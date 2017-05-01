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 Политика Украины
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Все про:безопасность (563) взрывчатка (720) Николаев (1235) Николаевская область (782) ОГА (1338) провокация (1166) тротил (12) Савченко Алексей (11)

 В Николаеве задержали человека, перевозившего тротил, - глава ОГА Савченко

В Николаеве некоторые политсилы провели свои традиционные первомайские акции. Вместе с тем, местные власти рекомендуют не проводить в майские праздники никаких акций.

Об этом в эфире "112 Украина" заявил глава Николаевской ОГА Алексей Савченко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня при осмотре автотранспорта задержан человек с тротиловыми шашками и т.д. Если бы это сработало, могло бы быть до 50 человек, которые могли погибнуть", - отметил Савченко, уточнив, что не может привести подробностей произошедшего, и что сейчас по этому факту работают правоохранители.

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Также Савченко уточнил, что меры безопасности, внедренные в области, как видно, дают свои плоды. Напомним, что в области расставлены блокпосты и усилены наряды правоохранителей.

Глава ОГА также уточнил, что массовые акции не запрещали, а рекомендовали не проводить. "Это предупредительная мера, а не мера, направленная на запрет", - сказал Савченко.

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Тем не менее, в Николаеве некоторые политсилы провели свои традиционные первомайские акции. По словам Савченко, все мероприятия прошли спокойно.
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А вы вспомните, как в первой половине 2014 года в россии рисовали Новороссию!!! - от Луганска до Одессы!!! Так что они - не успокоились!!! тупо гнут свою линию!
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Как скотовоз.
"Мы крутой супер-пупер корабль огромного размера и водоизмещения, команда 1000 человек, и не сойдем с курса! Адмирал такой-то. - Мы тоже не сойдем с курса. Команда из 2-х человек. Маяк."
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Вата, если хотите парадов совковых, калорадско-чЛенинских с дидавпивалинами, то переезжайте жить в зоопарк "Лугандон".... .там вас ждет вся совковая срань, включая пышные похороны впопучоенцев.
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И не пил сегодня, а прочитал "перевозил троля")))
Сразу ринулся искать последний коммент от гыга
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В сети появилось документальное видео участия Яценюка в боевых действиях. Фейк, наверное. pic.twitter.com/7beU9m8VWY- Тётя Роза (@ANAKOYHER) 1 мая 2017 г.
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Сказочники,перед смертью ребята не надышишься !!!
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а шашки єто с взрывателями) были?!
или как мыло перевозил, дурашка?!
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БППшную шваль не тротилом надо убирать а из РПГ в тачку. гарантия 100%
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Николаеве задержали человека, перевозившего тротил, - глава ОГА Савченко
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