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 Двухлетний мальчик утонул в колодце на Харьковщине

На Харьковщине двухлетний мальчик утонул в колодце.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует 112 Украина со ссылкой на пресс-службу ГУ Национальной полиции в Харьковской области.

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"По предварительным данным, родители на даче работали по хозяйству, а мальчики (2 и 7 лет) играли на участке. Во время игры малыш перегнулся через край колодца и упал в воду", - говорится в сообщении.

Мальчик умер до приезда медиков.

Полиция устанавливает обстоятельства гибели ребенка.

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трудно было родителям накрыть этот колодец хоть чем-то?
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Живут по- савецки. Бухают и надеются на кацапское авось. В голове причины всех негараздов.
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а вчора одного вбило током на даху електрички
шо, важко було батькам заізолювати?
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Доводить до маразма и абссурда - любое дело.Это твое хобби ?
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Не обманюй )) У тебя даже псевдоним соответствующий.
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ти там пригадав віршик про країну, а до чого там країна?
то країна їм викопала того колодязя, чи країна має доглядати за дітьми, коли вони з батьками?
тепер про накрити: думаєш, тим нещасним батькам зараз потрібні ці "розумні" поради???
так хто доводить будь-яку справу до маразму, розумнику?
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Во-первых не тормози. Украина это тот же совок.И все тут савецкое.Если ты еще не понял.Перемен я не вижу никаких. Свое отношение,почему так написал ,указал выше.Это второе.
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дуже радий за тебе що ти не гальмуєш, бо живеш у совку
кожен живе, де захоче
бажаю тобі довгих щасливих років у тому совку, де ти живеш, бо думки, що ти, типу, "не совок", піднімають тебе у власних очах високо над усіма
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точно, треба було його заизолювати в погребе
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А ещё мать в Энергодаре выкинула свою дочь из окна с 12-го этажа. Надо было окна заколачивать?
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беспечность родителей. Есть места и объекты повышенной опасности. На даче это колодец, выгребная яма (у кого есть), водоем, колышки к которым подвязывают кустики или огораживают грядки, мангалы и костры. Все это требует от родителей внимания к детям или устранения опасности превентивно. Родители виноваты. Детки маленькие....

я вот вроде внимательным был донельзя а все равно не углядел когда киндер цапнул угли красивые из мангала рукой (я отвернулся чтобы шампура приготовить). Правда быстро среагировали все взрослые. холодная воды, пантенол в аптеке. НО ребенок запомнил на всю жизнь хотя ему было года три наверное. А тут.. печально
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"В колодязі живе якась істота, от вона його і забрала.. "
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Сцуко...два года ребенку....его рост меньше метра...сантиметров 80-90...этой какой высоты должен был быть ограждение колодца...что бы ребенок смог перегнуться и упасть..??? Сантиметров 40 наверное..?? Родители без мозгов...совсем....
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Родители- идиоты и теперь им с этой смертью ,не винного ребёнка ,жить всю жизнь.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвухлетний мальчик утонул в колодце на Харьковщине
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