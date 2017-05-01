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 В ОРДО увеличилось количество правонарушений из-за "празднования" боевиками выплаты зарплаты, - ГУР МО

Вместе с тем, российское оккупационное командование продолжает подготовку к пропагандистским мероприятий 9 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины об обстановке на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей по состоянию на 1 мая.

"Российским оккупационным командованием продолжается подготовка к пропагандистским мероприятий 9 мая с.г. с целью создания имиджа полноценных "вооруженных сил народных республик". Осуществлена выдача парадной формы черного цвета (морской пехоты) личному составу парадного расчета т.н. 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск). Вместе с тем, военнослужащие полка вынуждены закупать за собственные средства белые ремни и фурнитуру", - сказано в сообщении.

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"За последние двое суток в соединениях и частях 1 АК (Донецк) ВС РФ в связи с выплатой денежного довольствия 28 - 29 апреля с.г. существенно увеличилось количество случаев употребления алкоголя и наркотических веществ среди личного состава и, как следствие, преступных действий против местного населения. 29 апреля с.г. двое военнослужащих 11-го отдельного мотострелкового полка (Донецк) под действием наркотических веществ, угрожая применением оружия, похитили автомобиль у местного жителя и совершили дорожно-транспортное происшествие. В тот же день трое военнослужащих указанного полка приняли спиртные напитки на передовой позиции и пытались выяснить отношения с использованием оружия с военнослужащими соседнего подразделения. 30 апреля с.г. военнослужащий 5-й отдельной мотострелковой бригады (Макеевка) под воздействием наркотических веществ оставил с оружием передовую позицию. В тот же день по причине передозировки наркотическими веществами умер военнослужащий 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты", - рассказали в ГУР.

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Друже , хасана не бачив ? Квакало щось на мене ...без мене. Аще дякую тобі за підтримку.На хвилинку забіг до форуму , та й треба бігти працювати.А завтра косу з клепіння заберу і почнем з пастухом косити траву.
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на місці рошено -голового стрєлка чмирить.
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Хорошо им,хоть зарплаты получают,на которые гульнуть можно .....
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это точно. приходит в жек боевик. весь грязный, небритый, пьяный чуть живой и спрашивает - Ира П на работе? сторож ему говорит, - сегодня выходной приходи после праздника. он помолчал и спрашивает - а какой праздник?
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Накатом затолкать туда пару цистерн этилового шмурдяка и шлюхтеров-опущенцев Лугамбабвэ, постигнет суровая судьба динозавров
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Почему им не отправили в качестве гуманитарки конфискованный в Запорожье и области Боярышник? Да и можно его в ящиках вдоль линии фронта выкладывать.
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Чего-то колорадские жуки в емкостях-ловушках воды в крышках на огороде вспомнились.
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Дык это ж рос. боярышник, там неправильный состав был.
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Там многим есть на что гулять. Пенсы, которые получали украинскую пенсию до 2014 года, получают ОФИЦИАЛЬНО ДВЕ пенсии - украинскую и российскую. Для этого разрешено иметь два паспорта - украинский и лыныдыровский (украинский - чтобы ездить на Украину за украинской пенсией). Поэтому такие местные пенсы (те, которые вышли после 14-го на пенсию получают только русскую) в один голос говорят, что ни за что на подконтрольную Украине территорию не выедут жить, поскольку там будут жить только на украинскую пенсию (российскую получают эквивалентную в рублях).
В общем, подытоживая, хочу пожелать всем украинским пенсионерам: чтоб вы жили на две пенсии!
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Гонтаревой сделала все что бы с рублями в Украине было очень выгодно. Получая рубли на оккупированной территории, конечно же все КПП будут переполнены, они меняют их на гривны по очень выгодному курсу. Затавариваются и едут обратно.
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Борьба с корупцией по денеэровски
Боевики придумали новый вид мошенничества на блокпостах
Cьогодні об 11:33 News.Dn.Ua
Ситуация, которая сложилась на блокпостах боевиков приводит в ужас. Мирным жителям приходится более 10 часов находиться в очереди, что бы пересечь блокпост.Интернет издание "Новости Донбасса" ранее сообщало, что 28 апреля 2017 года на блокпосту боевиков был побит новый рекорд пропуска - 1 человек в час.На фоне данного обострения появились боевики, которые открыто начали обманывать мирных жителей, предлагая пересекать блокпост без очереди. О данном мошенничестве рассказала жительница оккупированного Донецка."Ехала сестра с мужем через Майорск. Стояли двухсотыми. Подошел "ополченец", предложил за 500 грн провести мимо блокпоста. Естественно в дороге всех повязали. "Ополченец" свалил. Всех привезли в комендатуру Горловки, держали сутки. Требовали по 100 тыс. грн. и грозились конфисковать автомобиль. В результате взяли по 1 тыс грн и отпустили", - рассказала жительница оккупированного Донецка.Поэтому необходимо быть предельно осторожным при подобных предложениях, особенно от боевиков.
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А в Киеве краснопузый шабаш кто разрешил?На Крещатике мрази как грязи,а за те плакаты,что они несут,надо сразу отрывать ноги и в кутузку лет на 5 для перевоспитания,хотя это не поможет,там с головами проблемы.
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А что СБУ сегодня расслабилось? Где обнаруженные тайники с привычным набором : граната, гранатомет, патроны россыпью?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ ОРДО увеличилось количество правонарушений из-за "празднования" боевиками выплаты зарплаты, - ГУР МО
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