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 Политика Украины
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 Представители С14 в масках пытались разогнать первомайский митинг в Виннице

В Виннице молодые люди в масках из общественной организации "С14" пытались разогнать первомайский митинг представителей левых сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Как отмечается, они скандировали "Україна пода усе!" и "Комуняку на гілляку".

Несмотря на усилия полиции оттеснить их, они ворвались в толпу пожилых людей, пришедших на митинг, и начали выдирать у них красные флаги с надписями "Союз левых сил" и "Социалисты". Завязалась потасовка, которую правоохранителям удалось быстро прекратить. Нападавших вытеснили из толпы и выпроводили из Европейской площади, где произошли эти события.

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На митинг, который проводится по заявке местного отделения Общественной организации "За будущее Украины", пришло около 70 человек. Почти все люди пенсионного возраста. Среди митингующих пострадавших не зафиксировано.
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Если коммуняцкий, то правильно делали. Коммуняки вне закона!
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а какой же буржуйский, что ли? на буржуйскую идти им не с руки,так как там требования о повышении зарплаты и ее почасовая оплата. они за это никогда не выйдут. они выходят всегда сказать - спасибо вам наши рабовладельцы! Ура! да здравствуют наши рабовладельцы! Слава! слава.. вика спала...
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МАЙ-эсть, мира и труда -дэ????? чого робити - додому ....шашлик -вдома.....
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Раз в год я собираю домик из картона, набиваю его ватой и поджигаю, а как Вы отмечаете второе мая ?
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А если через этих ватноголовых погибают 20летние ребята на фронте. То что делать с этими коммунопроститутками? Только пи--ть.
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Нет, кацапчик, это "русский мир"- фашизм. Поэтому он точки зрения в Украине не имеет в принципе.
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ну так ты и отказываешь кому-то в праве на другую, пусть даже противоположную, точку зрения, такую, как отпи3дить комуняк.

с твоих же собственных слов ты и есть такой же обыкновенный фашист...
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Такие сраные старички бегали по рефрендумам и орали "путин введи". Из-за таких ушлепков погибло много людей. Таких милых старичков не уважать нужно, а пересадить всех за решетку.
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они знают об этом. поэтому им наплевать на твои завывания. мы или читаем все или не читаем вообще... иного не существует в природе. это только комбедовцы читали то, что им выгодно. дочитались пидарасы.
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Сегодня в мордоре покажут новую сказку про распятых снегирей
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"Почти все люди пенсионного возраста"- вот скажите мне, почему эти старые пердуны никак не уймутся. Поехали на природу, погуляли бы с внуками. Нет, носит их нелегкая на эти демонстрации.
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Всё просто до "яичницы" ...
Старая бабка в мебельном магазине: - Господи, ну что это за убогие зеркала, вот раньше были зеркала, так зеркала! Я в них и красивей была, и моложе!...
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Проплачены рыгами. К гадалке не ходи. Только этих идиотов они еще и могут надурить.
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А называть украинцев фашистами. Могут только вапноголовые кацапы.
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Скажу вам, Ира, что вы просто счастливый человек и вам не "мыли" мозги всю сознательную жизнь , как им. Их "срок" на подходе и смерть их уймёт. А нам надо просто чуть подождать....
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Моют мозги тем, кто позволяет это делать. На тех, у кого мозги есть пропаганда не действует в принципе.
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Ага. А себя на их место поставить не получается? Тех , кто не позволял себе мыть мозги, в их время!!!, сгноили в лагерях. Задним числом мы все хороши....
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Тут всё просто...вата в голове с зародыша,причем переданная по наследству..Такое себе добровольное рабство.."савецкий саюз"...Мозги не срабатывают спросить у внуков-в какой стране вы хотите жить..Они тупо твердят-чтобы было,как раньше...и аргумент один..хлеб,колбаса..А то,что рта не могли открыть,то это такое..оно и м и ненужно,собственное мнение..За них партия думала..где родится,где учится,где работать,где сдохнуть...все было поставлено на конвейер..
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Сегодня титушки - это С14.
Натравили безголовую "молодь" на стариков, и сразу видбуваеться покращення в держави?
Червоный прапор в руках старика загрожуе Украине, чи держслужбовна падлюка в кабинэтах, яка лышылася у свойих крислах писля Майдану?
Дэбильна молодь нэ знае звидки стриляють на фронти и нэ знае дэ сыдыть ворог в тылу.
Дэбильна аджэтоговарта.
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Терор-це те, чому навчили комуняки, тому і отримуют наслідки власного виховання!!!!)))
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Если бы вата казломордая напала на про Украинский митинг пенсионеров били бы битами стариков и старушек без разбору!!! Слава богу Наши Украинские патриоты не потеряли человеческий облик! А почему это ментиция не арестовует за запрещенный митинг ??? Ведь в Украине символика сересер запрещена!!!?
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Барыга, врун, оффшорник, циник, но не комуняка...Это Порошенко.
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Не только в АТО, в Армию эта молодь идти не хочет по призыву.
Аджэтоговарти патриёты хочуть шоб за них мы, старики, воевали бесконечно.
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Про, що ти там белькочеш клоун ватний? Ти статистику загиблих військових ЗСУ (по віку) хоч подивись, перш ніж смердіти тут про молодь України.
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А ничего , шо беспомощные хер клали на закон страны где они живут, не? И флагами , под которыми миллионы украинцев истребили, машут? Ты бы порадовался , шоле, что у них просто флаги отобрали. В алении они бы уже присели, на неопределенный срок.
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Надо так, увидел митинг ватофауны - лови "жопоблок" и бей им морду!
И ватных митингов будет меньше...
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як казав великий бімбаносний вагіновожатий:
міжим півтаріть
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Попахивает провокацией,С14 КТО ТАКИЕ?
Сегодня на гавнораша ТВ праздник,картинка то что надо.
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Патріоти Запоріжжя закидали вату яйцями і мукою і тепер у них нема війни...
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Дмитрий Чекалкин
Нравится · 9 ч · отредактировано ·

Что в действительности произошло в Одессе 2 мая 2014. Вот личный блог обычного человека не связанного с политикой (можно посмотреть соседние странички).
http://napaki.livejournal.com/100072.html

- Это отнюдь не стихийное быдло (на фото), в этом стаде большая концентрация профессиональных «погонщиков» с военной выправкой. Это хорошо подготовленная операция, полностью достигшая своей цели, в результате которой отличный, жирный casus belli был агрессором получен.

Ударная группировка рашистов была готова к вторжению, которое в российском Генштабе планировали приурочить к 9 мая. И только неожиданный визит и вмешательство Дидье Буркхальтера 7 мая заставило фюрера, скрипя зубами, отказаться от своих планов.
Тогда этот разговор и привезённые швейцарцем документы спасли Украину от большой войны и, возможно, полной оккупации.
https://politota.d3.ru/vot-i-otvet-974614/?sorting=rating

- Одессу помнят, но вот как сторонники русскага мира поджигали Харьковский ОблСовет и не пускали пожарные машины - почему то забывается. Хотя это были первые стримы, но так как тогда всё обошлось, то зачем помнить. И так уж получается, что опять же, тот же Харьков выступал как пробник, так как за неделю до Одессы аналогичный инцидент был и там, но всё закончилось тем, кто помнит те стримы, что рашистам дали пощщщам и спалили машину организаторов этих провокаций. Так вот - через неделю сделали выводы и начали уже стрелять из огнестрелов, так что да - это всё спланированная акция была, чтоб провокация переросла в нечто большее и то, как оперативно в Одессе это начали раздувать - лишь подтверждает эти слова.
https://politota.d3.ru/kak-nachinalos-vse-v-odesse-1071967/?sorting=rating
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С беспомощными стариками воевать -- это мы сожем...
А, от слова АТО -- полные штаны дерьма...
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безпорадні старі - безпорадні
а ці захотіли савєцкага саюза
так шо, смокчи канхвет "Тузік"
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Який ти Грег? Грег - вільна людина. А ти, холоп степашка-николашка, з суконним рилом у калашний ряд сунеш :D
Відчиняй, кадирка прийшов, "поїсти" тобі приніс.
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Все комуняцкие праздники нужно запретить.Они от Сатаны. И сподвигают на грех. Вот нахера люди работали у себя дома в воскресенье,чтобы в понедельник отдыхать ? По -кацапски.- С пъянкой и скандалами.
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Это у тебя в заднице что-то гуляет. Развонялся ,тут. Украине нужно забыть как можно скорей все кацапское.И строить свое и по примеру Запада. А мимикрию большевистскую нужно выжигать огнем.Чтобы ни под каким соусом сюда не просачивалась.
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У нас в Германии сегодня выходной..!) Праздник этот конечно комишный , никаких демонстраций никаких маёвок (разве што пару десятков педиков вышли на демо в поддержку чеченских педиков) и немцы не до конца вообще вкуривают шо то за праздник , но им в принципе пох - лишний выходной не помешает )
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В Потсдаме каждый день праздник.Никто внимание не обращает на них. Люди купаются в парке Цицилинхофе.Нудисты загорают как и много лет назад.Всем на все плевать.Я хожу и смотрю на все это. - Хитрые немцы.- Заразили коммуняцкой заразой восток,а сами и в х*й не дуют.
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Старі ублюдки - за майбутнє?. Присмоктались падли, і смокчуть, молодим ні життя ні розвитку не дають, покидьки.
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ЭТИ старики не дають молоди жыття и розвытку, ЧИ ПОДАТКИВНЯ яка выконуе наказы держслужбовної сволоты?
Может наша податковая система "найкраща у свити"?
Это не у нас случайно НИЗЗЯ юридическим особам-пидпрыемцям покупать у физических особ-пидпрыемцив? ИНАЧЕ ШТАФ! Не?
Это не в Украине бильшисть покупцив в новобудовах - податкивци?
Дооо, страрики "за майбутне".
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Не дожить тебе Йозик до старости, сам себе определил количество прожитых лет.
Не узнаешь ты что такое старость,внуки и это очень хорошо, все должно быть наказуемо.
Не уважаешь старость, значит не быть тебе стариком, умрешь молодым дураком.
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Не розумію чого взагалі виходити на 1 травня з совковими прапорами та серпами? 1 травня це не радянське взагалі свято, комуняки просто примазалися. 1 травня вперше в Нью Йорку відсвяткували ще в 1886 році. Малотіні дебіли краще б маєток Гройсманна та Порошенка спалил. Або на фронт, якщо так багато сил та енергії. Але не підуть. Будуть потім ввечері бухати, смітити навколо, матюкатися, кидачи окурки в траву і кричати, що вони патріоти, бо у них тризуб на руці витатуюваний.
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Пункт пропуска "Чонгар"
Шо характерно: желающих вкатиться в оккупированный Крысм (полоса прямо перед нами) гораздо менче, чем вакатиться из Крысма в Украину. И это на первомайские праздники. Тикают крысчаны с рая :D . Надоели камни с небушка .
Представители С14 в масках пытались разогнать первомайский митинг в Виннице - Цензор.НЕТ 6822
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А у нас теперь - одна страна, один народ, одна идеология? Одного вождя не хватает...
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Мені - хуйло карликове, звичайно, а вам він рідний?
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По нашому - Лідер. Що обирається на обмежений термін
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Кому ці пару десятків майовщиків заважають? Чи було замовлення на телекартинку від РТ? Дурість і продажність губить Україну.
А молодим "героям" активність треба у іншому місці проявляти.
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доки не здохне остання блядь .яка памятає совок.доти в ці дні буде "дідеваєвалі " та інша комуняко совкова чортівня творитися
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Я теж пам'ятаю "совок", і теж, за Вашою схемою, маю здохнути якомога швидше?
За комуністів голосував приблизно до 2002 р., аж поки не побачив, що сьогоднішні "ліві" в Україні взагалі Леніна не читали. Ленін, хоч і бачив Україну разом з Росією, але мріяв про добровільне об'єднання реально незалежних держав. Модель, за якою створили СРСР у 1922-му - сталінська.
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