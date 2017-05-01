 Двухлетний мальчик утонул в колодце на Харьковщине

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует 112 Украина со ссылкой на пресс-службу ГУ Национальной полиции в Харьковской области.
"По предварительным данным, родители на даче работали по хозяйству, а мальчики (2 и 7 лет) играли на участке. Во время игры малыш перегнулся через край колодца и упал в воду", - говорится в сообщении.
Мальчик умер до приезда медиков.
Полиция устанавливает обстоятельства гибели ребенка.
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шо, важко було батькам заізолювати?
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то країна їм викопала того колодязя, чи країна має доглядати за дітьми, коли вони з батьками?
тепер про накрити: думаєш, тим нещасним батькам зараз потрібні ці "розумні" поради???
так хто доводить будь-яку справу до маразму, розумнику?
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кожен живе, де захоче
бажаю тобі довгих щасливих років у тому совку, де ти живеш, бо думки, що ти, типу, "не совок", піднімають тебе у власних очах високо над усіма
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я вот вроде внимательным был донельзя а все равно не углядел когда киндер цапнул угли красивые из мангала рукой (я отвернулся чтобы шампура приготовить). Правда быстро среагировали все взрослые. холодная воды, пантенол в аптеке. НО ребенок запомнил на всю жизнь хотя ему было года три наверное. А тут.. печально
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