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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:взрыв (4027) квартира (455) Киев (16966)

 В столичной квартире на Соломенке произошел взрыв

В Киеве в квартире в многоэтажке на улице Соломенской, произошел взрыв.

Об этом сообщает "Эспресо", информирует Цензор.НЕТ.

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Сообщается, что взрыв прогремел в квартире на первом этаже. Никто серьезно не пострадал, хозяин квартиры получил незначительные травмы руки. Что стало причиной взрыва, сейчас выясняется.
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Обісрався з приводу австрійського найманця? Буває.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ столичной квартире на Соломенке произошел взрыв
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