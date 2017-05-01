 Представители С14 в масках пытались разогнать первомайский митинг в Виннице

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Как отмечается, они скандировали "Україна пода усе!" и "Комуняку на гілляку".
Несмотря на усилия полиции оттеснить их, они ворвались в толпу пожилых людей, пришедших на митинг, и начали выдирать у них красные флаги с надписями "Союз левых сил" и "Социалисты". Завязалась потасовка, которую правоохранителям удалось быстро прекратить. Нападавших вытеснили из толпы и выпроводили из Европейской площади, где произошли эти события.
На митинг, который проводится по заявке местного отделения Общественной организации "За будущее Украины", пришло около 70 человек. Почти все люди пенсионного возраста. Среди митингующих пострадавших не зафиксировано.
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с твоих же собственных слов ты и есть такой же обыкновенный фашист...
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Старая бабка в мебельном магазине: - Господи, ну что это за убогие зеркала, вот раньше были зеркала, так зеркала! Я в них и красивей была, и моложе!...
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Натравили безголовую "молодь" на стариков, и сразу видбуваеться покращення в держави?
Червоный прапор в руках старика загрожуе Украине, чи держслужбовна падлюка в кабинэтах, яка лышылася у свойих крислах писля Майдану?
Дэбильна молодь нэ знае звидки стриляють на фронти и нэ знае дэ сыдыть ворог в тылу.
Дэбильна аджэтоговарта.
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Аджэтоговарти патриёты хочуть шоб за них мы, старики, воевали бесконечно.
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И ватных митингов будет меньше...
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міжим півтаріть
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Сегодня на гавнораша ТВ праздник,картинка то что надо.
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Нравится · 9 ч · отредактировано ·
Что в действительности произошло в Одессе 2 мая 2014. Вот личный блог обычного человека не связанного с политикой (можно посмотреть соседние странички).
http://napaki.livejournal.com/100072.html
- Это отнюдь не стихийное быдло (на фото), в этом стаде большая концентрация профессиональных «погонщиков» с военной выправкой. Это хорошо подготовленная операция, полностью достигшая своей цели, в результате которой отличный, жирный casus belli был агрессором получен.
Ударная группировка рашистов была готова к вторжению, которое в российском Генштабе планировали приурочить к 9 мая. И только неожиданный визит и вмешательство Дидье Буркхальтера 7 мая заставило фюрера, скрипя зубами, отказаться от своих планов.
Тогда этот разговор и привезённые швейцарцем документы спасли Украину от большой войны и, возможно, полной оккупации.
https://politota.d3.ru/vot-i-otvet-974614/?sorting=rating
- Одессу помнят, но вот как сторонники русскага мира поджигали Харьковский ОблСовет и не пускали пожарные машины - почему то забывается. Хотя это были первые стримы, но так как тогда всё обошлось, то зачем помнить. И так уж получается, что опять же, тот же Харьков выступал как пробник, так как за неделю до Одессы аналогичный инцидент был и там, но всё закончилось тем, кто помнит те стримы, что рашистам дали пощщщам и спалили машину организаторов этих провокаций. Так вот - через неделю сделали выводы и начали уже стрелять из огнестрелов, так что да - это всё спланированная акция была, чтоб провокация переросла в нечто большее и то, как оперативно в Одессе это начали раздувать - лишь подтверждает эти слова.
https://politota.d3.ru/kak-nachinalos-vse-v-odesse-1071967/?sorting=rating
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А, от слова АТО -- полные штаны дерьма...
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а ці захотіли савєцкага саюза
так шо, смокчи канхвет "Тузік"
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Відчиняй, кадирка прийшов, "поїсти" тобі приніс.
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Может наша податковая система "найкраща у свити"?
Это не у нас случайно НИЗЗЯ юридическим особам-пидпрыемцям покупать у физических особ-пидпрыемцив? ИНАЧЕ ШТАФ! Не?
Это не в Украине бильшисть покупцив в новобудовах - податкивци?
Дооо, страрики "за майбутне".
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Не узнаешь ты что такое старость,внуки и это очень хорошо, все должно быть наказуемо.
Не уважаешь старость, значит не быть тебе стариком, умрешь молодым дураком.
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Шо характерно: желающих вкатиться в оккупированный Крысм (полоса прямо перед нами) гораздо менче, чем вакатиться из Крысма в Украину. И это на первомайские праздники. Тикают крысчаны с рая :D . Надоели камни с небушка .
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А молодим "героям" активність треба у іншому місці проявляти.
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За комуністів голосував приблизно до 2002 р., аж поки не побачив, що сьогоднішні "ліві" в Україні взагалі Леніна не читали. Ленін, хоч і бачив Україну разом з Росією, але мріяв про добровільне об'єднання реально незалежних держав. Модель, за якою створили СРСР у 1922-му - сталінська.
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