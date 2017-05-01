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 Политика Украины
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 Минские соглашения еще не исчерпали себя, - посол Украины в Беларуси

Минский площадка по урегулированию конфликта на Донбассе показывает свою необходимость, а минские договоренности себя еще не исчерпали

Об этом заявил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим в эфире телеканала "Беларусь-1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "День".

"Я не думаю, что минский процесс себя изжил. Во всяком случае, площадка, которая существует, показывает свою необходимость", - сказал Кизим.

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При этом посол признал, что "процесс идет непросто, прямо скажем".

"Но есть положительные моменты, шаг за шагом, очень скрупулезно и очень методично каждая сторона защищает свои интересы, и находятся какие-то компромиссы", - добавил он.

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"Думаю "Минск-2" себя еще не исчерпал", - подчеркнул Кизим, отвечая на вопрос о необходимости новых договоренностей по Донбассу.
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Минские соглашения еще не исчерпали себя, - посол Украины в Беларуси - Цензор.НЕТ 824Минские соглашения еще не исчерпали себя, - то есть надо подождать пока исчерпают сами себя? А я не знал, что соглашения умеют черпать!
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А что будет если мы разорвем эти минские ?
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назовем войну - войной, оккупанта - оккупантом, вывезем вату на историческую родину, вернем территории ... петьке торговать будет не с кем. Разорится.
Поэтому надо "вычерпывать" и губить чужих детей.
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Как у тебя все просто,если бы такое было возможно,то я только за.)
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если бы у того, кто сейчас пейсасми кудрями трясет, были яйца, то уже давно так и было бы. Это не сложно. Надо только хотеть... оно не хочет. Посему - будем "черпать" минские. Пока ребята на фронте окончательно не прозреют...
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Ты же не знаешь всех раскладов,рисков и прочего.Европа настаивает на минских соглашениях,может у нас нет пока сил не послушать их и сделать по своему,как ты предлагаешь.
Арест австрийца,воевавшего за нас,очень неприятный факт,наталкивает на некоторые размышления о колебаниях "союзников",россия ведь не спит, нас вполне могут признать со-агрессором и лишить поддержки.
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не, таки что-то знаю! Основное - знаю, если хочешь. Нет сил, говоришь, озабоченная европа... А сил нет потому, что ворье мародерствует и дерибанит как в последний день на земле! Потому и "сил нет"! Жулье - в топку и пазл сложится очень быстро, поверь!
Ясен пень, что кое-кому совсем не выгодно называть вещи своими именами, ибо грошей мвф не даст. Не интересно будет "рехформировать") Кричим на каждом углу про свою нэзалэжнисть и что? Где она незалэжнисть эта? То мордор, то уже европа диктует и решает за нас. (Только гибнут наши ребята, а не европейские) Профукать такую страну всего лишь за 25 лет. Это я тебе, Ксюха, скажу, денно и нощно , не покладая пейсов "работать" надо)))
Ладно. Пошел я по справах))) Ты и сама прекрасно все знаешь. Чего повторяться))
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Про мародерство я и без тебя знаю,это другой вопрос.
25 лет украинцы выбирали не то,продолжают и теперь.Нет у нас в политиках нежулья,просто напрочь отсутствует.
Придется ждать более ответственных избирателей,если страна дотянет...
пс. Я как раз тоже ухожу по делам.
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А ест ТЕ, которых надо выбирать? Может всё происходит из-за желания, чтобы любой шаг чему то там соответствовал: вектору ЕС, вектору США, вектору РФ или непонятному "прогрессивному человечеству" ? Решили бы, что минск-2 не выгоден Украине и начали полноценную войсковую операцию и ... будь, что будет. Эта операция была бы ведь законной по украинским законам, а мнение других можно выслушать, но не учитывать.
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а ти знаєш - скільки бабла нарубала владна шобла за три роки АТО? Хочеш сказати що вони добровільно захочуть закінчити війну?
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Ні не знаю,якщо у вас є цифри,то можете поділитися.
Хоча і здогадуюсь,що немало.
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а-а-а, я думал встретиться хочешь))) У там-тама, нарример, у кулинарного отдела :D
Заболтался. Правда, бежать пора)))
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А ничего не будет. Это такая же мантра шоколадников как " Там же наши люди. Крым сам попросится обратно. Блокада оторвала ОРДЛО от Украины и прочее и прочее."
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никто их не разорвет, они всех устривают:
- "порох" и кланы ведут дела, делят потоки, квоты, портфели, куют роттердамы
- хуйло как бэ миротворец и не сторона конфликта (по бумажке, цитаты маккейнов, эксов, бывших, блоггеров не в счет)
- европа как бе ввела санкции и что-то делает, но можно не ссориться с раиськой и продолжать закулисные дела, да и беженцев нет

- ооны, обсе тоже спокойны - нет эскалации
- дыровцы себе потихоньку пилят шахты и сосут из бюджета раиськи
только солдаты платят жизнью, но это никого уже (из порохов, хуйлов, еэсов и проч) не интересует
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Нормально так... сидит в Минске, бульбу жрет , икрой закусывает)) А в окопы, живой мишенью, чтобы воочию убедиться, не желаешь, "посол"??
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коли вони себе вичерпають - україни вже не буде.....
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а чим захарченко гірший від обраного народом україни януковича?...... чи тогож таки порошенки?
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не дождешься, пишущий слово Украина с маленькой буквы.
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Пацаны возле Мариуполя Украинского просто волки.Вате там ничего не светит.Одна в Украине проблема.Сепары в Киеве как это не прискорбно.
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У Кизима на Донбасі ніхто з рідних не воює...
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Вот мне интересно - почему украинский посол ГОВОРИТ РОССИЙСКИМИ ФРАЗАМИ: "Я не думаю, что минский процесс себя изжил. Во всяком случае, площадка, которая существует, показывает свою необходимость". - Я эти именно фразы, особенно - "площадка" постоянно слышу у раша-ТВ!!!
и, КСТАТИ, ЭТО - КАК? - "Минский площадка по урегулированию конфликта на Донбассе показывает свою необходимость, а минские договоренности себя еще не исчерпали". НУ ПУСТЬ МЫ ЗДЕСЬ, НА ЦЕНЗОРЕ, допускаем опечатки - простительно -эмоции, смешка, ответственность маленькая, но уж журналистам и СМИ...?
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Минские соглашения еще не исчерпали себя, - посол Украины в Беларуси - Цензор.НЕТ 6588

СЫНОК ПЛЕШИВОГО ЛУКИ-УБЛЮДКА ПОД РУССКИМ ФЛАГОМ !!!
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да . бесконечно долго можно искать позитив в минске. пока бюджет не кончился в стране. и если мвф не против.
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пока есть сраный "минск" -делать в АТО нехрен. умирать ради того чтоб не отвовевывать? дапашливы!
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Минский процесс исчерпает себя только в двух случаях: если Россия перестанет существовать, или если исчезнет возможность продлевать санкции
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинские соглашения еще не исчерпали себя, - посол Украины в Беларуси
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