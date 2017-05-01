 Порошенко одобрил ратификацию Конвенции между Украиной и Мальтой об избежании двойного налогообложения

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Администрации Президента.
Закон был принят Верховной радой 13 апреля 2017 года.
Документ является важным шагом в направлении расширения двусторонней договорно-правовой базы между Украиной и Республикой Мальта, будет способствовать углублению сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, в частности путем уменьшения взаимных налоговых препятствий.
Речь идет о конвенции между правительством Украины и правительством республики Мальта об избежании двойного налогообложения и предотвращения налоговым уклонением относительно налогов на доходы и протокол к ней, заключены 4 сентября 2013 года в г. Киеве, которые вступают в силу с даты получения дипломатическими каналами последнего сообщения о завершении Договорными Государствами всех внутригосударственных процедур, необходимых для вступления ими в силу.
584 38
Порошенко прекратил гражданство Украины 18 676 лицам, - АП(121)
"Очень достойный бой. Мы с тобой, Владимир!", - Порошенко(105)
Порошенко прекратил гражданство Украины нардепа Артеменко, - Ляшко(124)
АП опровергает информацию российских СМИ о телефонном разговоре Порошенко и Путина(116)
Президентские выборы-2019. План Порошенко(0)
11 июня безвиз должен вступить в силу. Поручаю Госпогранслужбе обеспечить сервис и отсутствие очередей на границе, - Порошенко(65)
Конфискованные судом $1,5 млрд Януковича и его окружения пойдут на повышение боеспособности Украины, - Порошенко(76)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
смешно.. да
Ответить
всім подобається, 54% ? хто має за вами виправляти?
так і будете з язиком всраці дома сидіти? А ХТОСЬ ЗЗА ВАС СИДИТЬ В БУЦИГАРНІ...., А КОГОСЬ В ЛУГАНДОНІ ЧЕРЕЗ ВАС ВБИВАЮТЬ.
Суки субсидійні халявщики.
Ответить
Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/Офшор
...
Ответить
Ответить
Господи, счастье-то какоееее!!!
Ну, слава тебе, Господи! Тепрь, надеюсь, заживем.
Как украинцам повезло с Президентом !!!
Ответить
ну как же. тоже ведь торговые партнеры.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить