 В Николаеве задержали человека, перевозившего тротил, - глава ОГА Савченко

Об этом в эфире "112 Украина" заявил глава Николаевской ОГА Алексей Савченко, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня при осмотре автотранспорта задержан человек с тротиловыми шашками и т.д. Если бы это сработало, могло бы быть до 50 человек, которые могли погибнуть", - отметил Савченко, уточнив, что не может привести подробностей произошедшего, и что сейчас по этому факту работают правоохранители.
Также Савченко уточнил, что меры безопасности, внедренные в области, как видно, дают свои плоды. Напомним, что в области расставлены блокпосты и усилены наряды правоохранителей.
Глава ОГА также уточнил, что массовые акции не запрещали, а рекомендовали не проводить. "Это предупредительная мера, а не мера, направленная на запрет", - сказал Савченко.
Тем не менее, в Николаеве некоторые политсилы провели свои традиционные первомайские акции. По словам Савченко, все мероприятия прошли спокойно.
860 12
В Одессе предотвращен возможный теракт: обнаружен рюкзак со взрывчаткой в районе Куликова поля, - Шкиряк. ВИДЕО+ФОТО(55)
К майским праздникам на юге Украины готовят провокации по заказу из России, - глава Херсонской ОГА(76)
Украинские ВМС будут адекватно реагировать на провокации относительно военных объектов или военнослужащих 2 мая, - заявление(48)
МВД просит патриотов не реагировать на провоцирование столкновений 2 мая в Одессе(115)
Всех возмутили ошибки в программе Алексея Савченко, но не сама программа(0)
На арсенале в Балаклее работают комиссии по выяснению причин пожара, - МО. ФОТО(3)
В этом году пророссийские силы в Украине будут пытаться использовать 9 мая для реванша, - Вятрович. ВИДЕО(135)
Ответить
"Мы крутой супер-пупер корабль огромного размера и водоизмещения, команда 1000 человек, и не сойдем с курса! Адмирал такой-то. - Мы тоже не сойдем с курса. Команда из 2-х человек. Маяк."
Ответить
Ответить
Ответить
Сразу ринулся искать последний коммент от гыга
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
или как мыло перевозил, дурашка?!
Ответить
Ответить