 В Одессе полиция перешла на усиленный режим работы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Одесской области.
Как сообщается, основное внимание правоохранителей уделялось профилактике уличной преступности и безопасности дорожного движения.
По информации полиции, с 1 по 9 мая на территории города планируется ряд массовых мероприятий, во время которых правоохранительные органы будут обеспечивать правопорядок.
В течение ночи с 30 апреля на 1 мая нарядами полиции задокументировано 5 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, изъята 1 единица огнестрельного и 1 единица холодного оружия, проверено 475 транспортных средств и 310 лиц, составлено 286 постановлений за нарушение правил дорожного движения и эвакуировано 8 автомобилей", - сказано в сообщении.
В полиции просят граждан не нарушать публичный порядок, с пониманием относиться к мерам, которые предпринимаются правоохранителями для обеспечения спокойствия гостей и жителей города.
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«После того как мою маму избили три года назад на улице, она меня очень попросила ничего не комментировать в отношениях Украины и Российской Федерации. Мама вела дочь (Лолиты) из школы. Сзади - оглушительный удар. Мама упала, еще ее били ногами. Не взяли ни кошелек, ни другие вещи. Мне пришлось нанять семье охрану», - рассказала артистка. Напомним, 23 апреля Лолиту не пустили на территорию Украины. По словам певицы, после пересадки в поезд на Москву ей даже не выдали документы, в том числе российский паспорт. Когда она спросила, где он, ей ответили, что начальник поезда выдаст документы только после пересечения российско-украинской границы. Артистка добавила, что не собирается перевозить семью из Киева, так как «мама все 73 года прожила там». Далее: https://news.rambler.ru/starlife/36768764/?utm_content=news&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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1. Відмінним маринадом для будь-якого не надто жорсткого м'яса послужить простий сік цибулі. Найкраще підійде біла, найбільш гірка цибуля. Наріжте її кружечками, присипте крупною сіллю і вашими улюбленими спеціями, а потім ретельно розминайте руками до виділення соку. Добре розім'яту цибулю змішайте з м'ясом і, сильно натискаючи пальцями, розімніть все разом. 2. З особливою обережністю використовуйте оцет при приготуванні маринаду. Зайва кількість оцту, так само як і недостатній час витримки м'яса, може зробити ваш шашлик сухим і жорстким. Найкраще звичайним столовим оцтом не користуватися зовсім, а замінити його хорошим фруктовим або винним оцтом. 3. Маринад готують з лимона та цибулі. Три великих цибулини наріжте кільцями, злегка розімніть з крупною сіллю і перемішайте з м'ясом. У склянку вичавіть ½ лимона і долийте водою до верху. Додайте ваші улюблені спеції, добре перемішайте, влийте в м'ясо з цибулею. Залиште маринуватися на 5 - 10 годин. 4. Для свинини або телятини можна приготувати медовий маринад, який додасть вашому шашлику яскравий східний аромат. Злегка підігрійте на водяній бані 1 ст. ложку меду. Коли мед стане рідким, додайте до нього 3 ст. ложки соєвого соусу, 1 ч. ложку кунжутного масла, 1 ч. ложку свіжого або сухого імбиру, 1/2 ч. ложки насіння кумина, 2 розтертих зубчики часнику, червоний перець за смаком. Маринуйте м'ясо 5 - 8 годин. 5. Для жорсткого м'яса (яловичина, дичина) відмінно підійде маринад на основі червоного вина. Один стакан сухого червоного вина змішайте з 2 ст. ложками лимонного соку, додайте 1/4 ч. ложки сухої гірчиці і цукор за смаком. Головку ріпчастої цибулі наріжте кільцями, складіть в глибокий посуд, залийте підготовленою сумішшю і додайте ваші улюблені спеції, наприклад гвоздику, лавровий лист і розмарин. Доведіть маринад до кипіння і остудіть. Маринуйте м'ясо 10 - 12 годин. 6. Для того щоб швидко пом'якшити навіть найжорсткіше м'ясо, вам знадобиться маринад з ківі. Половину стиглого ківі очистіть, а м'якоть розімніть до отримання однорідного пюре. Змішайте пюре з ківі з однією склянкою рослинного масла, додайте 1/2 ч. ложки меленого кумина, 1 ч. ложку меленого коріандру і 20 гр. дрібно посіченої зелені петрушки. Маринуйте м'ясо 1 - 3 години в прохолодному місці. 7. Зберегти в повній мірі соковитість вашого м'яса допоможе оригінальний маринад з крохмалем. Два великих помідори натріть на тертці або подрібніть в блендері. За допомогою марлі відіжміть прозорий сік з томатної маси. Додайте 5 ст. ложок соєвого соусу, 1 ст. ложку меду, 1 ч. ложку крохмалю, 1 ч. ложку меленої паприки, 1 ч. ложку кунжутного масла, сіль і червоний перець за смаком. Дрібно нарубати 50 гр. цибулі порею і 4 зубчики часнику. Додайте овочі до маринаду і ретельно перемішайте. Маринуйте м'ясо 5 - 6 годин. 8. Рибі і курячому філе сподобається маринад із зеленню. Дві головки ріпчастої цибулі наріжте кільцями, присипте крупною сіллю. Дрібно нарубати по 50 гр. зелені м'яти і кінзи. Роздушіть один зубчик часнику. Змішайте всі інгредієнти, додайте 150 мл. оливкової олії і 2 ст. ложки лимонного соку. Час маринування в такому маринаді становить 2 - 4 години. 9. Ще один прекрасний маринад для шашлику з риби готують на основі йогурту. Три столові ложки натурального йогурту змішайте з 3 ст. ложками томатної пасти, додайте 1 ст. ложку соєвого соусу, 1 ст. ложку оливкової олії, 4 подрібнених зубчики часнику, 2 ст. ложки натертого свіжого імбиру, 1/2 ч. ложки меленого кардамону, 1 ч. ложку меленої паприки, сіль і червоний перець за смаком. Все ретельно перемішайте. Маринують 4 - 6 годин у прохолодному місці. 10. Для шашлику з овочів вдалим буде масляний маринад. 4 ст. ложки оливкової олії з'єднайте з 1 дрібно посіченою головкою цибулі, 2 подрібненими зубчиками часнику, 1 ст. ложкою дрібно посіченої зелені. Додайте трохи ваших улюблених спецій і ретельно перемішайте. Поливайте овочі таким маринадом під час обсмажування на шампурах і перед подачею до столу.
Посилання на джерело: https://vsim.ua/Smachnogo/yak-prigotuvati-shashlik-top-10-retseptiv-marinadu-10274186.html
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Карайте вату! Пильно й ненастанно
Паліть русню! Поребриком в Орду
Вона хай валить. Вірно і слухняно
Нехай вона щоразу служить вам,
Поки живе своїм живим життям.
М. Рильський
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