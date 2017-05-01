 Люди Медведчука готовили создание "Сумской народной республики", - мэр Конотопа Семенихин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью Эспрессо.
По его словам, стало известно из инсайдерских источников, что на самом деле это была легкая разведка боем.
"В своей среде они (люди Медведчука - ред) хотели провести голосование относительно того, чтобы провести в городе Конотоп референдум, вроде того, который проходил в Крыму, в Донецкой и Луганской областях в 2014 году. Фактически это была подготовка к созданию "Сумской народной республики". Присутствовали их титушки-охранники, которые были вооружены огнестрельным оружием. Мы задержали, кстати, нескольких человек, которые занимались охраной, у них были современные бронежилеты", - рассказал Семенихин.
По его словам, фактически тот же сценарий, который происходил в городах Донецк и Луганск, люди Медведчука хотели сделать и в Конотопе, но в течение 10 минут их выгнали из города. Также мэр Конотопа рассказал, что активистам поступали угрозы от них: "подождите еще немного, будут здесь войска".
Напомним, 26 апреля активисты во главе с мэром Конотопа Артемом Семенихиным прекратили акцию медведчуковского "Украинского выбора" в городе.
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)(уйло не просто так стягивает раша-оккупантов в Беларусь
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Необходимо заготовить колья из осины диаметром = 2-4 см, длиной 25-30 см и забить их в землю на всю высоту кола в местах расселения медведки. Забивать произвольно друг от друга.Колья заготавливают из веток поваленных ветром в лесу осин, мелкого осинника. Можно их нарубить из напиленных чурбаков, но обязательно с корой. Медведки на участке не будет. Это старинный проверенный способ.
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П.С. так мертвечук же подписант "мырных угод в минске" от имени Украины, да, пэтя? Он ни в чем не выуноват)) Цырк))))) шоколадный))))
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Не благодари.
Конец связи.
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Об этом Украинской правде сообщили в главном департаменте информационной политики АП.
Как отметили в ответе на запрос УП, в Трехстороннюю контактную группу входят Леонид Кучма, Хайди Тальявини и Михаил Зурабов.
"О привлечении Медведчука к переговорам по освобождению пленных были предоставлены соответствующие разъяснения в сообщении пресс-центра Службы безопасности Украины от 23 декабря 2014 года. Медведчук назначен СБУ спецпредставителем по вопросам гуманитарного характера по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях", - отметили в АП.
Относительно участия Леонида Кучмы в Контактной группе, в АП уточнили, что его кандидатуру предложил президент Петр Порошенко соответствующим распоряжением от 8 июля 2014 года.
"Его задачей является реализация мирного плана Президента и внедрение в жизнь Минского протокола от 5 сентября и минского меморандума от 19 сентября. Леонид Кучма имеет самый большой опыт в управлении Украиной ... Привлечение экс-чиновников для ведения переговоров является общепризнанной мировой практикой", - отметили в администрации.http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/01/31/7056990/
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В конце января 2015 года лидеры боевиков "ДНР" и "ЛНР" выразили надежду, что представителем Киева на очередном раунде минских переговоров вместо экс-президента Леонида Кучмы будет именно Медведчук.
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что он там делает доходчиво было разъяснено давно. не устраивает? выходи под АП и митингуй до усрачки.
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"То, что парламент месяц не будет собираться, - это еще одна пощечина украинскому народу", - нардеп Ильенко
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Сейчас заставить работать депутата практически невозможно, - Найем http://censor.net.ua/news/427106/seyichas_zastavit_rabotat_deputata_prakticheski_nevozmojno_nayiem
Рада досрочно закрылась из-за отсутствия депутатов….. http://newsdaily.com.ua/post/15780
Согласованные законопроекты не рассматриваются, потому что депутаты не приходят на рабочие места, - Парубий.
Усмирять депутатов с помощью парламентских приставов некорректно, - Парубий.... А корректно заниматься своим домом и своим карманом в военное время? Толерантно?...
Пустующий пятничный зал Рады: Парубий закрыл заседание. Нардепы сегодня не приняли ни одного закона
Пустующий пятничный зал Рады: Парубий закрыл заседание
Парубий закрыл заседание в пустом зале Рады. Следующее состоится 2 февраля
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Парубий грозит депутатам-прогульщикам штрафами за непосещение пленарных заседаний...Ууууууууууу!!!!!!!!............... https://www.youtube.com/watch?v=oAA4FK-jTeI
Я не буду бегать за нардепами, чтобы они ходили на работу. Среда и пятница в Раде почти безрезультатны, - Парубий..... Шо статус не позволяет? Не можешь обеспечить работу, шо там сидеть?
Парубий отказался назвать депутатов-прогульщиков: "Это мои близкие друзья"
http://censor.net.ua/news/391286/parubiyi_otkazalsya_nazvat_deputatovprogulschikov_eto_moi_blizkie_druzya
Раньше вы воспитывали строителей коммунизма, теперь строителей капитализма... А в результате получается одно и то же: жлоб, невежда и вор.
"Окно в Париж».
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за связи))) с главным торговым партнером с сопредельной сруской империи?!
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Мер Конотопа від ВО Свобода молодець, ставить шваль сєпарську на місце при тому, що силові органи сєпарів покривають!
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Медведчук не исключение... скоро мы увидим...
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