попросила ничего не комментировать в отношениях Украины и Российской Федерации. Мама вела дочь (Лолиты) из школы. Сзади - оглушительный удар. Мама упала, еще ее били ногами. Не взяли ни кошелек, ни другие вещи. Мне пришлось нанять семье охрану», - рассказала артистка. Напомним, 23 апреля Лолиту не пустили на территорию Украины. По словам певицы, после пересадки в поезд на Москву ей даже не выдали документы, в том числе российский паспорт. Когда она спросила, где он, ей ответили, что начальник поезда выдаст документы только после пересечения российско-украинской границы. Артистка добавила, что не собирается перевозить семью из Киева, так как «мама все 73 года прожила там». Далее: https://news.rambler.ru/starlife/36768764/?utm_content=news&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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треба знову просити священний вогонь одеси, щоби він попрацював з руськиймір.....
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Як приготувати шашлик: ТОП-10 рецептів маринаду Соковите м'ясо, хрустка засмажена скоринка, аромат диму - смакота, інакше про шашлик й не скажеш. Аби «король» пікніку був ще смачнішим, пропонуємо вам рецепти маринаду. Смачного!
В Одессе полиция перешла на усиленный режим работы - Цензор.НЕТ 1164

1. Відмінним маринадом для будь-якого не надто жорсткого м'яса послужить простий сік цибулі. Найкраще підійде біла, найбільш гірка цибуля. Наріжте її кружечками, присипте крупною сіллю і вашими улюбленими спеціями, а потім ретельно розминайте руками до виділення соку. Добре розім'яту цибулю змішайте з м'ясом і, сильно натискаючи пальцями, розімніть все разом. 2. З особливою обережністю використовуйте оцет при приготуванні маринаду. Зайва кількість оцту, так само як і недостатній час витримки м'яса, може зробити ваш шашлик сухим і жорстким. Найкраще звичайним столовим оцтом не користуватися зовсім, а замінити його хорошим фруктовим або винним оцтом. 3. Маринад готують з лимона та цибулі. Три великих цибулини наріжте кільцями, злегка розімніть з крупною сіллю і перемішайте з м'ясом. У склянку вичавіть ½ лимона і долийте водою до верху. Додайте ваші улюблені спеції, добре перемішайте, влийте в м'ясо з цибулею. Залиште маринуватися на 5 - 10 годин. 4. Для свинини або телятини можна приготувати медовий маринад, який додасть вашому шашлику яскравий східний аромат. Злегка підігрійте на водяній бані 1 ст. ложку меду. Коли мед стане рідким, додайте до нього 3 ст. ложки соєвого соусу, 1 ч. ложку кунжутного масла, 1 ч. ложку свіжого або сухого імбиру, 1/2 ч. ложки насіння кумина, 2 розтертих зубчики часнику, червоний перець за смаком. Маринуйте м'ясо 5 - 8 годин. 5. Для жорсткого м'яса (яловичина, дичина) відмінно підійде маринад на основі червоного вина. Один стакан сухого червоного вина змішайте з 2 ст. ложками лимонного соку, додайте 1/4 ч. ложки сухої гірчиці і цукор за смаком. Головку ріпчастої цибулі наріжте кільцями, складіть в глибокий посуд, залийте підготовленою сумішшю і додайте ваші улюблені спеції, наприклад гвоздику, лавровий лист і розмарин. Доведіть маринад до кипіння і остудіть. Маринуйте м'ясо 10 - 12 годин. 6. Для того щоб швидко пом'якшити навіть найжорсткіше м'ясо, вам знадобиться маринад з ківі. Половину стиглого ківі очистіть, а м'якоть розімніть до отримання однорідного пюре. Змішайте пюре з ківі з однією склянкою рослинного масла, додайте 1/2 ч. ложки меленого кумина, 1 ч. ложку меленого коріандру і 20 гр. дрібно посіченої зелені петрушки. Маринуйте м'ясо 1 - 3 години в прохолодному місці. 7. Зберегти в повній мірі соковитість вашого м'яса допоможе оригінальний маринад з крохмалем. Два великих помідори натріть на тертці або подрібніть в блендері. За допомогою марлі відіжміть прозорий сік з томатної маси. Додайте 5 ст. ложок соєвого соусу, 1 ст. ложку меду, 1 ч. ложку крохмалю, 1 ч. ложку меленої паприки, 1 ч. ложку кунжутного масла, сіль і червоний перець за смаком. Дрібно нарубати 50 гр. цибулі порею і 4 зубчики часнику. Додайте овочі до маринаду і ретельно перемішайте. Маринуйте м'ясо 5 - 6 годин. 8. Рибі і курячому філе сподобається маринад із зеленню. Дві головки ріпчастої цибулі наріжте кільцями, присипте крупною сіллю. Дрібно нарубати по 50 гр. зелені м'яти і кінзи. Роздушіть один зубчик часнику. Змішайте всі інгредієнти, додайте 150 мл. оливкової олії і 2 ст. ложки лимонного соку. Час маринування в такому маринаді становить 2 - 4 години. 9. Ще один прекрасний маринад для шашлику з риби готують на основі йогурту. Три столові ложки натурального йогурту змішайте з 3 ст. ложками томатної пасти, додайте 1 ст. ложку соєвого соусу, 1 ст. ложку оливкової олії, 4 подрібнених зубчики часнику, 2 ст. ложки натертого свіжого імбиру, 1/2 ч. ложки меленого кардамону, 1 ч. ложку меленої паприки, сіль і червоний перець за смаком. Все ретельно перемішайте. Маринують 4 - 6 годин у прохолодному місці. 10. Для шашлику з овочів вдалим буде масляний маринад. 4 ст. ложки оливкової олії з'єднайте з 1 дрібно посіченою головкою цибулі, 2 подрібненими зубчиками часнику, 1 ст. ложкою дрібно посіченої зелені. Додайте трохи ваших улюблених спецій і ретельно перемішайте. Поливайте овочі таким маринадом під час обсмажування на шампурах і перед подачею до столу.
Посилання на джерело: https://vsim.ua/Smachnogo/yak-prigotuvati-shashlik-top-10-retseptiv-marinadu-10274186.html
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Як парость винограндної лози...

Карайте вату! Пильно й ненастанно
Паліть русню! Поребриком в Орду
Вона хай валить. Вірно і слухняно
Нехай вона щоразу служить вам,
Поки живе своїм живим життям.
М. Рильський
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поїхав я у центр міста ДАЗДРАПЄРМАвців пошукаю -поганяю....
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Бачили ми цю поліцію в квітні. Коли вони одеську вату захищали та пакували українців в автозаки. В одеситів після легендарного та героїчного 2 травня взагалі довіри немає до мусорів. Тоді мусора свою зброю давали росіянами та місцевій ваті, яка стріляла по українцям, причому по всім. По жінкам та дітям. Треба одеситам пильнувати та одразу присікати ці провокації та крики типу Адеса рускій горад, Путін пріді, вернітє Расійскую Імпєрію.
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Альфа и 2 тыс полицейских: Одесса готовится к провокациям РФ. Фоторепортаж http://news.liga.net/photo/politics/14743230-alfa_i_2_tys_politseyskikh_odessa_gotovitsya_k_provokatsiyam_rf.htm#2
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Одессе полиция перешла на усиленный режим работы
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