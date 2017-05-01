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 Политика Украины
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Все про:Конотоп (47) Медведчук (689) Сумщина (581) Семенихин (12)

 Люди Медведчука готовили создание "Сумской народной республики", - мэр Конотопа Семенихин

Мэр Конотопа Артем Семенихин, который собственноручно разогнал акцию медведчуковцев в своем городе, заявил, что люди Медведчука готовились к созданию "Сумской народной республики"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью Эспрессо.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Сепаратистів геть з Конотопа" - мэр города Семенихин лично принял участие в прекращении акции "Украинского выбора". ВИДЕО

По его словам, стало известно из инсайдерских источников, что на самом деле это была легкая разведка боем.

"В своей среде они (люди Медведчука - ред) хотели провести голосование относительно того, чтобы провести в городе Конотоп референдум, вроде того, который проходил в Крыму, в Донецкой и Луганской областях в 2014 году. Фактически это была подготовка к созданию "Сумской народной республики". Присутствовали их титушки-охранники, которые были вооружены огнестрельным оружием. Мы задержали, кстати, нескольких человек, которые занимались охраной, у них были современные бронежилеты", - рассказал Семенихин.

По его словам, фактически тот же сценарий, который происходил в городах Донецк и Луганск, люди Медведчука хотели сделать и в Конотопе, но в течение 10 минут их выгнали из города. Также мэр Конотопа рассказал, что активистам поступали угрозы от них: "подождите еще немного, будут здесь войска".

Читайте также: Основной совладелец бизнеса перевозчиков Конотопа угрожал, что порежет все автобусы и купит еще одну квартиру в Карловых Варах, - Семенихин

Напомним, 26 апреля активисты во главе с мэром Конотопа Артемом Семенихиным прекратили акцию медведчуковского "Украинского выбора" в городе.
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Коли ж Медведчук буде арештований разом зі своїми емісарами? Чому не арештували всіх учасників антиукраїнських заходів?
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: "подождите еще немного, будут здесь войска".

)(уйло не просто так стягивает раша-оккупантов в Беларусь
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и никто не посадил. пэця-ссыкливая паскудогниль.
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Необходимо заготовить колья из осины диаметром = 2-4 см, длиной 25-30 см и забить их в землю на всю высоту кола в местах расселения медведки. Забивать произвольно друг от друга.Колья заготавливают из веток поваленных ветром в лесу осин, мелкого осинника. Можно их нарубить из напиленных чурбаков, но обязательно с корой. Медведки на участке не будет. Это старинный проверенный способ.

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просыпаешь между рядками сосновыми иголками, вся тварюка - у соседа.
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Люди медвечука имеют ВСЮ полноту власти в Украине !!!
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ну це і не дивно. бо наший гарант вирощує і лілеє сєпарську мразь.
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Медведчук--це стара школа КДБ, працює на "ять"!!!!))))
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какой бред, блин!
П.С. так мертвечук же подписант "мырных угод в минске" от имени Украины, да, пэтя? Он ни в чем не выуноват)) Цырк))))) шоколадный))))
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шо ты несешь? что подписал мертвечук в минске?
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мусор, сегодня в честь свята, можешь возглавить толпу, идущих на... рошен!
Не благодари.
Конец связи.
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Виктор Медведчук не является членом Трехсторонней контактной группы по урегулированию кризиса на Донбассе.
Об этом Украинской правде сообщили в главном департаменте информационной политики АП.
Как отметили в ответе на запрос УП, в Трехстороннюю контактную группу входят Леонид Кучма, Хайди Тальявини и Михаил Зурабов.
"О привлечении Медведчука к переговорам по освобождению пленных были предоставлены соответствующие разъяснения в сообщении пресс-центра Службы безопасности Украины от 23 декабря 2014 года. Медведчук назначен СБУ спецпредставителем по вопросам гуманитарного характера по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях", - отметили в АП.
Относительно участия Леонида Кучмы в Контактной группе, в АП уточнили, что его кандидатуру предложил президент Петр Порошенко соответствующим распоряжением от 8 июля 2014 года.
"Его задачей является реализация мирного плана Президента и внедрение в жизнь Минского протокола от 5 сентября и минского меморандума от 19 сентября. Леонид Кучма имеет самый большой опыт в управлении Украиной ... Привлечение экс-чиновников для ведения переговоров является общепризнанной мировой практикой", - отметили в администрации.http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/01/31/7056990/
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и что? это я знаю. что ты этим хотел сказать?
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А тут и говорить нечего, єто статья, где информация проверена. Медведчука назначили по представлению Порошенко через СБУ вести обмен заложниками. Хоть и нет подписи его, но в минских он участвует.
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а троль высрался о том что под минскими соглашениями стоит подпись мертвечука. на что я ему указал. еще вопросы ко мне есть?
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Подпись Медведчука не стоит, но надо бьіло Вам уточнить его статус.
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Президент РФ Владимир Путин приветствовал информацию о начале контактов Медведчука в Донецке и Луганске.
В конце января 2015 года лидеры боевиков "ДНР" и "ЛНР" выразили надежду, что представителем Киева на очередном раунде минских переговоров вместо экс-президента Леонида Кучмы будет именно Медведчук.
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Алі -забий..... його нада тільки до коваля ивести..
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экс чиновник это и тот министр, что вещи назвал своими именами. его и надо послать. а он кого послал, путина к путину? Дещиця его фамилия.
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Вопрос не в том, "что подписал", а в том - "ЧТО ОН ТАМ ВООБЩЕ ДЕЛАЕТ"? - ОТКРЫТЫЙ, ДАВНИЙ ВРАГ УКРАИНЫ И НЕНАВИСТНИК ВСЕГО УКРАИНСКОГО!
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ну какие вопросы у тебя мне неведомо. а я по конкретному высеру спросил.
что он там делает доходчиво было разъяснено давно. не устраивает? выходи под АП и митингуй до усрачки.
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надо сплотитися, кругом вражеские агенты. и пояса затянуть по туже, правительству сейчас нелегко.
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надеюсь на след выборах соевый реформатор пролетит нах
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хорошо бы и остальную шваль, которая была у власти в Украине 26 лет не выбирать!
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Єто точно, ведь среди них никого нормального не найдешь.
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Мэр - красавчег!Были бы все такие и не было бы никаких Лугандонов
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У нас сепары в подчете.Они пораженку бабки несут.Иначе это не обьяснить.
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Молодец Петр Алексеевич! Вам зачтется. Главное - вовремя прогнуться перед рыгами. Наверное, Порошенко забыл, что рыги - служители сатаны.
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Вы что, псих? Педя и сам кондовый основатель рыгов и ныне главрыг! Они для него - свои. Украинцы - враги и циничные бандеровцы. Если вы по сию пору этого так и не осознали - это не делает чести вашему интеллекту.
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АНЕКДОТ в тему: мент остановил батюшку- Вы нарушили то-то и то-то, будем договариваться или как? Батюшка - да нет, все по правила! Нет, нарушили, вот вам штраф!!! Батюшка - Сын мой, на деньги, но учти - ты от СПИДа не умрешь!!! А чего так? Так ты - ГАНДОН!!!
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Семеніхін часом в президенти на дострокові, нє? Десь так у кінці цього Травня?
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-Пока патриоты не начнут отстреливать этих у@бков - "чуда не буде".
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Эти т.н люди медведчука давным давно должны были исчезнуть с территории Украины.
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сьогодні в сша русня через співчуваючих дерьмократів та просто комуняк, буде організовувати акції-марші нелегальних іммігрантів-латінос. просять не йти до школи, не йти на роботу, нічого не купувати. думаю що значуща більшість американців їх просто пошлють на юх.
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Кремлядьская гнида, пригревшаяся под крылом шоколадной РЫГО-УБЛЮДИНЫ, расправила крылья и беспредельничает под дудку кремлядьского Сцарька, не боясь о наказании
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так люди медведчука ведут переговоры и в минске. с обоих сторон.. при чем.. что такое "люди медведчука" . он у нас -герой. дважды кум всех... трижды брат. только он и кучма могут удержать путина.. это что не люди медведчука?
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медведчук , тот кем давно должна заниматься прокуратура или СБУ , но у вальцмановских марионеток на это нет ни какаих инструкций , и не будет , пока страной рулит комерц
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Мэр Конотопа Артем Семенихин, который собственноручно разогнал акцию медведчуковцев в своем городе, заявил, что люди Медведчука готовились к созданию "Сумской народной республики", - можно и поверить, но лучше доказать в суде. Может тогда Медведчука можно будет отстранить от минских переговоров.
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Иногда суду и следствию нет возможности доказать вину подозреваемого

Люди Медведчука готовили создание "Сумской народной республики", - мэр Конотопа Семенихин - Цензор.НЕТ 6378
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В якому суді?! тому що контролює Порошенко з Медведчуком ?!
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Если бы мы жили в правовом государстве, то да, можно было бы так говорить, но мы живем в государстве, где существуют карманные суды...Сказать в чьем кармане все суды или сам догадаешься?
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Сказать вам, что минские єто муждународньіе переговорьі? Поєтому и рассмотрение дела Медведчука может бьіть не в украинском суде.
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Позырьте сюда.... им пофиг хоть государство Нибелунгов! У них месячные!
Люди Медведчука готовили создание "Сумской народной республики", - мэр Конотопа Семенихин - Цензор.НЕТ 4262

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Раньше вы воспитывали строителей коммунизма, теперь строителей капитализма... А в результате получается одно и то же: жлоб, невежда и вор.
"Окно в Париж».
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а мертвечука пап не лишил гражданства?!
за связи))) с главным торговым партнером с сопредельной сруской империи?!
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Влада в країні під контролем кума Путіна - Медведчука! Мусара, сбу, прокуратура контрольовані Медведчуком!

Мер Конотопа від ВО Свобода молодець, ставить шваль сєпарську на місце при тому, що силові органи сєпарів покривають!

Люди Медведчука готовили создание "Сумской народной республики", - мэр Конотопа Семенихин - Цензор.НЕТ 8836
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Мусора продадут не только родину .Защитнички .
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мэр маладчага, это настоящий патриот. пойманное отребье расстрелять прилюдно!
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В сети появилось документальное видео участия Яценюка в боевых действиях! 0:43Люди Медведчука готовили создание "Сумской народной республики", - мэр Конотопа Семенихин - Цензор.НЕТ 8521
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При чем здесь Порошенко??? Удивляет, в натуре. Лучше вопросы к вам: а что делал ты, проходя мимо этих уродов? А что делали мусора и СБУ???
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Точно! Причем тут к Украине педя? Он вообще о ней и не думает даже. Ну лишь исключительно в контексте сколько он наворует у этой страны, до того, как сбежит. А украинцы будут привычно хлопать ушами и вопить "гэть" вслед тикающему с казной Украины мародёру, вместо хватать его и вешать на осине...
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Медвед... Привед... Люблю русисиських медведей в виде шкуры лежащих на палу...
Медведчук не исключение... скоро мы увидим...
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Більше всього бісять ці фрази української вати типу падаждітє, скоро тут буду наші танкі. Які наші? Ви ж українці, народилися та виросли на українській землі. Як можна любити чужу країну, до якої відношення не маєш? Я взагалі трохи здивований наскільки різняться Сумська та Харківська області. Обидві межують з Росією, але наскільки різна реакція на лозунги Путін пріді і спасі. В Сумах таких луплять та відловлюють, а в Харкові навіть триколов вішали на обладмінастрацію. Молодці конотопці. Вішати треба все те бидло, що хоче рускій мір.
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сюрр какойто.зрадовцы на деньги мертвечука его же и склоняют .разрешение то хоть получили?
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Такого мера українці завжди підтримають та підуть за ним. Більше всього бісить, що миусора та нагвардія будет вату захищати, якщо будуть бійки та потасовки. Тварюки шоколадні. Тому то Порох і не любив добровольчі батальйони та їх комбатів. Адже не всі з них хотіли чоботи Медвечуку-Путіну лизати. Як цього хотів типу гарант Порошенко.
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Чергова дурість від порошеновскіх прихвоснів. Самі зраду культивують, шоб розгойдувати суспільство і шоб воно не думало, яке важкє стало життя. Сидіть мовчки, а то медведчук нападе.
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ну, і чому це кучмівське падло і улюблений кум фуйла досі не за ґратами? чи організація антидержавного заколоту - то вже не злочин?
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Прсто и действенно сепарскую петушню лишать гражданства и все хай ху-чат в процветающие республики луганду, домбабве куда угодно
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Ключевое слово "активисты". Без них и еще журналистов туго придется Украине с москальской гадиной бороться. Вснмерно поощрять, обучать и создавать нормальные условия для самоорганизации и налаживания контактов с силовиками, верными присяге.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛюди Медведчука готовили создание "Сумской народной республики", - мэр Конотопа Семенихин
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