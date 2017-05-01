 Минские соглашения еще не исчерпали себя, - посол Украины в Беларуси

Об этом заявил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим в эфире телеканала "Беларусь-1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "День".
"Я не думаю, что минский процесс себя изжил. Во всяком случае, площадка, которая существует, показывает свою необходимость", - сказал Кизим.
При этом посол признал, что "процесс идет непросто, прямо скажем".
"Но есть положительные моменты, шаг за шагом, очень скрупулезно и очень методично каждая сторона защищает свои интересы, и находятся какие-то компромиссы", - добавил он.
"Думаю "Минск-2" себя еще не исчерпал", - подчеркнул Кизим, отвечая на вопрос о необходимости новых договоренностей по Донбассу.
497 34
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
Украинский боец погиб на Луганщине, еще 2 ранены, - штаб АТО(13)
Польские пограничники задержали 25-летнего австрийца, подозреваемого в убийстве пленных на Донбассе. ФОТО(86)
Нынешняя ситуация может подтолкнуть Россию бросить все и выйти с Донбасса с войсками, - Грымчак(167)
Украинский боец погиб под Зайцево, - штаб АТО(32)
"Украинский выбор": От "мирного плана" – к стратегии национального успеха(0)
"Задача российских спецслужб - посеять в Украине хаос, уничтожить парламентаризм и институты власти и общества", - нардеп Высоцкий(173)
Акция "Стоп Путин! Стоп война!" прошла на Майдане Незалежности в Киеве. ФОТОрепортаж(39)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Поэтому надо "вычерпывать" и губить чужих детей.
Ответить
Ответить
пейсасмикудрями трясет, были яйца, то уже давно так и было бы. Это не сложно. Надо только хотеть... оно не хочет. Посему - будем "черпать" минские. Пока ребята на фронте окончательно не прозреют...
Ответить
Арест австрийца,воевавшего за нас,очень неприятный факт,наталкивает на некоторые размышления о колебаниях "союзников",россия ведь не спит, нас вполне могут признать со-агрессором и лишить поддержки.
Ответить
Ясен пень, что кое-кому совсем не выгодно называть вещи своими именами, ибо грошей мвф не даст. Не интересно будет "рехформировать") Кричим на каждом углу про свою нэзалэжнисть и что? Где она незалэжнисть эта? То мордор, то уже европа диктует и решает за нас. (Только гибнут наши ребята, а не европейские) Профукать такую страну всего лишь за 25 лет. Это я тебе, Ксюха, скажу, денно и нощно , не покладая пейсов "работать" надо)))
Ладно. Пошел я по справах))) Ты и сама прекрасно все знаешь. Чего повторяться))
Ответить
25 лет украинцы выбирали не то,продолжают и теперь.Нет у нас в политиках нежулья,просто напрочь отсутствует.
Придется ждать более ответственных избирателей,если страна дотянет...
пс. Я как раз тоже ухожу по делам.
Ответить
Ответить
Ответить
Хоча і здогадуюсь,що немало.
Ответить
Ответить
Ответить
Заболтался. Правда, бежать пора)))
Ответить
Ответить
- "порох" и кланы ведут дела, делят потоки, квоты, портфели, куют роттердамы
- хуйло как бэ миротворец и не сторона конфликта (по бумажке, цитаты маккейнов, эксов, бывших, блоггеров не в счет)
- европа как бе ввела санкции и что-то делает, но можно не ссориться с раиськой и продолжать закулисные дела, да и беженцев нет
- ооны, обсе тоже спокойны - нет эскалации
- дыровцы себе потихоньку пилят шахты и сосут из бюджета раиськи
только солдаты платят жизнью, но это никого уже (из порохов, хуйлов, еэсов и проч) не интересует
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
и, КСТАТИ, ЭТО - КАК? - "Минский площадка по урегулированию конфликта на Донбассе показывает свою необходимость, а минские договоренности себя еще не исчерпали". НУ ПУСТЬ МЫ ЗДЕСЬ, НА ЦЕНЗОРЕ, допускаем опечатки - простительно -эмоции, смешка, ответственность маленькая, но уж журналистам и СМИ...?
Ответить
Ответить
Ответить
СЫНОК ПЛЕШИВОГО ЛУКИ-УБЛЮДКА ПОД РУССКИМ ФЛАГОМ !!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить