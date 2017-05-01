 В ОРДО увеличилось количество правонарушений из-за "празднования" боевиками выплаты зарплаты, - ГУР МО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины об обстановке на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей по состоянию на 1 мая.
"Российским оккупационным командованием продолжается подготовка к пропагандистским мероприятий 9 мая с.г. с целью создания имиджа полноценных "вооруженных сил народных республик". Осуществлена выдача парадной формы черного цвета (морской пехоты) личному составу парадного расчета т.н. 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск). Вместе с тем, военнослужащие полка вынуждены закупать за собственные средства белые ремни и фурнитуру", - сказано в сообщении.
"За последние двое суток в соединениях и частях 1 АК (Донецк) ВС РФ в связи с выплатой денежного довольствия 28 - 29 апреля с.г. существенно увеличилось количество случаев употребления алкоголя и наркотических веществ среди личного состава и, как следствие, преступных действий против местного населения. 29 апреля с.г. двое военнослужащих 11-го отдельного мотострелкового полка (Донецк) под действием наркотических веществ, угрожая применением оружия, похитили автомобиль у местного жителя и совершили дорожно-транспортное происшествие. В тот же день трое военнослужащих указанного полка приняли спиртные напитки на передовой позиции и пытались выяснить отношения с использованием оружия с военнослужащими соседнего подразделения. 30 апреля с.г. военнослужащий 5-й отдельной мотострелковой бригады (Макеевка) под воздействием наркотических веществ оставил с оружием передовую позицию. В тот же день по причине передозировки наркотическими веществами умер военнослужащий 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты", - рассказали в ГУР.
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В общем, подытоживая, хочу пожелать всем украинским пенсионерам: чтоб вы жили на две пенсии!
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Боевики придумали новый вид мошенничества на блокпостах
Cьогодні об 11:33 News.Dn.Ua
Ситуация, которая сложилась на блокпостах боевиков приводит в ужас. Мирным жителям приходится более 10 часов находиться в очереди, что бы пересечь блокпост.Интернет издание "Новости Донбасса" ранее сообщало, что 28 апреля 2017 года на блокпосту боевиков был побит новый рекорд пропуска - 1 человек в час.На фоне данного обострения появились боевики, которые открыто начали обманывать мирных жителей, предлагая пересекать блокпост без очереди. О данном мошенничестве рассказала жительница оккупированного Донецка."Ехала сестра с мужем через Майорск. Стояли двухсотыми. Подошел "ополченец", предложил за 500 грн провести мимо блокпоста. Естественно в дороге всех повязали. "Ополченец" свалил. Всех привезли в комендатуру Горловки, держали сутки. Требовали по 100 тыс. грн. и грозились конфисковать автомобиль. В результате взяли по 1 тыс грн и отпустили", - рассказала жительница оккупированного Донецка.Поэтому необходимо быть предельно осторожным при подобных предложениях, особенно от боевиков.
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