 В столичной квартире на Соломенке произошел взрыв

Об этом сообщает "Эспресо", информирует Цензор.НЕТ.
Сообщается, что взрыв прогремел в квартире на первом этаже. Никто серьезно не пострадал, хозяин квартиры получил незначительные травмы руки. Что стало причиной взрыва, сейчас выясняется.
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