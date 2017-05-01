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 Политика Украины
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Все про:закон (2292) налоги (2472) Порошенко (12787) Мальта (30)

 Порошенко одобрил ратификацию Конвенции между Украиной и Мальтой об избежании двойного налогообложения

Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины "О ратификации Конвенции между Правительством Украины и Правительством Республики Мальта об избежании двойного налогообложения и предотвращения налоговых уклоненией относительно налогов на доходы и Протокола к ней".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Администрации Президента.

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Закон был принят Верховной радой 13 апреля 2017 года.

Документ является важным шагом в направлении расширения двусторонней договорно-правовой базы между Украиной и Республикой Мальта, будет способствовать углублению сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, в частности путем уменьшения взаимных налоговых препятствий.

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Речь идет о конвенции между правительством Украины и правительством республики Мальта об избежании двойного налогообложения и предотвращения налоговым уклонением относительно налогов на доходы и протокол к ней, заключены 4 сентября 2013 года в г. Киеве, которые вступают в силу с даты получения дипломатическими каналами последнего сообщения о завершении Договорными Государствами всех внутригосударственных процедур, необходимых для вступления ими в силу.
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у цей святкове і світле свято-ДЕНЬ ШАШЛИКА працюють тільки комуняцькі морди порошенко і гройсман. позор вам таварісчі-гражданє !
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Не оболванивай, а пережидай смутное время!
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Браво !!!!!!! підписуюсь під кожним Вашим словом !
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так так . ти гавкаєш в ми своє діло знаємо.....
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Якщо на те пішло, то нарєчіє, але написано таки по кацапському.
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Порошенко за копейку с молотком в поле муху загоняет.
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Явно афера какая-то.. через пару лет узнаем, кто выводил деньги с Украины через Мальту.
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Правильно, Панама ведь далеко,а Мальтийские оффшоры рядом.
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Т.Е. ЕСЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАТ. СВОЙ БИЗНЕС НА МАЛЬТЕ (НАЛОГИ ТАМ НАВЕРНЯКА НИЖЕ) МОЖНО ОПЯТЬ НЕ ПЛАТИТЬ В УКРАИНСКИЙ БЮДЖЕТ.
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еще один офшор открыли для складывания наворованного.
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Якого "двойного" налогообложения?! Вони,наші ворюги, ніде податки повністю не платять-ні вдома,ні на мальтах.
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Это именно то, чего так не хватало все эти годы украинскому народу.
Порошенко одобрил ратификацию Конвенции между Украиной и Мальтой об избежании двойного налогообложения - Цензор.НЕТ 2005
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25 років українці чекали цйого закону !!! Дякуємо пане вайсман.Оце зараз заживемо!
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Это чтоб с офшоров.. "не дай Боже" налоги не сняли на Мальте?))
смешно.. да
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злодюга однотуренко "сліпий траст по принципу сліпого траста" ліпить, паскуда
всім подобається, 54% ? хто має за вами виправляти?
так і будете з язиком всраці дома сидіти? А ХТОСЬ ЗЗА ВАС СИДИТЬ В БУЦИГАРНІ...., А КОГОСЬ В ЛУГАНДОНІ ЧЕРЕЗ ВАС ВБИВАЮТЬ.
Суки субсидійні халявщики.
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так...так... дуже важливий документ ...з "сліпими" офшорами ніякого подвійного оподаткування ...с3,14здив гроші і у "сліпий мальтійський траст" ...Ниже приведён неполный список офшорных зон.Порошенко одобрил ратификацию Конвенции между Украиной и Мальтой об избежании двойного налогообложения - Цензор.НЕТ 6481 АндорраПорошенко одобрил ратификацию Конвенции между Украиной и Мальтой об избежании двойного налогообложения - Цензор.НЕТ 8511 АнгильяПорошенко одобрил ратификацию Конвенции между Украиной и Мальтой об избежании двойного налогообложения - Цензор.НЕТ 8991 Антигуа и БарбудаПорошенко одобрил ратификацию Конвенции между Украиной и Мальтой об избежании двойного налогообложения - Цензор.НЕТ 1772 АрубаПорошенко одобрил ратификацию Конвенции между Украиной и Мальтой об избежании двойного налогообложения - Цензор.НЕТ 1438 БагамыПорошенко одобрил ратификацию Конвенции между Украиной и Мальтой об избежании двойного налогообложения - Цензор.НЕТ 4675 БарбадосПорошенко одобрил ратификацию Конвенции между Украиной и Мальтой об избежании двойного налогообложения - Цензор.НЕТ 7261 БелизПорошенко одобрил ратификацию Конвенции между Украиной и Мальтой об избежании двойного налогообложения - Цензор.НЕТ 6707 Бермуды
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Коли Османы взяли Родос,все разбойники пираты ордена, бежали и осели на Мальте.С тех пор,всем бандосам ордена вручают
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Да, шо вы говорите!? Одобрил? С Мальтой?
Господи, счастье-то какоееее!!!
Ну, слава тебе, Господи! Тепрь, надеюсь, заживем.
Как украинцам повезло с Президентом !!!
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что безальтернативец узаконил еще один офшер?
ну как же. тоже ведь торговые партнеры.
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А ведь только подумайте: Запросто ж мог не подписать! Ан, нет - мудрость у него завсегда спереду...
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Кто скажет где ему можно... поклониться а то и руку пожать?
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Правильно оффшорник действует. Кроме Панамы ешё и на Мальту можно деньги с страны выводить.
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еще одну дырочку просверлили для вывода денег?. мы только и умеем что искать офшоры по всему миру. неудивительно. что там хорошо живут
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко одобрил ратификацию Конвенции между Украиной и Мальтой об избежании двойного налогообложения
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